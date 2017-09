Guía VAVEL Montreal Canadiens 2017/18: enésimo asalto

Google Plus

Montreal Canadiens

Fundación: 1909

Stanley Cups: 24

Títulos de conferencia: 8

Títulos de división: 24

Arena: Bell Centre, 21.288 espectadores

Ataque. Ese es el principal reto al que se enfrenta la franquicia más antigua de la NHL y la que más títulos ostenta. El curso pasado fue eliminado en primera ronda por 4-2 contra los New York Rangers. No ganan un campeonato desde 1993 y no llegan hasta las Finales de Conferencia desde 2014. Pero son muchos los baches que han tenido por el camino desde entonces. La baja de Carey Price durante una temporada entera y las continuas lesiones que lastran al resto de la plantilla han provocado la falta de gol y de presencia ofensiva en general, sobre todo durante los playoffs. Max Pacioretty, que cuajó una buena Regular Season (35 goles y 32 asistencias), tan solo dio una asistencia en toda la serie contra los Rangers.

Después de los malos resultados conseguidos en la primera mitad de la temporada, Montreal decidió hacer cambios en los despachos y despedir a Michel Therrien después de cinco años al frente. El sustituto fue Claude Julien, que devolvió a los Canadiens a la senda de la victoria y lograr clasificarse para la postemporada en la cuarta posición de la Conferencia Este con 103 puntos (47-26-9). Julien ya sabe lo que es ganar una Stanley Cup, con los Boston Bruins en 2011.

Este verano era clave renovar al mejor portero de la NHL, Carey Price, que terminaba contrato y cuya baja hubiera sido mortal para la franquicia. Ya se pudo ver lo que pasó con su baja en 2015, que ni con la llegada de varios porteros de nivel se pudo mantener el nivel logrado hasta el momento. Estaba en duda que el guardameta canadiense continuara, ya que, tras diez temporadas vistiendo la elástica roja y azul aún no ha ganado una Stanley Cup. Finalmente, Price firmó una extensión de contrato por ocho años y 84 millones de dólares. Montreal consigue así seguir teniendo un cerrojo atrás y no tener que preocuparse de eso (a no ser que se lesione), centrando sus movimientos en defensa y ataque.

Altas/Bajas

---> Jonathan Drouin (LW), Ales Hemsky (RW), Mark Streit (D), Karl Alzner (D) y David Schlemko (D)

<--- Alexander Radulov (RW), Andrei Markov (D), Nathan Beaulieu (D), Alexei Emelin (D)

Plantilla 2017/18

Portería

Los Canadiens se han asegurado la continuidad de Carey Price hasta los 38 años, seguramente cuando decida retirarse. Para ello han tenido que convertirle en el portero mejor pagado de toda la NHL (10,5 millones al año), pero es lo que Price vale. Con un estilo único y pasivo a base de lentos movimientos, el canadiense domina la liga en su posición desde hace ya varios años. La temporada pasada disputó 62 partidos (37-20-5), con un 92,3% de paradas, 2,23 goles encajados y 3 shutouts. Es un auténtico salvavidas para Montreal, pero no puede ganar solo.

El portero reserva seguirá siendo Al Montoya, que llegó el año pasado proveniente de los Florida Panthers. Sabe que es muy complicado quitarle el puesto a Price, pero siempre que tiene minutos da el 100% y se nota que quiere seguir compitiendo a sus 32 años. Fue titular en 18 ocasiones (8-6-4), con un 91,2% de paradas y 2,67 goles encajados, además de conseguir dejar la portería a cero en dos ocasiones.

La tercera opción de los Canadiens, en caso de emergencia, es Zachary Fucale, de 22 años, que milita en la ECHL con el filial de la franquicia, a la espera de una llamada para tener minutos en la NHL. Estará preparado para cuando se le necesite.

Carey Price

Al Montoya

Zachary Fucale

Defensa

La mayor pregunta de Montreal en el apartado defensivo es quién estará emparejado con Shea Weber. El curso pasado lo empezaron siendo Nathan Beaulieu y después Alexei Emelin hasta la destitución de Therrien en febrero. Julien empezó a poner a Markov con el ex de Nashville y parece que le funcionaba, pero ninguno de esos jugadores sigue en el equipo este año.

Este verano adquirieron a Mark Streit (Penguins), Karl Alzner (Capitals) y David Schlemko (Sharks) para cubrir la retaguardia. Weber será el pilar fundamental del equipo en defensa. El canadiense consiguió 17 goles y 25 asistencias la pasada temporada y, a sus 32 años, aún le queda gasolina para rato. Otro que tendrá más minutos tras la marcha de Markov, Emelin y Beaulieu es Jeff Petry, que viene de anotar 28 puntos (8 goles y 20 asistencias) el curso anterior. Es una gran amenaza, sobre todo en el power-play.

Karl Alzner - Shea Weber

Brandon Davidson - Jeff Petry

David Schlemko - Mark Streit

Ataque

Para solucionar el problema en ataque, Montreal adquirió en junio al jovencísimo ala izquierda Jonathan Drouin, de 22 años, proveniente de los Tampa Bay Lightning. En su segunda temporada en la NHL, el canadiense obtuvo 53 puntos (21 goles y 32 asistencias), ganando minutos y responsabilidad en ataque en la franquicia de Florida. Ahora en Montreal deberá suplir la baja de Alexander Radulov, que ha firmado por cinco años con los Dallas Stars, y de Andrei Markov, que deja los Canadiens después de 16 temporadas para volver a jugar en su país de procedencia, Rusia, en la KHL (Kontinental Hockey League).

También han adquirido al veterano Ales Hemsky desde los Dallas Stars. A sus 34 años y con 838 partidos a sus espaldas (174 goles y 398 asistencias), el checo trae una amplia variedad de habilidades ofensivas a Montreal para aportar esos goles extra que necesita la franquicia para marcar la diferencia y ganar partidos.

Alex Galchenyuk, tras seis años en los Canadiens, parece que será el encargado por fin de ser el centro nº1 de la rotación. Parece que se ha ganado ya la confianza del técnico para trasladarse desde el ala izquierda a la posición de centro y dirigir el ataque desde atrás. También suena Phillip Danault o Drouin, la reciente adquisición. Brendan Gallagher y Pacioretty seguirán siendo las referencias principales en ataque, aunque deberán subir su aportación de puntos para marcar la diferencia y que Montreal de pasos agigantados para acercarse al nivel de franquicias como los Penguins (vigentes campeones) o los Washington Capitals.

Max Pacioretty - Jonathan Drouin - Brendan Gallagher

Alex Galchenyuk - Phillip Danault - Paul Byron

Arturri Lehkonen - Tomas Plekanec - Andrew Shaw

Andreas Martinsen - Torrey Mitchell - Ales Hemsky

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

