New York Islanders 2017/18

New York Islanders | Adrian Cobo vavel.com

New York Islanders

Fundación: 1972

Stanley Cups: 4

Títulos de Conferencia: 6

Títulos de División: 6

Arena: Barclays Center, 15.795 espectadores

Interior del Barclays Center | Sports video group

La temporada 2016/2017 de los New York Islanders se puede calificar como muy deficiente. Pese a no estar entre los favoritos para ganar la Stanley Cup, el equipo de Brooklyn tenia capacidad por nivel de jugadores para alcanzar los Playoffs. Con un John Tavares como claro jugador franquicia, más los apoyos de Josh Bailey y Anders Lee, el equipo neoyorquino tendría que haber ganado más partidos, conseguido más puntos y al menos jugar con una plaza vía Wild Card. Con el formato de 2 divisiones de la actualidad, los Islanders juegan con rivales muy duros, como su gran rival en la ciudad, los Rangers, más los dos equipos de Pennsylvania (Pittsburgh y Philadelphia) , pero aún así, los Islanders contaban con mimbres suficientes para haber dado más guerra.

Para este año los Islanders se encomiendan de nuevo a John Tavares como gran líder y capitán, pero con la sombra de fondo de una posible marcha si no se renueva el contrato, porque en esta temporada se acaba su vinculación con la franquicia neoyorquina. Los movimientos para complementar la plantilla buscando mejores resultados, han sido escasos y no de gran renombre, quizás porque los Islanders no son una franquicia atractiva, pero con la ventaja de contar ya en sus filas con jugadores jóvenes y con calidad, centrándose en la mejoría y adquisición de experiencia. El otro gran problema para los Islanders esta temporada, es la búsqueda de un nuevo pabellón, no porque el Barclays Center sea viejo, sino porque no se sienten cómodos y tienen problemas de asistencia por la lejanía de sus fans más acérrimos, que no quieren salir de Long Island, para ir hasta Brooklyn para verles.

Altas/Bajas

---> Kristers Gudlevskis (G), Seth Helgeson (D), Sebastian Aho (D), Chris Gibson (G), Adam Pelech (D), Connor Jones (LW), Calvin de Haan (D), Jordan Eberle (RW) y Stephen Gionta (C).

<--- Mikhail Grabovski (C), Jake Bischoff (D), Ryan Strome (C), Travis Hamonic (D), Carter Verhaeghe (C), Bracken Kearns (C), y Kevin Czuczman (D).

Plantilla 2017/18

Portería

Entre palos todo parece indicar que seguirá a cargo entre Jarolav Halak y Thomas Greiss. El eslovaco y el alemán son porteros veteranos y con experiencia de sobras en la NHL, pero la temporada pasada no rindieron como se esperaba. El año pasado los Islanders contaron como primer portero con el alemán Greiss, que pese a irse con un buen récord de 26 victorias, el promedio encontra de 2.69 goles por partido, es un promedio malo en una NHL actual, donde los mejores porteros apenas sobrepasan el promedio de 1 gol por partido en contra. Halak esta temporada intentará recuperar la titularidad a la que ha estado acostumbrado gran parte de su carrera en la NHL.

Jaroslav Halak

Thomas Greiss

Greiss | Eyesonisles.com

Defensa

En esta sección de la plantilla, los Islanders hacen una mezcla de veteranos con una mayoría de jóvenes con potencial para crecer y hacer crecer la franquicia. Veteranos como el alemán Dennis Seidenberg y el estadounidense Nick Leddy, serán líderes junto a estos jóvenes, donde quizás a veces durante la temporada sufran, porque la NHL es una liga con mucha exigencia y algunos de estos jóvenes pueden estar agobiados y con mucha presión por la situación del momento. La baja de Travis Hamonic puede hacer daño a la retaguardia de los Islanders, por ser un defensa experimentado y que llevaba varias temporadas destacando en la franquicia.

Leddy – Boychuk

de Haan – Pulock

Hickey – Seidenberg

Leddy | CBC.ca

Atacantes

La producción ofensiva de los Islanders la temporada pasada, se centró mayormente en la estrella John Tavares como se ha comentado antes. Pero no está del todo solo y junto a los escuderos Josh Bailey y Anders Lee, los Islanders tendrán que mejorar aún más los números del año pasado, si quieren alcanzar los Playoffs. Para que esa mejora en la ofensiva se haga realidad, el movimiento quizás más destacable fue la llegada desde Edmonton Oilers de Jordan Eberle, un jugador que sin alcanzar el status de superstar, es una buena ayuda para la línea de John Tavares, si ambos se hacen entender en las pistas de la NHL.

Anders Lee - John Tavares - Jordan Eberle

Andrew Ladd - Brock Nelson - Josh Bailey

Anthony Beauvillier - Mathew Barzal - Josh Ho-Sang

Jason Chimera - Casey Cizikas - Cal Clutterbuck

Tavares | Alchetron

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2016/17

Uniformes