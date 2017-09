Vegas Golden Knights 2017/18

Google Plus

Vegas Golden Knights

Fundación: 2017

Stanley Cups: 0

Títulos de conferencia: 0

Títulos de división: 0

Arena: T-Mobile Arena, 17.500 espectadores

Las cartas están sobre la mesa. Tras años de negociaciones, Las Vegas albergará por fin una franquicia NHL, con Bill Foley como dueño y a los mandos de George McPhee (General Manager) y de Gerard Gallant (primer entrenador). El Draft de Expansión celebrado el pasado junio le dio la oportunidad a los nuevos Vegas Golden Knights de elegir a un jugador de cada franquicia (cada una podía proteger hasta a 15 jugadores). Esto le ha dado libertad para poder fichar jugadores de nivel que no han podido ser protegidos, pero lo suficientemente buenos para crear una plantilla que compita desde el primer día sin tener que sufrir un proceso de construcción que muchas veces suele ser lento y sufrido.

El reto de Las Vegas ahora será juntar en la pista a más de 30 jugadores que nunca antes han jugado juntos y conseguir que el puck fluya sin problemas. Algunos tienen experiencia previa, y alguna que otra Stanley Cup (Marc-Andre Fleury tiene tres), mientras que otros son jóvenes recién llegados con ganas de jugar, y han llegado al mejor sitio donde hacerse un hueco. De momento están teniendo buenas sensaciones en la pretemporada, donde se impusieron 9-4 a los Vancouver Canucks. No hay que hacer mucho caso de estos resultados, ya que los equipos se encuentran haciendo pruebas, últimos retoques, y las estrellas aún descansan, por lo que la mayoría de minutos los juegan los rookies o los proyectos de futuro de la AHL. Cuando llegue la hora de la verdad y la temporada dé comienzo se podrá ver si el trabajo realizado en el desierto de Nevada ha dado sus frutos.

Altas/Bajas

---> Todo el roster es nuevo.

<--- Al ser la primera temporada en competición, aún no ha habido bajas de un curso a otro.

Plantilla 2017/18

Portería

El mayor logro de los Vegas Golden Knights durante el Draft de Expansión fue captar a Marc-Andre Fleury. El canadiense ya ha dejado atrás sus mejores años. Ahora mismo tiene 32, pero en los pasados playoffs se pudo ver que aún está a un gran nivel a pesar de que Matt Murray le haya quitado el puesto de titular en los Penguins. Con tres Stanley Cups, 13 temporadas y 375 victorias a sus espaldas, Fleury aporta experiencia, solidez en la portería y carácter ganador.

Como portero suplente estará Calvin Pickard, ex de los Colorado Avalanche que tuvo que suplir la baja de Varlamov durante toda la anterior temporada. Con 25 años tiene potencial y ya ha defendido la portería de Canadá durante el Mundial de 2017, llegando a la final contra Suecia. La tercera opción será Jean-Francois Berube, que viene de los New York Islanders y no podría venir mal a la hora de hacer intercambios durante la época de traspasos.

Marc-Andre Fleury

Calvin Pickard

Jean-Francois Berube

Defensa

El apartado defensivo pareció ser el que más ahínco puso la nueva franquicia en cubrir. Seleccionaron varios veteranos y algunas futuras promesas, incluyendo a Brayden McNabb (Kings), Marc Methot (Senators), Alexei Emelin (Canadiens), Trevor van Riemsdyk (Blackhawks) y Nate Schmidt (Capitals).

Con interesantes nombres en la plantilla, es muy probable que Las Vegas utilice a más de uno para próximos traspasos, pero está claro que el entrenador McPhee quiso quitar de dudas los posibles agujeros en defensa que puedan tener. “Creo que seremos competititvos,” asegura Mcabb, que viene de jugar tres temporadas con Los Ángeles Kings. “Hay muchos jugadores buenos que hemos seleccionado. Algunos jóvenes también, y grandes porteros. Esto empieza ahí.”

Basándonos en el tiempo en pista de la pasada temporada 2016-17 (con un mínimo de 20 partidos disputados), los líderes en defensa de Las Vegas son Luca Sbisa (18:58), Jason Garrison (18:33), Jon Merrill (18:33), Deryk Engelland (18:19) y Shea Theodore (17:18).

Marc Methot - Jason Garrison

Alexei Emelin - Nate Schmidt

Shea Theodore - Deryk Engelland

Luca Sbisa - Brayden McNabb

Jon Merrill - Colin Miller

Ataque

En comparación con la defensa, los Golden Knights tienen serios obstáculos en el apartado ofensivo, ya que cuentan con muy pocos grandes goleadores de la NHL en sus filas. Así es que miraron en la KHL (Kontinental Hockey League) para fichar a Vadim Shipachyov, que viene de conseguir 76 puntos (26 goles y 50 asistencias) en 50 partidos con el SKA St. Petersburg. El veterano centro de 30 años no espera unas expectativas tan altas puestas en él para su primera temporada en la NHL, pero jugará en la primera línea.

James Neal será el principal referente en ataque de la franquicia. Ha superado los 20 puntos en cada una de las nueve temporadas que ha jugado en la liga. Es muy físico, lo que le permite ganar muchos pucks en las vallas y luchar con fuerza delante de la portería. Junto a ellos estará David Perron, un playmaker creativo que anotó 46 puntos con los St. Louis Blues el año pasado. Otra gran ficha en el tablero será Jonathan Marchessault, ex de los Florida Panthers, con quien obtuvo 51 puntos (30 goles y 21 asistencias) en el curso 2016-17.

James Neal - David Perron - Vadim Shipachyov

Jonathan Marchessault - Cody Eakin -Oscar Lindberg

Reilly Smith - Erik Haula - William Karlsson

Chris Thorburn - William Carrier - Pierre-Edouard Bellemare

