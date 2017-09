Guía VAVEL Pittsburgh Penguins 2017/18: en busca de una nueva dinastía

Google Plus

Pittsburgh Penguins 2017/18 | Adrián Cobo VAVEL.com

Pittsburgh Penguins

Fundación: 1967

Stanley Cups: 5 (1991, 1992, 2009, 2016 y 2017)

Títulos de Conferencia: 6 (1991, 1992, 2008, 2009, 2016, 2017)

Títulos de División: 8 (1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 2008, 2013, 2014)

Trofeo de los Presidentes: 1 (1993)

Arena: PPG Paints Arena, 18.387 espectadores

PPG Paints Arena | Foto: Joe Wojcik

Pittsburgh Penguins son los actuales campeones de la Stanley Cup y por segundo año consecutivo como ya lograron en las temporadas 1991 y 1992. Cinco títulos de Stanley Cup y no se conforman con ello, buscan su tercer título consecutivo que les haga entrar en la historia de la NHL y convertirse en una de las dinastías más laureadas. Uniéndose a la de los New Jersey Islanders con cuatro títulos consecutivos (80-83) o superar a los Edmonton Oilers de los 80 que no pudieron conseguir tres títulos consecutivos.

A pesar de la marcha de jugadores importantes como Bonino, Kunitz, Daley o Fleury… mantienen un bloque de garantías y que se ha complemetado con la llegada de Reaves, Niemi o Hunwick... con jóvenes de la plantilla como Guentzel y los indiscutibles Crosby, Malkin y Kessel. Que hará de los Penguins un equipo siempre a tener en cuenta para conseguir el campeonato.

En el banquillo estará Mike Sullivan, quien tendrá que volver a motivar y sacar el máximo rendimiento a su plantilla, jóvenes talentos y encajar las nuevas incorporaciones para conseguir su tercera Stanley Cup consecutiva.

Altas/Bajas

---> Marc-Andre Fleury, Chris Kunitz, Nick Bonino, Matt Cullen, Ron Hainsey, Trevor Daley, Mark Streit.

<--- Antti Niemi, Matt Hunwick, Ryan Reaves , Greg Mckegg.

Plantilla 2017/18

Portería

Tras las marcha de Fleury, queda como portero titular Matt Murray. El canadiense ha demostrado ser uno de los mejores porteros de la NHL, una garantía para la portería de Pittsburgh y que puede dejar su propio legado en los Pens. Los números le avalan tras unos Playoffs de 2016 donde fue vital y los de la pasada temporada con 32 victorias, 10 derrotas y 4 OT en Temporada Regular y 7 victorias y 3 derrotas en Playoffs. Habrá que ver si Murray consigue cuajar una gran temporada como titular y si las lesiones le respetan.

Antti Niemi llega con el rol de portero reserva. El finlandés llega de Dallas Stars y es un veterano con gran experiencia. Consiguió 12 victorias, 12 derrotas y 4 OT en la pasada campaña, con un porcentaje de goles en contra de 3,30 y un 0,892 de paradas. A pesar de no ser buenos números, la motivación de esta nueva etapa solo puede ayudarle a mejorar.

Matt Murray

Antii Niemi

Matt Murray | Foto:NHL.com

Defensa

Factor clave de la pasada temporada. A pesar de las lesiones sufridas en la Blue-line, se supo suplir las lesiones esporádicas como la prolongada de Kris Letang, Con jugadores como Schultz, Maatta, Daley, jóvenes talentos y fichando a los veteranos Mark Streit y Ron Hainsey. Ha sido una de las líneas donde han sufrido bajas importantes como las de Streit, Hainsey o Daley, pero a la que se han adaptado Schultz, Maatta y el fichaje Matt Hunwick.

Kris Letang jugó 41 partidos y consiguió 31 puntos por su lesión de hernia de disco, perdiendo muchos partidos y los Playoffs. Sus números le hacen ser un gran valor e defensa. El canadiense es un jugador con experiencia y uno de los mejores defensas, que regresa para dar todo lo que la lesión le negó la pasada temporada.

Justin Schultz demostró que es un gran jugador supliendo a Letang. Participó en 79 partidos la pasada temporada con 51 puntos y 21 partidos y 13 puntos en Playoffs. El jugador canadiense es un seguro para la defensa,

Uno de los jóvenes que destaca en la Blue-line es el finlandés Olli Maatta. Jugador inteligente con instintos ofensivos participó en temporada regular en 55 partidos con 7 puntos, así como 25 partidos y 8 puntos en Playoffs.

Olli Maatta – Kris Letang (A)

Ian Cole – Justin Schultz

Brian Dumoulin – Matt Hunwick

Kris Letang | Foto: NHL.com

Delantera

Su ataque es de los más potentes de la NHL. El tándem formado por Crosby, Kessel y Malkin consiguió hacer más de 70 puntos cada uno, además de la gran temporada de Conor Sheary y Jake Guentzel. Otra de las líneas golpeadas con la salida de Bonino, Cullen o Kunitz que han hecho perder profundidad y gol. Las bajas se han compensado con la llegada de Ryan Reaves que aportará gran dimensión física, Greg McKegg y los jóvenes talentos Zach Aston-Reese y Daniel Sprong que estarán entre los Penguins y los equipos afiliados.

Lidera el ataque y el equipo el capitán Sidney Crosby. Fue el líder en goles de la NHL con 44 y logró 89 puntos, además 27 puntos en 24 partidos de Playoffs. El canadiense es el delantero Centro por excelencia, con talento único y que marca una generación.

El ruso Evgeni Malkin, sumó 72 puntos en 62 partidos y le colocó como el segundo del equipo. Jugador solido que juegue donde juegue sobresaldrá. Consiguió 28 puntos en 25 partidos en Playoffs.

Phill Kessel consiguió 23 goles y 47 asistencias, 70 puntos, en los 82 partidos, mejoró junto a Malkin. El estadounidense todavía tiene margen de mejora en la NHL y le hace peligroso.

Jake Guentzel da profundidad al equipo al ataque. Tras una gran temporada de Rookie, lideró a los goleadores de Playoffs con 13 goles y consiguió una alta puntuación en la NHL con 54 puntos en 65 partidos. Es un gran valor de futuro para el ataque de Pittsburgh.

Jake Guentzel – Sidney Crosby (C) – Conor Sheary

Patric Hornqvist – Evgeni Malkin (A) – Phil Kessel

Carl Hagelin – Carter Rowney – Bryan Rust

Scott Wilson – Greg McKegg – Ryan Reaves

Sidney Crosby | Foto: NHL.com

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2016/17

Uniformes