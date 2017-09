Guía VAVEL Columbus Blue Jackets 2017/18: un joven proyecto listo para despegar

Google Plus

Columbus Blue Jackets 2017/18

Columbus Blue Jackets

Fundación: 2000

Stanley Cups: 0

Títulos de conferencia: 0

Títulos de división: 0

Arena: Nationwide Arena, 18.500 espectadores

Con tan sólo 17 años de historia, los Columbus Blue Jackets son todavía un proyecto al que le falta eclosionar. Jamás los verás mencionados entre los equipos más populares del país, ni tampoco reconocerás a ninguno de sus jugadores en los rankings de camisetas más vendidas. Con tan sólo 3 apariciones en playoffs a lo largo de su historia (con un récord de 3-12) pasar de primera ronda sigue siendo una tarea pendiente.

Leyendo esto uno debe estar preguntándose ahora mismo quién en su sano juicio podría ser fan de los Blue Jackets, además de ese señor pasado de peso que celebra sus goles bailando sin camiseta en la grada del Nationwide Arena (merece la pena una visita en youtube). Pero seamos francos: ahora mismo los Jackets molan. Sí, puede que no sean una franquicia históricamente ganadora, pero sus partidos son divertidos de ver más allá del cañonazo que pegan para celebrar cada vez que anotan un gol.

Los Blue Jackets son de sangre joven no solo como franquicia, y es que la plantilla actualmente está formada únicamente por jugadores de entre 19 y 31 años. El ambiente juvenil se respira en sus filas y los frutos del progreso de sus jóvenes no han empezado ni siquiera a recogerse.

Aún hay tiempo de subirse al tren de los de Ohio mientras estos sigan pendientes de pasar la primera ronda de playoffs. Pero en cuanto lo hagan, pondrán rumbo directo hacia la Stanley Cup. Así que no lo dudéis demasiado, escoger a los Blue Jackets como equipo a seguir será una decisión de la que no os arrepentiréis.

Altas/Bajas

---> Artemi Panarin (LW), Jordan Schröder (C), Zac Dalpe (RW), Tyler Motte (C/LW)

<--- Brandon Saad (C), Scott Harnell (C), Anton Forsberg (RW), Sam Gagner (C)

Plantilla 2017/18

Porteros

Cuando tienes a un portero como Sergei Bobrovsky bajo los tubos poco te importa perder a un joven guardameta como Anton Forsberg en un trade, y más si en ese traspaso consigues hacerte con los servicios de un artillero como Artemi Panarin.

El ganador del trofeo Vezina al mejor portero despejó las dudas que había dejado en anteriores temporadas con actuaciones que lo elevan al top de porteros de la liga. Cualquier equipo que desee llegar y durar más de una ronda en playoffs debe tener un portero no sólo de gran nivel técnico sino también mentalmente consistente; y si no que pregunten en Boston por Tuukka Rask.

El ruso es todo un seguro bajo palos. Y por si alguna vez no tiene el día, en la reserva está el joven Joonas Korpisalo. Aunque viendo el nivel de Bobrovsky el año pasado, el finlandés deberá conformarse viendo las grandes actuaciones de su compañero desde el banquillo.

Sergei Bobrovsky

Joonas Korpisalo

Defensa

Si tu pareja titular de defensas está formada por Zach Werenski y Seth Jones uno sabe que puede estar tranquilo. Cuando posteriormente caes en el hecho de que tienen 20 y 22 años respectivamente sólo puedes alegrarte por tener un general manager que hace las cosas bien. Columbus tiene ahí un combo en defensa para toda una década.

Si además piensas en el hecho que Ryan Murray (23), David Savard (26) y Markus Nutivaara (23) han sido todos drafteados por Columbus es seña que la organización deportiva de la franquicia funciona.

Con una defensa tan joven lo único que se puede esperar es que siga progresando. Sabiendo además que Sergei Bobrovsky estará tras ellos en la portería, solo queda esperar y ver como la defensa de CBJ se convierte en una de las mejores de la liga en unos años.

Zach Werenski - Seth Jones

Jack Johnson - David Savard

Markus Nutivaara - Ryan Murray

Delanteros

El flanco atacante de los Blue Jackets viene siguiendo la tónica del equipo: jugadores jóvenes y rápidos liderados por un goleador nato como Cam Atkinson, que con 35 goles la pasada campaña fue el octavo máximo artillero de toda la NHL. El trío que forma junto a Brandon Dubinsky y Nick Foligno tiene una efectividad más que probada.

A este plantel se ha unido este verano un jugador que encaja muy bien con el perfil del equipo: Artemi Panarin. Desde que llegara a la liga, el ruso no se ha cansado de meter goles con Chicago; y ahora viene a Columbus a dinamitar el potencial ofensivo del equipo. Mucho ojo con CBJ en superioridad este año, porque 'The breadman' en powerplays es un auténtico killer.

Artemi Panarin - Alexander Wennberg - Josh Anderson

Nick Foligno - Brandon Dubinsky - Cam Atkinson

Sonny Milano - Boone Jenner - Oliver Bjorkstrand

Matt Calvert - Lukas Sedlak - Jordan Schroeder

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2016/17

