Molestias por cambios en los faceoffs

La NHL está tratando de hacer cumplir de la mejor forma sus reglas, pero eso ha llevado a otros temas en esta pretemporada y es que ha incrementado el revuelo entre aficionados y los propios jugadores durante los partidos de pretemporada con la nueva regla que se está aplicando al realizarse los faceoffs.



Este cambio es debido a que la NHL cree que no se aplicaron correctamente a lo largo de estos años y buscan que las reglas se impongan más efectivamente que antes, pero la implementación ha sido cuestionable. El ritmo de los juegos ha sido sofocado y los jugadores están luchando para ajustarse sobre la marcha a pocas semanas de que comience la temporada.



La regla no es realmente nueva, sin embargo, lo que es nuevo es cómo la liga ha ido agresivamente haciéndolo cumplir y con un aviso relativamente corto a los jugadores. Los jugadores deben estar listos, y no mover, mientras que el juez de línea dice "set, set" antes de caer el puck. No había señales verbales antes. Si alguno de los jugadores se mueve, será lanzado desde el punto de salida y otro jugador tomará su lugar. Esa parte es normal para lo que los equipos están acostumbrados. No obstante, si el jugador sustituto se mueve en absoluto, el equipo se evaluará una pena de bancada y pasar a penalty kill.



La Regla 76.6 en el reglamento de la Liga Nacional de Hockey establece lo siguiente: "Cuando por lo menos dos violaciones enfrentadas hayan sido cometidas por el mismo equipo durante la misma salida, este equipo será penalizado con una penalidad menor de bancada al equipo infractor. Juego - faceoffs. "



El cambio de la regla ha provocado respuestas en gran medida negativas: "Esta regla de faceoffs es una broma absoluta" dijo el ala de los Boston Bruins el canadiense Brad Marchand, además también añadió: "Así es como arruinas el juego de hockey, poniendo eso ahí. Tendrán que hacer algo al respecto porque no podemos jugar este año así."