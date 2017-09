Guía VAVEL Washington Capitals 2017/18: la Stanley Cup sigue en el horizonte

Washington Capitals 2017/18 | Adrian Cobo VAVEL.com

Washington Capitals

Fundación: 1974

Stanley Cups: 0

Títulos de conferencia: 1

Títulos de división: 10

Arena: Verizon Center, 18.506 espectadores

Los Washington Capitals arrancaron los playoffs de la temporada pasada como uno de los máximos favoritos. Su gran potencial ofensivo y la solidez que mostraba en defensa hacían presagiar que el equipo capitalino tenía, al menos, un pie en la final por la Stanley Cup. Sin embargo, los playoffs siempre deparan sorpresas y, si bien fueron los Maple Leafs quienes dieron un toque en primera ronda a los pupilos de Barry Trotz, fueron los Penguins los que apearon por segundo año consecutivo a los campeones del President’s Trophy. Por tanto, el objetivo de los Caps volverá a ser alzar la Stanley Cup, el prestigioso trofeo que tan lejos acaba quedando año tras año.

En este nuevo curso, sin apenas bajas sensibles, la franquicia capitalina vuelve a partir como una de las favoritas. Los cambios en la plantilla no han sido numerosos pero sí notorios, si bien la salida de Marcus Johansson a los Devils permitió económicamente la renovación de Evgeny Kuznetsov. No obstante, también será clave la capacidad de la zaga de mantener los números de la campaña pasada. Washington fue el equipo que menos goles encajó (182) y el que mayor diferencia obtuvo entre anotados y recibidos (81), una estadística que desapareció en los playoffs, donde no hubo diferencia entre tantos a favor y en contra.

Altas/Bajas

---> John Albert (C), Tyler Graovac (C), Hampus Gustafsson (C), Beck Malenstyn (LW), Mason Mitchell (LW), Anthony Peluso (RW), Garrett Pilon (C), Wayne Simpson (RW), Devante Smith-Pelly (RW), Lucas Johansen (D), Colby Williams (D), Kris Bindulis (D)

<--- Marcus Johansson (LW), Paul Carey (C), Zach Sanford (LW), Justin Williams (RW), Daniel Winnik (LW), Karl Alzner (D), Nate Schmidt (D), Kevin Shattenkirk (D)

Plantilla 2017/18

Portería

Cuando algo funciona, mejor no tocarlo. Braden Holtby continuará siendo el portero titular mientras que Philipp Grubauer seguirá de segunda opción. El canadiense Holtby dejó unos números fantásticos durante la temporada regular, dónde registró 2,07 goles encajados por partidos y un total de 127 en 63 partidos, de los que ganó 42. Sin embargo, el poderío mostrado durante los meses de competición regular no se pudo trasladar a los playoffs. El arquero de Washington tuvo un porcentaje de paradas de .909, sensiblemente inferior al del año regular. Además, la estadística de goles recibidos por encuentro se elevó hasta los 2.47. Por su parte, Grubauer participó hasta en 24 ocasiones durante el año, dejando unos números de gran nivel. No obstante, en postemporada no disfrutó de más de 19 minutos.

Braden Holtby

Philipp Grubauer

Defensa

Cada partido que cualquier equipo jugaba contra los Capitals, sabía que cualquier mínima opción de ataque tenía que aprovecharla. Los números de la zaga de Washington impresionan a propios y extraños. Los 263 goles a favor y los 182 en contra hacen una diferencia de 81, la mayor de la temporada en toda la NHL. Con la partida de Kevin Shattenkirk a los New York Rangers, uno de los patinadores más fiables en la última postemporada, la blueline de los Caps estará liderada por Matt Niskanen y Dmitry Orlov, 39 y 33 puntos la pasada campaña, respectivamente.

Matt Niskanen – Dmitry Orlov

Christian Djoos – John Carlson

Brooks Orpik – Madison Bowey

Atacantes

La delantera de Washington realizó un magnífico trabajo la pasada temporada aunque, al igual que el resto del equipo, se quedó a medias en la postemporada. Uno de los puntos más importantes de esta ofensiva a tener en cuenta este curso es su tercera línea, formada por Brett Connolly, Lars Eller y Tom Wilson. Este trío de atacantes puede ser una fuente de puntos muy importante si acaban desarrollando el juego que se espera de ellos. En concreto, Wilson puede ocupar un puesto pesado en situaciones de power play, donde se complementaría a la perfección con Alex Ovechkin. Habrá que ver si este equipo es capaz de superar o no los 263 tantos que logró la pasada campaña durante la temporada regular.

Alex Ovechkin – Nicklas Backstrom – T. J. Oshie

Jakub Vrana – Evgeny Kuznetsov – Andre Burakovsky

Brett Connolly – Lars Eller – Tom Wilson

Nathan Walker – Jay Beagle – Devante Smith-Pelly

