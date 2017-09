Google Plus

Guía VAVEL de la NHL 2017/18 | Adrián Cobo VAVEL.com

Con el otoño ya instalado, llega un nuevo curso de la mejor liga del mundo de hockey sobre hielo. El cuatro de octubre dará comienzo una nueva temporada de la NHL, la cuál estará repleta de novedades e historias interesantes. Por quinto año consecutivo, en VAVEL encontraréis una completa Guía con muchas curiosidades además de una previa individual y detallada de cada franquicia, siguiendo la estela de las informaciones (a día de hoy) que marcarán el calendario hockystico.

El Este aspira a reinar por tercera vez consecutiva de la mano de los Penguins

Aunque como viene siendo habitual durante las últimas campañas, la conferencia Oeste presentará un mayor número de conjuntos de calidad pero el gran favorito para llevarse de nuevo el santo grial del hockey hielo mundial será un equipo del Este, los Pittsburgh Penguins. Con dos títulos consecutivos y mucha calidad en su plantilla, los Pens buscarán el famoso threepeat de la mano de Sidney Crosby y Evgeny Malkin, algo que nadie consigue desde los míticos Edmonton Oilers de Wayne Gretzky y Mark Messier.

Blue Jackets y Lightning parten como 'tapados' detrás de los Penguins y Capitals De cerca, incluso mejores en temporada regular pero sin el caché de los Penguins en playoffs, los Washington Capitals intentarán ser una alternativa real y creíble a sus vecinos de división, aunque el paso de los años y las decepciones mayúsculas en postemporada les hacen perder números a campeonar. Columbus Blue Jackets y Tampa Bay Lightning deberían aspirar a llegar lejos, unos por las prestaciones mostradas el pasado curso y los otros por tener una plantilla llena de calidad y desde el principio sin bajas importantes, una de las claves para que los Bolts aspiren a reinar como mínimo en el Este. Montreal Canadiens y New York Rangers partirán con varios boletos para ser candidatos a ganar su división, pero no sin despertar dudas en su rendimiento ya que ambas franquicias han hecho algún movimiento importante que podría no acabar de cuajar del todo.

Los Ottawa Senators y Boston Bruins, rivales en los pasados playoffs, deberían también jugar de forma muy competitiva, aunque a priori por debajo de los equipos antes mencionados, pero como demostraron ya los Sens hace unos meses, los pronósticos están para romperse. Una nota interesante será ver el rendimiento de los Toronto Maple Leafs, Buffalo Sabres y Carolina Hurricanes, los tres conjuntos deberían experimentar una nueva mejoría respecto al curso 2017/18 dado que disponen de plantillas jóvenes y con gran talento, además de haber incorporada algún que otro veterano de mucha calidad, tres franquicias para estar muy atentos. A todo esto, el equipo que a pesar de su historia e historial parte con una plantilla de menos recorrido y en claro proceso (muy complicado a corto plazo) de reconstrucción son los Detroit Red Wings, el antaño conjunto con plaza fija en la postemporada ya no cuenta con estrellas rutilantes en su roster, algo que desde las oficinas deberán empezar a corregir en breve para volver donde el equipo de Michigan se merece.

En la conferencia Oeste, varios equipos empezarán el curso con las opciones al máximo, aspirando a todo. Seguramente y viendo el rendimiento en los pasados playoffs, los primeros que deberían salir en la lista serían los Nashville Predators, el equipo de Tennessee ha mantenido casi intacto el núcleo duro de la plantilla, renovando a varias piezas importantes aunque cediendo a James Neal a los Golden Knights durante el draft de expansión. Chicago Blackhawks y Anaheim Ducks deberían pelear para ganar la conferencia, pero las dudas despertadas hace meses por los primeros y el cambio generacional de las primeras espadas en los segundos, podrían hacer variar el rumbo inicial a peor (o no).

Stars, Oilers y Flames, tres franquicias con aspiraciones muy elevadas Tres conjuntos saldrán al hielo el próximo octubre con unas expectaciones muy importantes respecto a otras temporadas, se trata de los Edmonton Oilers, Calgary Flames y Dallas Stars. Los tejanos puede que ya fueran favoritos a ganar la Stanley Cup en el pasado más reciente pero viendo las incorporaciones destinadas a cubrir las debilidades más evidentes de la plantilla, su 'gran año' podría ser este. En las dos franquicias de Alberta, la mejora se espera de forma similar pero llegando de diferente manera, los Oilers aupados por la gran dupla formada por Connor McDavid y Leon Draisitl y secundados por un equipo al alza, mientras que sus vecinos los Flames confeccionando una plantilla de enorme calidad y equilibrio a base de firmas y traspasos, sin ninguna duda, los duelos futuros entre Edmonton y Calgary estarán a otro nivel respecto al de otras campañas.

En un rango inferior pero sin estar demasiado lejos, aparecen cuatro franquicias, St. Louis Blues, Minnesota Wild, Los Angeles Kings y San Jose Sharks. En el caso de los primeros, continúan siendo aspirantes a llegar muy lejos pero al igual que los Capitals en el Este, siempre acaban cediendo a las primeras rondas eliminatorias. En cuanto a los otros tres equipos (con especial hincapié en los Kings y Sharks), su campaña marcará un antes y un después, en caso de no hacer un curso de mínimo superar la primera ronda de playoffs, seguramente se iniciaría un periodo de reconstrucción similar al iniciado en Detroit durante el siguiente verano. La nota diferente la marcarán los Vegas Golden Knights, los cuáles debutarán en competición después de confeccionar una plantilla interesante durante el draft de expansión, incluso con aspiraciones en caso de ir todo de cara de meterse en la postemporada.

Sistema de competición

Las 31 franquicias se reparten en dos conferencias, Este y Oeste, la primera cuenta con 16 equipos mientras que la segunda se queda en 15 (se rumorea que la 16 puede caer en un futuro cercano). A su vez, ambas conferencias están compuestas por dos divisiones, ocho conjuntos forman cada una de las divisiones, exceptuando la Central que cuenta a día de hoy con siete equipos.

Los 16 mejores equipos al término de la campaña regular, ocho por conferencia, se enfrentarán en diferentes eliminatorias (playoffs) al mejor de siete choques, hasta alcanzar un campeón por conferencia, con la cual celebración de la final de la Stanley Cup entre los dos campeones de los diferentes lados del cuadro, determinando el vencedor del santo grial del hockey hielo norte americano.

Conferencia Este

División Metropolitana

New York Rangers

New York Islanders

New Jersey Devils

Carolina Hurricanes

Washington Capitals

Philadelphia Flyers

Pittsburgh Penguins

Columbus Blue Jackets

División Atlántica

Toronto Maple Leafs

Montreal Canadiens

Boston Bruins

Tampa Bay Lightning

Buffalo Sabres

Ottawa Senators

Florida Panthers

Detroit Red wings

Conferencia Oeste

División Central

Chicago Blackhawks

St. Louis Blues

Colorado Avalanche

Dallas Stars

Nashville Predators

Minnesota Wild

Winnipeg Jets

División del Pacífico

Los Angeles Kings

Vancouver Canucks

Anaheim Ducks

Calgary Flames

San Jose Sharks

Edmonton Oilers

Arizona Coyotes

Vegas Golden Knights

Bautizo para los Golden Knights

Finalmente y tras años de preparación para este día, la trigésima-primera franquicia de la NHL verá la luz en el hielo. Vegas Golden Knights, el nombre por el cual se conoce al equipo de Nevada, formará parte de la división del Pacífico junto con Los Ángeles, Anaheim, San Jose, Arizona, Vancouver, Calgary y Edmonton.

Tras anunciar el logo, uniformes y nombre, solamente faltaba llenar la plantilla de jugadores vía el draft de expansión, así sería después de finalizar la final de la Stanley cup, destacarían las elecciones del portero Marc André Fleury (campeón de tres copas Stanley con los Pittsburgh Penguins) y James Neal (delantero de calidad de los Nashville Predators), aunque el resto de jugadores acabarían configurando un roster competitivo, con posibilidades de luchar para entrar en la postemporada. El primer partido como local de los Golden Knights será frente a la otra franquicia ubicada en un desierto, los Coyotes, siendo estos los primeros rivales en visitar el flamante T-Mobile Arena en competición oficial.

Adidas se estrena como fabricante oficial

Uno de los cambios más importantes que sucederán en este próximo curso, será la sustitución de Reebok por Adidas como el nuevo fabricante oficial de los jerseys de las diferentes 31 franquicias de la NHL. Varios conjuntos verán modificados sus uniformes aprovechando la llegada del gigante europeo pero algunos lo harán de forma destacada, sería el caso de Colorado Avalanche y Minnesota Wild (los Golden Knights estrenarán sus primeros diseños de la historia), en otros, las nuevas casacas tendrán ligeras modificaciones visuales aparte del cambio de tejido.

El límite salarial estará fijado en $75 millones

La NHL decidió finalmente que el límite salarial para este próximo curso 2017/18 fuese de $75 millones por franquicia, siendo $55’4 millones el mínimo en gastos salariales anuales. Esta cifra máxima de $75 millones es dos millones superior a la de la pasada temporada, marcando una nueva subida que viene siendo habitual año tras año.

Las cinco franquicias con un mayor desembolso

1- Toronto Maple Leafs -> $79,579,167 millones (+$4,579,167)*

2- Detroit Red Wings -> $78,021,212 millones (+$3,021,212)*

3- Dallas Stars -> $75,196,355 millones (+$196,355)*

4- Chicago Blackhawks -> $75,034,795 millones (+$34,795)*

5- Vancouver Canucks -> $73,012,499 millones

*Sobrepasando el límite permitido con los jugadores incluidos en la lista de lesionados de larga duración.

Las cinco franquicias con un menor desembolso

30- Arizona Coyotes -> $56,910,380 millones

29- Carolina Hurricanes -> $57,799,166 millones

28- New Jersey Devils -> $60,466,668 millones

27- Colorado Avalanche -> $63,372,262 millones

26- Florida Panthers -> $64,114,999 millones

McDavid-Draisaitl, ¿el nuevo dúo dinámico?

Los fans de los Oilers pueden estar de enhorabuena, uno de los dúos más prometedores de la liga continuará ligado a la franquicia de Alberta al casi una década más. Connor McDavid y Leon Draisaitl firmaron sendos nuevos contratos con el equipo petrolero, el canadiense por un valor de $100 millones (cap hit anual de $12’5 millones) y el canadiense por un montante total de $68 millones (cap hit anual de $8’5 millones.

Con un rendimiento ofensivo de altos vuelos, 177 puntos combinados en la temporada 2017/18, la mejor cifra entre los diferentes dúos de la liga, se espera que la mejora continúe aunque el techo para alcanzar a parejas similares dependerá de la consecución y liderazgo para ganar la Stanley Cup, algo como lo hicieran recientemente Patrick Kane y Jonathan Toews en Chicago y Sidney Crosby y Evgeni Malkin en Pittsburgh (tres copas Stanley cada dúo) o en el pasado en los mismos Oilers con Wayne Gretzky y Mark Messier.

El All-Star se celebrará en Tampa Bay

El Amalie Arena será la pista de hielo donde se disputará el All Star de la NHL de 2018. El evento tendrá lugar el sábado 27 y el domingo 28 de enero. Por tercer año consecutivo, los partidos a disputar en la jornada del All Star volverán a disputarse en choques de 20 minutos cada parte y en formato de tres contra tres. Los equipos estarán formados por jugadores de cada división de la NHL: Pacífico, Central, Atlántico y Metropolitano.

Gary Bettman (comisionado de la NHL) anunció que están planeando realizar actividades variadas para dicho fin de semana, además de los propios partidos que se disputarán en el hielo de Tampa. La idea es hacer de los dos días de competición, un evento único para jugadores, fans y patrocinadores.

Dos nuevos pabellones vivirán su campaña inaugural

El T-Mobile Arena de Las Vegas

Con la llegada a la competición de los Golden Knights, también entrará dentro del circuito de pabellones de la NHL el T-Mobile, arena multiusos que servirá como hogar de la nueva franquicia de Las Vegas. Con todas las novedades tecnológicas a su servicio, los fans del equipo dorado disfrutarán del mejor hockey del mundo en un recinto privilegiado. El pabellón dispondrá de un aforamiento de 17.500 espectadores para los partidos de hockey y su precio de construcción fue de $375 millones.

Y el Little Caesars Arena de Detroit

Otro escenario que vivirá su estreno en este curso será el Little Caesars Arena de Detroit, flamante hogar de los Detroit Red Wings (y también de los Detroit Pistons de la NBA). Dicho pabellón sustituirá al mítico Joe Louis Arena, aunque su presencia era vital para una franquicia que necesitaba un nuevo impulso para volver a ser una de las grandes dentro y fuera del hielo. El aforamiento se acercará o superará ligeramente los 20.000 asientos mientras que el coste total de la infraestructura ascendió a los $862 millones en total, de los cuáles $344 los puso la familia Ilitch, propietaria de los Red Wings.

Partidos en China, Europa y outdoor

China

De nuevo, la llegada de un nuevo curso de la NHL traerá consigo varios eventos o partidos especiales, el primero de ellos fue durante la presente pretemporada (21 y 23 de septiembre, ), se trató del denominado ‘2017 NHL China Games’, dos choques entre Vancouver Canucks y Los Angeles Kings en suelo chino, el primero de ellos en Shangai y el segundo en Beijing, ambos ganados por los californianos. Este movimiento por parte de la liga está claramente enfocado en la introducción de la NHL en el mercado chino, uno de los más grandes e inexplorados por parte del hockey hielo del mundo, además al país le interesa dicha promoción dado que en 2022 organizará los JJ.OO de invierno, momento en que la NHL podría volver a disputar el torneo olímpico.

Europa

La liga también volverá al viejo continente este año, será en campaña regular y el lugar escogido no podía ser otro que Suecia. Los Colorado Avalanche y los Ottawa Senators (ambas franquicias con capitanes de nacionalidad sueca) jugarán un par de encuentros en el Ericsson Globe de Estocolmo los días 10 y 11 de octubre. Será la primera vez que la NHL juega en europa desde 2011.

Outdoors

Como viene siendo habitual en los últimos años, la NHL celebrará varios partidos al aire libre, en este próximo curso 2017/18 serán tres los que se jugarán. El primero de ellos lo disputarán el 16 de diciembre de 2017 los Montreal Canadiens y los Ottawa Senators en el Lansdowe Park de la capital canadiense, celebrando el 100 aniversario del primer partido disputado de la NHL (19 de diciembre de 1917), cerrando así al año de celebraciones relacionadas con el centenario de la liga, también coincidirá con el 150 aniversario de la confederación canadiense y el 125 aniversario de la creación de la Stanley Cup.

Después será el turno de una nueva edición del Winter Classic (uno de enero de 2018), los New York Rangers y los Buffalo Sabres disputarán el choque en el Citi Field, hogar de los New York Mets de la MLB. El 3 de marzo de 2018 se vivirá un nuevo choque outdoors, esta vez los Washington Capitals y los Toronto Maple Leafs jugarán en el Corps Memorial Stadium de la academia naval de los Estados Unidos, siguiendo la palabra de la liga en que anunciaba que tenía la intención de celebrar varios encuentros al aire libre en diferentes academias militares americanas.

Coyotes, Islanders y Hurricanes, ¿posible cambio de casa?

En el mundo de las grandes ligas americanas siempre hay un constante debate sobre que franquicias podrían abandonar un mercado para recalar en otro, en el curso NHL que está a punto de comenzar seguramente tres equipos serán los que más den que hablar sobre este tema. Se trataría de los New York Islanders, Arizona Coyotes y Carolina Hurricanes, los primeros deben tomar una decisión definitiva sobre donde recalar una vez decidan abandonar (todo apunta a que será así) el Barclays Center de Brooklyn tras un intento fallido de llamar hogar a un pabellón no acondicionado para el hockey, eso sí, no se espera que se muden fuera del área de Nueva York.

El caso de los Coyotes es el que más tiempo está sobre la mesa, y todo indica que se tiene de resolver durante esta temporada, el caso es seguir en el estado de Arizona construyendo una nueva arena (es la opción más deseado pero nada fácil) o recolocarse en otra ciudad. Con los Carolina Hurricanes todo son dudas y rumores, menos que el actual propietario, Peter Karmanos, quiere vender la franquicia al mejor postor; la primera opción es continuar en el mercado de Raleigh con un nuevo ‘mandamás’ pero no es seguro que en caso de no encontrar a alguien dispuesto a comprar y mantener el equipo en Carolina de norte se decida apostar por algún inversor con ganas de llevarse a los Canes a nuevas tierras más fértiles.

Atentos a Seattle, Houston y....Quebec City

Y si hay franquicias en peligro, también existen ciudades interesadas en recoger el testigo. Seattle, Houston y Quebec City son las que más darán que hablar, la primera de ellas porque es un mercado muy deseado por la NHL y solamente falta que el ayuntamiento se decida a renovar el Key Arena o construir (con inversores privados) un pabellón multiusos completamente nuevo para que una franquicia NHL caiga en la ciudad esmeralda, sea vía recolocación o expansión. Houston ha empezado a salir a la palestra en los últimos meses, es también un mercado grande e interesante para el hockey profesional, dependiendo como sucedan los acontecimientos podría ser una opción válida y real para los Coyotes.

La tercera en discordia pero con menos posibilidades dada su situación geográfica sería Quebec City, la capital de Quebec no pudo conseguir una franquicia vía expansión pero continúa siendo una carta de rápido uso para la liga en caso de que un equipo del Este tenga que abandonar (Carolina) su casa y necesite un mercado viable con un pabellón moderno disponible.

2018, año olímpico sin la participación de la NHL

Tras cinco ediciones (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014) participando en las olimpiadas de invierno, la NHL decidió no hacer un paréntesis en su calendario para enviar a sus mejores jugadores en representación de sus diferentes selecciones nacionales. Sin ninguna duda no fue una decisión fácil, muchas eran las presiones para que la mejor liga del mundo de hockey hielo cediera a sus estrellas y así continuar con un torneo que era el gran reclamo dentro de los JJ.OO. de invierno, tras mucho debatirlo, liga y propietarios acabarían imponiendo su lógica (lesiones, parón de la temporada en un momento de máxima disputa para entrar en los playoffs, impacto económico negativo para las franquicias,…) frente a la NHLPA, IIHF y aficionados del resto del mundo. Aun así, varios jugadores, destacando entre ellos a Alexander Ovechkin, anunciaban su intención de participar en los JJ.OO. obviando la negativa de la liga, seguramente el acercamiento de dicho evento hará aflorar nuevas polémicas.

¿Nuevo en el hockey hielo y la NHL?

En VAVEL publicamos hace unos meses unas interesantes guías de iniciación al mundo del hockey hielo, además de un completo diccionario de la NHL, ideal para las personas que empiecen a seguir este magnífico deporte y la liga norteamericana. Aquí tenéis los enlaces para poder repasar de forma pausada dichos contenidos propios que os pueden servir de gran ayuda.

-Descubre el Hockey Hielo con VAVEL

-El diccionario de la NHL

Flashback temporada 2016/17

