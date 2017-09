La NHL suspende con dos partidos a Desjardins

Google Plus

Andrew Desjardins durante un encuentro con los Rangers | Icon Sportswire

El Departamento de Seguridad del Jugador de la NHL (NHL’s Department of Player Safety) ha puesto dos partidos de suspensión a Andrew Desjardins, ala izquierda de los New York Rangers. El motivo de esta deliberación se debe a un golpe en la cabeza que propició el jugador en cuestión sobre Miles Wood, de los New Jersey Devils, durante un partido de pretemporada el pasado sábado 23 de septiembre.

Los hechos sucedieron en el minuto 8:06 del primer período del encuentro, cuando Wood pujaba por un puck en la valla cerca de la portería de los Rangers. Cuando recuperó el disco y se disponía a esprintar hacia la zona de detrás del guardameta, Desjardins apareció para cortarle el paso con una carga. Su hombro impactó contra la cabeza del ala izquierda de los Devils, que cayó al suelo y permaneció tumbado durante un rato. Wood tuvo que abandonar el partido por seguridad, pero volvió al poco después. La franquicia de Nueva Jersey acabaría ganando el encuentro por 2-1.

Desjardins se ha perdido así los dos enfrentamientos contra los Philadelphia Flyers, disputados el pasado lunes 25 y el martes 26. Los Rangers ganaron 3-2 a gol de oro en el primer partido, pero cayeron 4-3 en el segundo, que también tuvo que decidirse en la prórroga. El próximo jueves 5 de octubre disputarán su primer encuentro de temporada en casa contra los Colorado Avalanche.

Andrew Desjardins había acudido al campus de concentración de pretemporada con los Rangers, pero ahora mismo se encuentra sin equipo. A sus 31 años ya ha disputado siete temporadas en la NHL desde que los San José Sharks le dieran la oportunidad de jugar en 2010. Vistió la camiseta de la franquicia californiana hasta 2015, cuando fue traspasado a los Chicago Blackhawks a cambio de Ben Smith. Permaneció allí hasta la temporada pasada, cuando se le terminó el contrato de dos años. Ha jugado un total de 408 partidos en la NHL, con 64 puntos (23 goles y 41 asistencias) conseguidos.