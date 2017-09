Opiniones en la NHL sobre la polémica de arrodillarse durante el Himno Nacional

Donald Trump se encuentra en el centro de la polémica |Foto: AP Images

Estados Unidos vive un momento delicado tanto a nivel social con la violencia sufrida por los estadounidenses negros, como a nivel político con las polémicas decisiones o comportamientos del actual Presidente Donald Trump.

El deporte no es algo ajeno a ello y ya ha comenzado a generar opiniones y reacciones en algunos deportes de Estados Unidos como la NFL de fútbol americano. Un deporte donde hay un gran número de jugadores afroamericanos y donde se ha pasado de las declaraciones de los jugadores a las acciones reivindicativas, tanto individuales como de los equipos, para expresar su malestar con la situación actual arrodillándose o no compareciendo en el terreno de juego ante el himno nacional de Estados Unidos.

Estas acciones reivindicativas han provocado diversidad de reacciones. Enfrentando a jugadores en la NFL a favor y en contra, creado algunas tensiones en equipos como los Pittsburgh Steelers donde el equipo decidió en su mayoría quedarse en el vestuario durante el acto donde sonó el himno nacional y solo el jugador español Alejandro Villanueva se presentó en el campo, o con la quema por parte de aficionados de Jerseys y entradas de sus equipos como protesta por lo que consideran una falta de respeto al país, a la bandera y al himno.

Jacksonville Jaguars de la NFL de arrodillados durante el himno | Foto: AP Images

La NHL tampoco ha quedado ajena a toda esta polémica a pesar de ser una de las cuatro ligas más importantes en Estados Unidos con menos jugadores afroamericanos. Tanto por declaraciones de algunos jugadores, posibles acciones reivindicativas también en el momento de sonar el himno nacional o la decisión de aceptar los Penguins la invitación a la casa Blanca.

La controvertida decisión de los Pittsburgh Penguins aceptando la invitación para visitar la Casa Blanca y asistir al acto con el presidente Trump como actuales campeones de la Stanley Cup ha suscitado diversidad de opiniones en la NHL. Esto ya tuvo polémica en otras ligas con la declinación de la invitación por parte de cuatro jugadores de los New Eagles Patriots a dicho acto con el presidente como campeones de la NFL o la retirada de la invitación del presidente a Stephen Curry para la asistencia de los Golden State Warriors como campeones de la NBA. La asistencia de los Penguins a la Casa Blanca hizo que el ex jugador negro de hockey Georges Laraque originario de Montreal manifestase a medios canadienses su desacuerdo con dicha decisión: “Sé que el hockey es más conservador que otros deportes, pero está vez es incorrecto. Estoy sorprendido que la NHL no haya parado esto. Para mí es una vergüenza que vayan” luego añadió a estas declaraciones un tweet en su cuenta personal donde no tuvo pelos en la lengua: “No entiendo cómo los Penguins aceptaron la invitación de un hombre que falta al respeto a mujeres, inmigrantes y llama a atletas hijo de puta”.

George Laraque con los Canadiens | Foto:veganmainstream.com

Otro jugador que se ha manifestado en torno a esta polémica con los afroamericanos ha sido el delantero canadiense de New York Islanders Josh Ho-Sang que ha dado su opinión de la polémica con apoyo a las protestas. Además de recordar que la NHL es un deporte internacional donde hay algunos jugadores que no se sientan identificados con estos debates, manifestó en referencia a la polémica: “Creo que lo que hacen los jugadores de la NFL es increíble. Es bueno que estén todos unidos. Quiero decir, soy canadiense, así que no tengo demasiada información sobre el asunto en sí. Me afectará vivir en los Estados Unidos, pero lo más importante es que es lamentable que el mensaje se haya perdido un poco. Ahora se está convirtiendo en una batalla entre la NFL y el presidente, unas protestas que originariamente comenzaron por la brutalidad policial y el maltrato de diferentes razas”.

Josh Ho Song con los Islanders | Foto:NHL.com

Tras las declaraciones de jugadores de hockey negros originarios de Canadá, el delantero estadounidense originario de Minnesota, primer jugador negro de la historia de Minnesota Golden Gophers, y que actualmente juega en Buffalo Sabres Kyle Okposo, se manifestó a favor de las protestas aunque él no pretende llevar a cabo ninguna acción: “Proteger la Primera Enmienda es una gran cosa. Soy un americano orgulloso, y estoy orgulloso de ser de los Estados Unidos. Yo, personalmente, no me arrodillaré ante el himno, pero respeto a los que sí lo hacen”.

Otro jugador estadounidense que se ha manifestado, tanto con su experiencia con el racismo en el hockey, como a favor de las acciones de protesta y que quizás se plantearía arrodillarse ante el himno es el ala derecha de San José Sharks Joel Ward. Quizás podría ser el primer jugador en la NHL en arrodillarse ante el himno y seguir los pasos de Colin Kaepernick y de otros atletas. Ward manifestó sobre si se arrodillaría ante el himno: “Definitivamente es algo que no descarto. He experimentado mucho racismo en el hockey día a día. No me he sentado a pensar en ello, pero definitivamente no diría que no”. El veterano jugador recibió comentarios racistas y amenazas de muerte, que llevaron al FBI a investigarlas, durante los Playoffs de 2012 cuando formaba parte de los Washington Capitals y que anotó en el séptimo partido ante Boston Bruins el gol que llevó al Overtime dicho partido. Acerca del Racismo en el hockey, Ward dijo “Es una batalla que creo que siempre estará ahí”.

Joel Ward con los Sharks | Foto: Zimbio

No es la primera vez que el clima político afecta a jugadores de la NHL o a personas que conocen. Como el caso del Delantero sueco de los New York Rangers Mika Zibanejad que se mostró confundido con la prohibición de viajar que se impuso en Estados Unidos ya que Mika tenía familia viviendo en Irán.

Con el inicio de la Temporada Regular de la NHL a la vuelta de la esquina, el 4 de octubre, y con toda la polémica que rodea al deporte norteamericano. Es probable que los ojos estén más pendientes del momento en el que suene el himno nacional que en los propios partidos. Pero sobre todo que hagan los que hagan los jugadores, lo importan debe ser el hockey por encima de todo.