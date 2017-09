Guía VAVEL Los Angeles Kings 2017/18: revolución a cámara lenta

Google Plus

Los Angeles Kings

Fundación: 1967

Stanley Cups: 2

Títulos de conferencia: 3

Títulos de división: 1

Arena: Staples Center, 18.340 espectadores

Los Ángeles Kings concluyeron la pasada campaña con 86 puntos, quintos en la división pacífica y a ocho puntos de entrar en los puestos de comodín. Por tanto, una temporada que se puede considerar mala y que deja otros malos aspectos más allá del lugar en la tabla. La producción ofensiva de la franquicia californiana dejó mucho que desear, tanto que el equipo fue el quinto peor en goles anotados (201), un dato demoledor y que contrasta con la parcela defensiva, que estuvo mucho mejor cuidada.

Las predicciones de cara a este nuevo curso de hockey no son nada alentadoras y es que la postemporada parece estar mucho más lejos que estos años atrás. La media de edad del equipo es la quinta más alta de toda la NHL, una veteranía poco aprovechable y que obligará a la franquicia a reinventarse y rejuvenecerse en los próximos años, lo que indica un periodo de transición para los Kings durante las siguientes temporadas.

Altas/Bajas

---> Michael Amadio (C), Michael Cammalleri (C), Alex Iafallo (C), Bokondji Imama (LW), Matt Luff (RW), Matt Roy (LW), Austin Wagner (LW), Spencer Watson (RW), Kale Clague (D), Stepan Falkovsky (D), Oscar Fantenberg (D), Christian Folin (D), Alex Lintuniemi (D), Jacob Moverare (D), Chaz Reddekopp (D), Darcy Kuemper (G), Cal Petersen (G)

<--- Jarome Iginla (RW), Teddy Purcell (LW), Devin Setoguchi (RW), Tom Gilbert (D), Matt Greene (D), Brayden McNabb (D), Ben Bishop (G), Peter Budaj (G)

Plantilla 2017/18

Portería

Los Kings llegan de un año convulso en el arco. La lesión de Jonathan Quick en el tercer día de competición le mantuvo 59 partidos fuera del hielo, un hecho que hizo que hasta cuatro porteros más llegaran a jugar durante el curso. Peter Budaj se consagró como titular y encajó una media de 2,12 goles por partido, unas grandes estadísticas que contrastan con las de los otros porteros suplentes: Ben Bishop (2,49 en cinco partidos) y Jeff Zatkoff (2,95 en 13 partidos). En su vuelta, Quick participó en 14 encuentros y recibió una media de 2,26 tantos por choque. La marcha de Peter Budaj a los Tampa Bay Lightning deja un hueco importante en el banco de recambios por lo que la mejor noticia para Los Ángeles será que Quick no se lesione en ningún momento de la temporada.

Jack Campbell

Darcy Kuemper

Cal Petersen

Jonathan Quick

Defensa

Solo seis equipos lograron encajar menos goles que Los Ángeles Kings la temporada pasada. Drew Doughty continuó el pasado curso con sus extraordinarios números, logrando al menos 44 puntos, una meta que lleva alcanzando desde 2015. No obstante, existía una pequeña preocupación por la tercera línea defensiva. La marcha de Brayden McNabb dejaba un hueco importante, que finalmente estará rellenado por Christian Folin, quien llega de los Minnesota Wild para formar la tercera pareja defensiva con Kevin Gravel.

Derek Forbort – Drew Doughty

Jake Muzzin – Alec Martinez

Kevin Gravel – Christian Folin

Atacantes

La pasada campaña no fue la deseada para los delanteros de Los Ángeles. Anze Kopitar disminuyó su producción en 22 puntos con respecto a la temporada 2015/2016, algo que se notó y mucho. Si bien el esloveno seguirá siendo una de las máximas referencias, Jeff Carter no será menos. El center canadiense viene de producir 32 goles y 66 puntos, una estadística más que aceptable y que, de repetirse este año, sería una magnífica noticia para los Kings. El resto de la primera línea de ataque lo compondrán Tanner Pearson, que viene de lograr los mejores números de su carrera, y Tyler Toffoli, que vio sus partidos limitados a 63 debido a una lesión de rodilla. Además, la nueva incorporación de Michael Cammalleri aportará más experiencia en la segunda línea ofensiva.

Tanner Pearson – Jeff Carter – Tyler Toffoli

Marian Gaborik – Anze Kopitar – Michael Cammalleri

Adrian Kempe – Nick Shore – Dustin Brown

Kyle Clifford – Nic Dowd – Trevor Lewis

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2016/17

