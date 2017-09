Chicago Blackhawks 2017/18

Google Plus

Chicago Blackhawks

Fundación: 1926

Stanley Cups: 6

Títulos de conferencia: 4

Títulos de división: 16

Arena: United Center, 19.717 espectadores

United Center Foto: unitedcenter.com

Tras caer en primera ronda de playoffs por segundo año consecutivo, la reacción de Stan Bowman, manager general de los Blackhawks fue inmediata y fulminante, prometió grandes cambios, y no le ha temblado la mano a la hora de ejecutarlos. Los fans de Chicago verán muchas caras que el año pasado no estaban presentes.

No solo la barrida en cuatro partidos frente a Nashville Predators ha determinado las decisiones tomadas en los despachos de la gerencia, la lucha contra el límite salarial desde que se firmaron los contratos de las estrellas del equipo Jonathan Toews y Patrick Kane, son otro clásico de los veranos en la ciudad del viento.

Y es que un equipo con dos jugadores que pertenecen al grupo de grandes estrellas de la liga no puede aspirar simplemente a entrar en las eliminatorias, se le exige posibilidades reales de luchar por la Stanley Cup, y este año Bowman cambia de táctica, no solo trae agentes libres de Europa que alivian el límite salarial, si no que ha movido jugadores con sueldos similares, pero con contratos más largos que los que existían, para poder dar al equipo estabilidad a largo plazo.

Altas/Bajas

---> Brian Campbell (D), Johnny Oduya (D), Scott Darling (G), Niklas Hjalmarsson (D), Marcus Kruger (C), Artemi Panarin (LW), Trevor van Riemsdyk (D), Tyler Motte (LW), Andrew Desjardins (C), Dennis Rasmussen (C).

<--- Brandon Saad (LW), Patrick Sharp (LW), Connor Murphy (D), Jan Rutta (D), Lance Bouma (LW,C,RW), Tommy Wingels (RW,LW), Anton Forsberg (G), Jean-François Berube (G).

Plantilla 2017/18

Portería

Corey Crawford es el dueño indiscutible de la titularidad de la portería de Chicago. Scott Darling consiguió la pasada temporada unos números de efectividad similares a los de "Crow", y eso le ha valido la oportunidad para dejar de ser suplente y ser el flamante nuevo titular en Carolina.

Así que Joel Quenneville rezará para que este año su número uno no se lesione porque a priori Anton Forsling, llegado este año desde Columbus no parece aportar la solidez para jugar varios partidos seguidos como daba Darling. Jean-François Berube desde el filial, esperará su momento si el sueco no da la talla.

Corey Crawford

Anton Forsling

Con la salida de Darling, la titularidad de Crawford es aún más clara. Foto: Jonathan Daniel/Getty Images

Defensa

Los problemas salariales adelantaban que un miembro del top 3 defensivo (Brent Seabrook, Duncan Keith y Niklas Hjalmarsson) saldría del equipo este verano. Finalmente el sueco sería el que haría las maletas hacia Arizona, desde el desierto llegó para ocupar su lugar Connor Murphy.

Trevor van Riemsdyk salió del equipo via draft de expansión, la retirada de Brian Campbell y la salida de Johnny Oduya, han dejado muy en el aire los puestos del tercer par defensivo, en principio Gustav Forsling y Michal Rozsival serán los primeros ocupantes, pero es de esperar que Jan Rutta o Ville Pokka jueguen partidos formando parte de ese tercer par.

Duncan Keith - Brent Seabrook

Michal Kempny - Connor Murphy

Gustav Forsling - Michal Rozsival

Extra: Ville Pokka, Jan Rutta

Duncs y Seabs tendrán que llevar el peso de la defensa otra temporada más. Foto: Jonathan Daniel

Atacantes

En los dos últimos años, el principal problema en la alineación de delanteros, ha sido encontrar compañeros de línea para Jonathan Toews. Para ello ha sido necesario sacrificar a Artemi Panarin, un miembro de la que sin duda era la línea más eficaz en los últimos tiempos, la mítica para los aficionados de Chicago, Panarin-Anisimov-Kane.

El viaje de Panarin hacia Columbus, ha servido para rescatar de vuelta a Brandon Saad, que será compañero del capitán y del eslovaco Richard Panik. Y hablando de regresos, Patrick Sharp vuelve desde Dallas para llenar el hueco abierto en la segunda línea.

Mención aparte merece la baja de Marian Hossa, las secuelas de un tratamiento por un problema dermatológico, hacen que no se espere que juegue un solo minuto esta temporada que pasará como inscrito en la lista de lesionados. Una baja muy importante para los Hawks.

El bottom six parece bastante estable, Tomas Jurco que llegó en Marzo, más las llegadas en el verano de Lance Bouma y Tommy Wingels, más los jóvenes que ya estaban el año pasado con un año más de experiencia, hacen pensar que Quenneville tiene profundidad de banquillo en esas líneas a las que les toca hacer el trabajo más oscuro.

Brandon Saad - Jonathan Toews - Richard Panik

Patrick Sharp - Artem Anisimov - Patrick Kane

Ryan Hartman - Nick Schmaltz - Tomas Jurco

Lance Bouma - Tanner Kero - Tommy Wingels

Extras: Jordin Tootoo

Kane y Toews | Lakeshore Public media

