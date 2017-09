Problemas en la aplicación estricta de la norma del faceoff en la NHL

The Hockey News

Si ha visto un partido de esta pretemporada de la NHL, todo el mundo se alinea en sus lugares habituales para el face-off y parece que todo va bastante normal, pero entonces el árbitro pita su silbato. Ha habido una falta en el faceoff

Como parte de la ofensiva de la NHL para un cumplimiento más estricto de sus reglas, que creen que no se aplicaron correctamente a lo largo de los años, han endurecido su cumplimiento en esta pretemporada cargando de sanciones a los jugadores, que luchan para adaptarse a la nueva norma.

El cambio en el faceoff ha provocado respuestas en gran medida negativas en todo el mundo del hockey. El objetivo de la liga aquí tiene sentido - quiere que las reglas se impongan más efectivamente que antes - pero la implementación ha sido cuestionable. El ritmo de los partidos se ha ralentizado, y los jugadores están luchando para ajustarse sobre la marcha.

"Esta regla del faceoff es una broma absoluta", declaró el ala de los Bruins Brad Marchand. "Así es como arruinas un partido de hockey, poniendo eso ahí. Tendrán que hacer algo al respecto porque no podemos jugar así". La regla no es realmente nueva, lo que es nuevo es cómo la liga ha ido agresivamente haciéndola cumplir de una manera que nunca lo hizo antes, y con un aviso relativamente corto a los jugadores. Otro miembro de los Bruins, Riley Nash, declaró al Providence Journal que no estaba seguro de qué hacer en un faceoff en un partido de pretemporada. "Yo estaba parado allí de piernas rectas, porque recibí una sanción en el primer intento", dijo Nash. "No quería hacer eso de nuevo." Marchand añadió: "Básicamente, tienes que ser una estatua. No puedes moverte”.

Tal vez conseguir que los jugadores actúen como estatuas en los faceoffs es lo que la NHL quiere. La liga dice que los cambios en la aplicación de la norma son para dar una mayor seguridad pero alteran la dinámica de los juegos. Cuando se habla de disciplinar a los jugadores, el nuevo jefe del Departamento de Seguridad del Jugador, George Parros, dijo que la liga "va a intentar cambiar el comportamiento del jugador". Hacer el juego más seguro y una mejor aplicación del reglamento son metas dignas, pero ¿Será la NHL tan estricta en el cumplimiento de la norma durante la temporada regular? Eso no parece tan claro.

Y está el problema de los equipos, las sanciones han supuesto una gran dificultad para poder jugar 5-en-5 en muchos momentos de los partidos de pretemporada y se han limitado las oportunidades de evaluación de los jugadores por los entrenadores. Los equipos están tratando de averiguar quién debe hacer con sus lineas, pero grandes partes de sus partidos de pretemporada se están jugando en 5 contra 3 o 5 contra 4. Es muy difícil de conseguir sensaciones cuando se está constantemente en powerplay..

Así que no es difícil saber de donde viene la frustración de os jugadores y aficionados por cómo la NHL manejó esto. La causa puede ser noble y valiosa, pero hasta ahora la ejecución no ha ido bien.