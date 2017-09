Guía VAVEL Florida Panthers 2017/18: hora de dar paso a los jóvenes

Florida Panthers 2017/18 | Adrian Cobo VAVEL.com

Florida Panthers

Fundación: 1993

Stanley Cups: 0

Títulos de conferencia: 1

Títulos de división: 1

Arena: BB&T Center, 20.737 espectadores

Tras una temporada decepcionante los de Florida han trabajado en los despachos para poder construir un equipo rentable que no manche la progresión de futuro que estaban comenzando a labrar desde hacía unos años. El comienzo de la pasada campaña fue esperanzador para los Panthers, que partían como uno de los favoritos en la división atlántica tras llevarse el primer puesto un año atrás. Nada más lejos, el equipo decepcionó y rindió lejos del nivel esperado. No obstante, los numerosos cambios en la franquicia pueden suponer un nuevo enfoque además de la explotación de sus estrellas, ya que jugadores como Barkov, Bjustag y Huberdeau vivirán un estado de madurez sobre el hielo.

A pesar de querer trabajar en una dirección correcta optando por un cambio de entrenador y sumando caras nuevas a sus líneas, las bajas en éstas han sido significativas por lo que el trabajo de Bob Boughner será duro. El bueno de Boughner se ha mostrado esperanzador ante su primera campaña como primer entrenador en una franquicia de la National Hockey League. Tendrá que paliar aspectos en los que Florida ha flojeado, como las cuestiones defensivas y la falta de intensidad que afectó al equipo la pasada temporada. Además, partirá sin Jaromir Jagr, el veterano patinador dijo adiós a la franquicia en la que fue el estandarte durante las últimas dos campañas.

Altas/Bajas

---> Jaromir Jagr, Jason Demers, Jonathan Marchessault, Reilly Smith, Jussi Jokinen y Michael Sgarbossa.

<--- Evgeny Davydov, Jamie McGinn, Henrik Haapala, Owen Tippet y Radim Vrbata.

Plantilla 2017/18

Portería

La portería continúa cubierta por el veterano Roberto Luongo. El canadiense de 38 años es de lejos el jugador más veterano de un equipo plagado de jóvenes talentos. El ex jugador de Vancouver regresó a Florida cuatro años atrás, ocupando el lugar privilegiado en la portería que le hizo brillar en su comienzo en la NHL. No obstante, los años pasan factura y el bueno de Luongo estará cubierto por otro canadiense, James Reimer, que buscará resarcirse y luchará por el primer puesto como goalie del equipo.

Roberto Luongo

James Reimer

Defensa

A pesar de los problemas mencionados anteriormente la base de los Panthers residirá en la blueline del equipo. El talento defensivo que poseen es incuestionable, con un Aaron Ekblad asentado en la liga como principal valedor de éste juego. Le acompañarán hombres con proyección como Mike Matheson o Ian McCoshen. A estos sumarán la veteranía de Keith Yandle, aportando estabilidad y fondo de equipo. Si la defensa funciona la franquicia tendría la mitad del trabajo hecho.

Matheson – Ekblad

Yandle – McCoshen

Pysyc – Petrovic

Weegar

Ataque

Si algo le sobra a Florida es calidad en sus líneas ofensivas, plagadas de jugadores que exponen brillantez sobre el hielo. Su pieza clave será el finés Aleksander Barkov, el que fuera elegido en segunda posición del Draft de 2013 ha cumplido las expectativas desde su debut, postulándose como uno de los mejores centers de toda la liga. El juego pasará por su stick, acompañado por Yevgeni Dadonov, nuevo fichaje de Florida que ha llegado del SKA de San Petersburgo. El ruso deberá demostrar su valía en una liga en la que aún no ha debutado, no obstante, su versatilidad sobre el hielo y su producción en Rusia apuntan a que podemos estar ante una de las parejas más explosivas de la liga. No es oro todo lo que reluce, ya que veremos si la progresión física de otra de sus estrellas, Jonathan Huberdeau, no empaña su progreso. Además, las bajas de Jagr, Reilly Smith, Marchessault y Jokinen supondrán un duro revés, ya que los cuatro jugadores sumaron 72 de los 205 goles que anotaron los Panthers la pasada temporada.

Huberdeau – Barkov – Dadonov

Haapala – Trocheck – Vrbata

Mccann – Bjugstad – Tippett

Malgin – Mackenzie – Sceviour

Brickley – Haley – Grenier

McGinn

