Los Devils firman por seis temporadas al defensa Severson y queda una plantilla variopinta

Damon Severson en un partido de los Devils | Foto:NHL.com

El Vicepresidente Ejecutivo y Manager General de New Jersey Devils Ray Shero, anunció el acuerdo con el Defensa Agente Libre Restringido Damon Severson para las próximas seis temporadas por 25 millones de dólares. El defensa cobrará un salario anual medio de 4,1667 millones de dólares y no incluye clausula de "no traspaso".

Shero manifestó sobre la firma de Severson: "Estamos felices de tener a Damon con contrato hasta la temporada 2022-23 y tiene una gran dimensión para nuestro club. Es un joven defensor con el que estamos encantados de trabajar. Este acuerdo muestra el compromiso de nuestra propiedad y en lo que seguimos construyendo aquí. Esperamos ayudar a Damon seguir creciendo y desarrollarse como jugador". En relación al contrato a largo plazo, Shero dijo: "Siempre estuve dispuesto a conseguir un acuerdo a largo plazo con Damon, porque como joven defensa, tiene un buen conjunto de habilidades y tardará algún tiempo en llegar a donde quiere estar. Aunque era posible un acuerdo puente de dos o tres años habría dejado a Severson como agente libre restringido con derechos de arbitraje mucho antes".

Por otra parte Damon dijo sobre la firma de su nuevo contrato: "Realmente no lo veo como presión, lo tomo como un voto de confianza de la dirección y la propiedad. Sólo tengo que tener la confianza para saber que puedo ayudar al equipo con las habilidades que tengo y hacer todo lo que pueda para seguir mejorando y progresando para ayudar al equipo. Estoy feliz porque los Devils prefirieron ir a largo plazo y yo quería comprometerme con New Jersey. Un acuerdo puente es una manera diferente de verlo, pero estoy feliz con un contrato a largo plazo. Estoy cómodo y emocionado por lo que vendrá, estoy deseando desarrollarme aquí. Sé el tipo de jugador que puedo ser y voy a tratar de mantenerme en la dirección correcta. Tengo un estilo ofensivo así que voy a tratar de jugar de esa manera, sabiendo que la defensa se ocupa del ataque".

Damon tiene 23 años y es natural de Melville, Canadá. La temporada pasada completó su tercera temporada como profesional, siendo la última la 2016-17 completa a nivel NHL. Tras el traspaso el pasado verano de Adam Larsson a Edmonton Oilers, Severson tomó un papel más significativo en la BlueLine de los Devils sustituyendo a Larsson en la defensa con una media de 20 minutos por partido y con gran producción defensiva. La pasada temporada jugó 80 partidos (28 asistencias, tres goles, 31 puntos).

Su contrato podría parecer un poco caro mirando los números, edad y trayectoria. Pero con 23 años está entrando en la cima de su carrera en los Devils, y si continúa por el camino que comenzó la pasada temporada y da otro paso adelante esta, será un contrato equilibrado tanto en rendimiento para el club como a nivel personal para Severson.

Situación variopinta de la plantilla tras la renovación de Severson

Para algunos aficionados de los Devils, la renovación de Severson por 25 millones de dólares podría parecer excesiva, más siendo un jugador con no mucho nombre aún en la NHL y haciendo que el tope salarial del equipo suba bastante. Pero dada su juventud y el rendimiento dado la pasada temporada invita a pronosticar que es una de las futuras promesas del hockey y que la franquicia aún no habían confiando en él lo suficiente, por lo que se trata de darle un voto de confianza al defensa por parte del equipo de cara al futuro.

Tras esta renovación y observando el resto de la plantilla podemos encontrar que los Devils quedan tras la Offseason con una plantilla variopinta. Gran poder ofensivo pero descompensado en defensa, sueldos muy altos y largos, jugadores jóvenes en diversas áreas y contratos que han hecho subir bastante el tope salarial. Por ello el Manager General Ray Shero tendrá que realizar una buena estrategia en relación a los jugadores que tiene, el tope salarial, renovaciones, traspasos.

Maestros en sus posiciones

Taylor Hall con los Devils | Foto: NHL.com

Taylor Hall tiene contrato dos temporadas y seis millones de dólares de salario por temporada. A pesar de tratarse de un excelente delantero de primera línea de ataque, tener 25 años y tener la oportunidad de demostrar el gran jugador que es en los partidos importantes del equipo. Podría ser una joya para que los Devils puedan incluirlo en algún traspaso con activos que compensen al equipo y que tenga la oportunidad de competir en otro lugar.

En Anaheim los Ducks aún se deben estar arrepintiendo de haber elegido traspasar a los Devils a Kyle Palmieri y elegir otros delanteros, ya que llegó a New Jersey por un coste bajo de 4,65 millones de dólares en relación al rendimiento dado y los 26 y 30 goles anotados.

Los Devils supieron sacar provecho de los problemas de Washington Capitals para llevarse un gran delantero de calidad por un precio razonable. Y es que Marcus Johansson llegó por dos temporadas y por 4,5833 millones de dólares por temporada, que podría realmente aumentar su valor si consigue tener un papel importante en New Jersey.

Preocupaciones para los Devils

Schneider en la portería de los Devils | Foto:NHL.com

Al portero Cory Schneider aún le resta cinco temporadas en New Jersey con el salario más alto junto a Taylor de seis millones de dólares por temporada. Aunque Shero no era manager cuando se firmó el acuerdo, si que le toca gestionar lo que compensa al equipo en relación salario-rendimiento y continuar con Schneider o si se plantea alguna opción de traspaso. Y es que aunque normalmente Cory realiza grandes actuaciones, la pasada temporada fue floja y se le podía haber exigido un poco más. Si a eso se le suma que tiene 31 años, quizás su mejor época ha podido pasar ya.

La edad y los sueldos es uno de los problemas que plantean cuatro jugadores para el Manager. El delantero Travis Zajac tiene 32 años, contrato por cuatro temporadas y un sueldo de 5,750 millones de dólares por temporada, así como el defensa y capitán Andy Greene tiene un contrato por tres años, cinco millones de salario por cada uno y 34 años. Tienen contratos a corto plazo por dos años el defensa Ben Lovejoy con 33 años y 2,666 millones de dólares de salario anual, y el delantero Brian Boyle con 32 años y 2,750 millones de dólares.

Además de los problemas que puedan plantear los contratos y sueldos de estos jugadores a la franquicia a la hora de planificar la plantilla. No se puede obviar que uno de los problemas que tienen en New Jersey es la línea defensiva. Ya que a pesar de la renovación de Severson, es la línea más descompensada para competir al nivel de NHL, algo de lo que el Manager debe ocuparse y no despreocuparse si quiere hacer algo importante esta temporada.

Un futuro joven en New Jersey

Hischier en un partido de Halifax de la QMJHL | Foto: NHL.com

Una vez analizadas las preocupaciones de la franquicia, no todo es negativo. Y es que lo más positivo es que han sabido ir introduciendo jugadores con talento y sobre todo juventud. Lidera esta llegada de talento su última elección del Draft, el delantero Nico Hischier. Y es que la clave del futuro de los Devils pasa, además de la aportación en defensa del renovado Severson, por el desarrollo de estos jugadores jóvenes como Hischier o sacar el máximo rendimiento del también delantero Pavel Zacha y del valioso agente libre, el defensa Will Butcher.

Llega el Training Camp a New Jersey y tras una Offseason llena de movimientos, queda aún trabajo pendiente para el Manager Ray Shero y conseguir hacer una plantilla que aspire a cosas importantes esta temporada y de cara al futuro.