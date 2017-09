Guía VAVEL Nashville Predators 2017/18: buscando repetir curso

Google Plus

Nashville Predators

Fundación: 1998

Stanley Cups: 0

Títulos de Conferencia: 1

Títulos de División: 0

Arena: Bridgestone Arena, 17.113 espectadores

La franquicia de Tennessee sigue viviendo en la nube que para ellos fueron los últimos meses de temporada. Pese a entrar en Playoffs con una Wild Card se deshicieron de los Blackhawks, Blues y Ducks para lograr su primer título de conferencia en la corta historia del equipo. La maravillosa defensa que han creado los Preds, a cargo de su GM David Poile y la aparición de jugadores en ataque como Ryan Johansen fueron suficientes para lograr alcanzar la final de la Stanley Cup.

La retirada del ex capitán Mike Fischer y la pérdida de James Neal en el draft de expansión hace que el ataque de los Preds pierda a sus dos jugadores más experimentados. Además, la grave lesión de Ryan Ellis provoca una importante baja en la primera línea de defensa del equipo dirigido por Peter Laviolette. Aún así han conseguido renovar por ocho años al joven center Johansen, por siete a Viktor Arvidsson y fichar a Nick Bonino para reemplazar los huecos dejados en el ataque, así como a Alexei Emelin para dar aún más profundidad a la defensa, además de renovar a los capitanes del equipo dándole su C al suizo Roman Josi mientras que sus capitanes asistentes serán Ryan Ellis y Filip Forsberg. Pese al gran fin de temporada que hizo el conjunto de Nashville este año tampoco parten como favoritos, aunque si vuelven a llegar a Playoffs en una de las divisiones más duras de la liga, ya han demostrado que son capaces de cualquier cosa. La lucha con grandes franquicias como Chicago Blackhawks, Saint Louis Blues, Minnesota Wild o Dallas Stars hace ver que va a ser muy difícil meterse en playoffs y que todos los equipos van a tener que luchar en cada partido para no quedar fuera de la lucha por el título.

Altas/Bajas

---> Nick Bonino, Pierre-Cédric Labrie, Alexei Emelin, Scott Hartnell, Anders Lindback, Matt O'Connor, Eeli Tolvanen.

<--- Colin Wilson, Vernon Fiddler, Mike Fischer, James Neal.

Plantilla 2017/18

Porteros

Otro año más el titular indiscutible bajo los tubos será el veterano Pekka Rinne. Una de las grandes razones de la histórica temporada de Nashville cosechando un gran porcentaje de paradas y muy pocos goles concedidos, seguirá siendo uno de los activos por las que Smashville soñará con lograr ganar la Stanley Cup. Saros y Lindback serán los porteros que darán descanso al gran meta finés.

Pekka Rinne

Anders Lindback

Juuse Saros

Defensa

Pese a la baja hasta mediados de enero de Ryan Ellis, la fortaleza de los Preds está en esta posición. El cuarteto principal defensivo es de los mejores de la liga junto al de Calgary Flames, siendo este uno de los aspectos que les llevaron a la final del pasado año. El mencionado Ellis, más el mediático pero no menos talentoso P.K. Subban, Roman Josi y Mattias Ekholm forman la columna vertebral de la retaguardia. Gente joven, con proyección y un tremendo nivel que aumenta aún más con el fichaje de Emelin.

Ryan Ellis - Roman Josi

P.K. Subban - Mattias Ekholm

Alexei Emelin- Matt Irwin

Extra: Yannick Weber

Ataques

Una de las grandes incertidumbres de este equipo es su aspecto ofensivo. Las dudas de si van a sobreponerse a la marcha de Neal, Fischer y Wilson o si los jugadores que brillaron en los Playoffs van a poder mantener el nivel durante toda la temporada. En general un equipo joven con grandes jugadores como Filip Forsberg, Ryan Johansen o Arvidsson (los dos últimos renovados este pasado verano) y que van a estar bien apoyados por los jugadores de otras líneas, una de estas líneas podría estar formada por tres veteranos de lujo, Bonino (procedente de los campeones Penguins), Hartnell y McLeod, interesante ver su aportación al conjunto sureño.

Forsberg - Johansen - Arvidsson

Aberg - Sissons - Fiala

Smith - Jarnkrok - Watson

Mcleod - Bonino - Hartnell

Extra: Labrie, Gaudreau.

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2016/17

