Guía VAVEL Carolina Hurricanes 2017/18: los mayores llegan al rescate

Carolina Hurricanes

Fundación: 1972

Stanley Cup: 1

Títulos de conferencia: 2

Títulos de división: 3

Arena: PNC Arena, 18.200 espectadores

Este año los Hurricanes quieren invertir la tendencia a la nada que persigue al equipo desde que tocara el cielo al hacerse con la Stanley Cup en 2006, resultados deportivos mediocres y rankings de asistencia pésimos los han puesto en el punto de mira de grupos inversores y ciudades ávidas de hockey para un traslado.

Pero las palabras "venta" o "traslado" no están en el diccionario de Peter Karmanos Jr., propietario de la franquicia, que sigue confiando en el trabajo de Ron Francis como manager general para devolver al equipo de Raleigh los tiempos de gloria que ya ha saboreado.

Difícil trabajo el de Francis, la pasada temporada, el hecho de estar encuadrados en la que fue sin duda la división más competitiva y dura de la NHL, la Metropolitan, fue un hueso demasiado duro de roer para un equipo al que sin duda todavía le faltaba un punto de madurez para soportar la presión a ese nivel. La llegada de veteranos que han alzado la Stanley Cup, puede darles ese punto de experiencia y saber hacer que inclina los partidos ajustados a favor.

Altas/Bajas

---> Justin Williams (RW), Marcus Kruger (C), Trevor van Riemsdyk (D), Scott Darling (G)

<--- ​ Eddie Lack (G)

Plantilla 2017/18

Porteros

Un año más el tándem Cam Ward/Eddie Lack no terminó de funcionar, superando ambos por los pelos el 90 por ciento en paradas, eso ha provocado la llegada desde Chicago de Scott Darling. A su vez el sueco Lack hizo las maletas camino de Calgary.

Llega Darling para ser el titular en los de Carolina, avalado por unos números similares a los que hizo su compañero Corey Crawford en Chicago, y eso le ha valido su oportunidad de demostrar que puede llevar el peso de la portería. Ward ya ha aceptado su nuevo papel de soporte desde el banquillo.

A priori, una de las duplas de porteros más interesantes de la NHL, además ambos han inscrito su nombre en la Stanley Cup.

Scott Darling

Cam Ward

Defensas

Vía Vegas Golden Knights llega también desde Chicago, Trevor van Riemsdyk. El estadounidense aporta a pesar de su juventud, experiencia ganadora y presencia en playoffs, dándole más empaque a un cuerpo de defensas en el que ninguno de los seis titulares supera los 26 años, y por tanto solo se puede esperar aún más de todos ellos.

Noah Hanifin-Justin Faulk

Jaccob Slavin-Brett Pesce

Klas Dahlbeck-Trevor van Riemsdyk

Delanteros

Inyección de vetaranía para la delantera. Vuelve un hijo pródigo, Justin Williams, que en su primera etapa formó parte del equipo campeón en 2006, dos títulos más con los Los Angeles Kings y las dos últimas temporadas con los ganadores del Presidents Trophy, los Washington Capitals, avalan su ADN ganador y capacidad de enfrentar la gran competición.

Al igual que van Riemsdyk, pasando por Las Vegas sin llegar a vestir el jersey, otro ex más de Chicago, Marcus Kruger llega al equipo de Carolina del Norte. El center sueco que no destaca por su poder anotador, pero si por su capacidad de contención y su trabajo en la inferioridad numérica, un tipo de jugador no estimado por el público, pero muy valorado por los entrenadores.

Ambos van a darle profundidad desde el bottom six, y ese toque de veteranía que apoye a jugadores de gran talento como Teuvo Teravainen, Sebastian Aho o Elias Lindholm capaces de poner los tantos y la magia, pero aún no preparados para echarse el equipo a sus espaldas, pero que sin duda esta temporada darán un paso más hacia ello.

Jeff Skinner-Victor Rask-Teuvo Teravainen

Sebastian Aho-Jordan Staal-Elias Lindholm

Lee Stempniak-Derek Ryan-Justin Williams

Brock McGinn-Marcus Kruger-Joakim Nordstrom

Extras: Josh Jooris

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

No se han clasificado para los playoffs en los últimos cinco años.

Highlights 2016/17

