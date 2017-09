Guía VAVEL Calgary Flames 2017/18: el momento de la verdad

Calgary Flames 2017/2018 | Montaje: Adrián Cobo García

Calgary Flames

Fundación: 1980

Stanley Cups: 1

Títulos de conferencia: 3

Títulos de división: 6

Arena: Scotiabank Saddledome, 19.289 espectadores

Después de años de reconstrucción parecía que los Flames volvían en 2014. Pero en 2015 se frenó el proceso. 2016 era un año clave y los de Calgary respondieron con creces. A pesar de los problemas en el ataque y en la portería el equipo volvió a su senda. Con solo 226 goles fueron el equipo con menos goles, después de los Sharks, en disputar la postemporada. Los Flames han efectuado una gran cantidad de incorporaciones en ataque y en defensa para mejorar su primera ronda del año pasado. Además esperaran recuperar el rendimiento de otras temporadas de Sean Monahan y Johnny Gaudreau que vieron mermados sus baremos el curso pasado.

Altas/Bajas

---> Matt Bartkowski (D), Marek Hrivik (LW), Luke Gazdic (LW), Eddie Lack (G), Mike Smith (G), Travis Hamonic (D), Curtis Lazar (C), Michael Stone (D)

<--- Deryk Engelland (D), Lance Bouma (C), Ryan Murphy (D), Brian Elliott (G), Brandon Bollig (LW)

Plantilla 2017/18

Porteros

La cantidad de problemas que tuvieron los Flames en la portería han desaparecido de un plumazo. Con la mala temporada de Elliott los Flames lo han dejado irse en agencia libre. Después de perder la condición de portero titular la marcha era inevitable. A cambio han fichado a Mike Smith y, vía traspaso, a Eddie Lack. De un plumazo el equipo ya tienen todo resuelto. En principio Smith será el titular, aunque Lack compartirá muchos minutos y en un futuro ocupará el puesto de titular.

Mike Smith

Eddie Lack

Defensa

La línea defensiva de los Flames cumplió el nivel que se esperaba de un equipo de playoffs la mayor parte de la temporada. Aunque los problemas en la portería lastraron sus números. Han perdido a Murphy y Engelland, pero se han reforzado con jugadores de la talla de Bartkowski, Hamonic y Stone. Los tres apuntan a que van a jugar la mayor parte del año y tendrán un rendimiento inmediato. Unido a las mejoras en la meta y a lo que ya poseían (Giordano, Hamilton, Kulak,...) se establecen como una de las mejores defensas de la competición. Con este plantel ya pueden aspirar a lo que quieran en Calgary.

Giordano - Hamilton

Brodie - Hamonic

Bartkowski - Stone

Kulak

Delanteros

Uno de los quebraderos de cabeza del curso pasado en Calgary fue la poca producción ofensiva de la delantera. No por falta de talento precisamente. Sus mejores jugadores, como son Monahan y Gaudreau, vieron mermada su producción ofensiva. Ninguno de los dos entraron en el top 20 de mejores delanteros. No todo es malo. El nivel de Mikael Backlund se mantuvo el año pasado y se ha convertido en un secundario de lujo. De la misma manera Tkachuk y Froliks se asentado como jugadores de rol. Si no fuera poco las incorporaciones de Lazar, Gazdic o Hrivik aportarán amplitud a la plantilla para poder rotar y descansar a lo largo de la temporada. Con el talento y los jugadores disponibles no es baladí exigirles que mejoren los números del año pasado y que produzcan goles a un nivel acorde a su talento.

Gaudreau - Monahan - Ferland

Tkachuk - Backlund - Frolik

Versteeg - Bennett - Brouwer

F. Hamilton - Stajan - Lazar

