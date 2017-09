Guía VAVEL Tampa Bay Lightning 2017/18: sin lesiones, se puede aspirar a todo

Google Plus

Tampa Bay Lightning​

Fundación: 1992 ​

Stanley Cups: 1

Títulos de Conferencia: 2

Títulos de División: 2

Pavellón: Amalie Arena, 19.204 espectadores

Se podría catalogar de pesadilla la temporada pasada de los Lightning. Tras solo 17 partidos, Steven Stamkos se rompió el menisco derecho y no volvió a jugar. También 17 fueron los jugadores que fueron baja por lesión en algún momento, obligando a Jon Cooper a llamar a más de 20 jugadores de los Syracuse Crunch, de la AHL, para reforzar el equipo. Con esta situación, los Lightning estuvieron en un momento últimos de su división y traspasaron a Brian Boyle, Valtteri Filppula y Ben Bishop, para quitarse salario de encima y pensar en el siguiente año. Y, como era previsible, los Bolts no se clasificaron para los Playoffs. En verano, todavía llegaron más cambios ya que Las Vegas se llevó a Jason Garrison en el Draft de Expansión y se puso fin a un serial de rumores que duró 3 años. Jonathan Drouin fue traspasado a Montréal a cambio de Mikhail Sergachev, algo que permitió a los Ligthning renovar con comodidad a dos piezas clave como Tyler Johnson y Ondrej Palat. Además, con los fichajes de algunos veteranos, los Bolts podrían volver a optar al título, siempre que les respeten las lesiones.

Altas/Bajas

---> Peter Budaj (G), Chris Kunitz (LW), Dan Girardi (D), Mikhail Sergachev (D)*

<--- Ben Bishop (G), Valtteri Filppula (C), Brian Boyle (C), Jonathan Drouin (LW), Jason Garrison (D)

*Probablemente jugará aún en la CHL

Plantilla 2017/18

Porteros

Sin Ben Bishop, la titularidad en la portería es para Andrei Vasilevskiy. El guardameta de 23 años ha demostrado que puede ser un portero de garantías en la NHL, tanto a día de hoy, como durante la próxima década. Evidentemente aun le quedan algunos aspectos a mejorar, pero la confianza que hay depositada en él por parte de la gerencia de la franquicia y el cuerpo técnico es total para que sea el titular de los Lightning hasta que él quiera. Volviendo al traspaso de Ben Bishop, el estadounidense se fue a Los Angeles y los Kings, a cambio, mandaron a Peter Budaj a Tampa Bay. El veterano meta eslovaco es un suplente de garantías, como demostró el año pasado, y también servirá como mentor de Vasilevskiy, para que el ruso acabe de convertirse en portero de élite.

Andrei Vasilevskiy

Peter Budaj

Defensas

El líder de esta línea volverá a ser el sueco Victor Hedman, candidato al trofeo Norris la temporada pasada. Junto a él, pero, podría haber cambios, ya que Jake Dotchin suplió a la perfección la baja de Anton Stralman cuando el sueco estuvo lesionado y no sería de estrañar verle en la segunda línea. Cuanto al resto de defensa, Dan Girardi, un fichaje muy criticado por el bajo nivel del jugador en los Rangers, viene a suplir a Jason Garrison. Además habrá que ver como decide Cooper incluir a Slater Koekkoek y, quizá, al ruso Mikahil Sergachev, serio candidato a estrella en la NHL, pero que solo tiene 19 años.

Hedman - Dotchin

Stralman - Girardi

Coburn - Sustr

Koekkoek

Sergachev

Atacantes

Steven Stamkos sigue siendo el capitán y el buque insignia de la franquicia, pero sería injusto no poner el foco sobre Nikita Kucherov. El ruso se puso el equipo a sus espaldas, acabó con 85 puntos y estuvo a punto de clasificar a los Lightning para los Playoffs. Otros grandes jugadores como Drouin, Palat y Johnson fueron aportando, pero se podría decir que por problemas físicos, sobre todo para Tyler Johnson, la temporada pasada no fue buena. A quién sí que hay que destacar y seguir muy de cerca es a Brayden Point. Con tantas lesiones, el novato canadiense se encontró con un puesto en la primera línea y jugó a un nivel impresionante, destapándose como una clara opción de presente y futuro. Además, también habrá que ver lo que aportan algunos de los jugadores llamados el año pasado, como Yanni Gourde o Adam Erne, además de la incorporación de verano, Chris Kunitz. Con todo esto, si el ataque de los Lightning puede mantenerse sano, no cabe duda que es de los más peligrosos de la NHL.

Palat - Johnson - Kucherov

Killorn - Point - Stamkos

Gourde - Namestnikov - Callahan

Kunitz - Paquette - Brown

Erne

Conacher

Derrotas/Victorias en las últimas 5 temporadas

