Top cinco QB en lo que va de la NFL 2017/18

Google Plus

La Wentzmania es real. Wentz se ha situado como líder de los Eagles. Foto: NFL

La posición más importante del fútbol americano y también la más difícil es la del quarterback. Es además en la que los tangibles menos importan, ya que la historia ha demostrado como a veces tener las mejores estadísticas en la universidad no se traduce con tener éxito en la NFL. Como el cuento de la cenicienta, grandes quarterbacks han surgido desde la nada.

Pero esto se trata de la temporada 2017/18, donde todo lo que se puede esperar y más ya lo sabemos. Con más de un cuarto de la temporada 2017/18 completa hemos visto como algunos quarterbacks despuntaban tras años de suplencia, Case Keenum, otros no han jugado todavía, Andrew Luck, y otros no se espera que lo hagan, Ryan Tannehill.

Sin embargo, de los que sí lo han hecho podemos hacernos una pequeña idea de cuales son los verdaderos líderes de la NFL y sus respectivos equipos. Nos interesan cinco, cinco mariscales de campo que con su distribución de juego y liderazgo han presentado sus credenciales para llevar sus equipos a los playoffs:

5º: Aaron Rodgers

(Green Bay Packers) 126/189 13TD 3INT

Aaron Rodgers es uno de los mejores QBs de la liga y presumiblemente uno de los jugadores más completos. No hay pase que él no pueda hacer. Su puesto en el ranking no es sorpresa, era algo que ya sabíamos antes de que diera inicio dicha temporada. Con 126 recepciones de 189 intentos posee una envidiable media de 66.7% de acierto, con más del 37.8% de intentos por partido.

Los números de A.Rod son números bastante agresivos, con un total de 13 Touchdowns y 3 Intercepciones, que sin un Ty Montgomery sano demuestran cómo los de Green Bay se apoyan en su quarterback para montar la ofensiva. Además, Aaron Rodgers busca más pases profundos que nunca, no solo porque sea de los pocos que puedan hacerlo con tanta efectividad, sino que teniendo a Jordy Nelson como receptor se convierte en un objetivo muy fiable lo que explica que sea uno de los más letales a larga distancia con un pase largo de más de 72 yardas, segundo mejor.

Aaron rodgers se sitúa en el quinto de los mejores quarterbacks no solo porque la actuación del resto haya sido mejor, sino que además y como todos bien sabemos, es ya habitual que el inicio del de los Packers suela ser algo más lento. Asimismo el número 12 es el jugador con más sacks de la liga con un total de 19, lo que quizás explique sus tres intercepciones. A pesar de ello, su QB rating sigue siendo uno de lo mejores con un 104.1.

4º: Carson Palmer

(Arizona Cardinals) 136/227 6TD 5INT

Que Carson Palmer hubiera figurado en este ranking hace unos años cuando se le seccionó en primera ronda no hubiera sido tanta sorpresa como ahora. En el pocket se le ve bastante frágil, sigue siendo el quarterback con más sacks, pero a diferencia de Aaron Rodgers, su actuación tiene más mérito. No es que tengan un mal ataque terrestre, simplemente no lo tienen, aunque puede que con la nueva inclusión del Hall of Famer Adrian Peterson la ofensiva de los Cardinals puede ser menos predecible.

Respecto a Palmer, con un 136/158 representa un 59.9% que aunque quizás no sea tan efectivo como parece ocupa un 45.4 yardas por partido que lo sitúa en el más alto de la liga. Otro dato que no sorprende debido a su ataque exclusivamente aéreo es que Palmer lleve 1573 yardas situándose cuarto en esta estadística.

No obstante, el número de touchdowns (6) junto con la proporción de intercepciones (5) no es algo muy positivo y es en lo que el veterano debería trabajar. Esto no solo se debe al gran número de sacks, sino que tambien el número 4 es uno los que más pases en profundidad realiza, teniendo a Larry Fitzgerald como receptor favorito, con un total de 22 pases a más de 20 yardas.

3º: Alex Smith

(Kansas City Chiefs) 121/158 11TD 0 INT

Alex Smith empezó la temporada 2017/18 dando una sorpresa por partida doble. Primero ganando a los Patriots de manera contundente, y la segunda realizando una de sus mejores actuaciones en toda su carrera.

Después de un cuarto de temporada, la actuación de Alex Smith sigue siendo bastante buena en la mayoría de los partidos y en parte se le atribuye a él la racha de victorias de Kansas City Chiefs que se mantiene como único equipo invicto.

Puede que a muchos le sorprenda que su posición no sea más alta sin embargo existen otros quarterbacks cuya actuación ha sido más estelar. Esto no quiere decir que Alex Smith no tenga números más que suficientes como para ser candidato a MVP.

Con un 121 recepciones de 158 intentos, Alex Smith posee un acierto de los más altos con un 76.6%, además y con un total de 1391 yardas se sitúa con el mejor promedio de pase por yarda con 8.8.

Los números de Alex Smith demuestran que es un quarterback bastante completo hasta el momento, realizando no solo pases con una media que se acerca al primer down sino que además, junto con Drew Brees se sitúa como el único en no haber regalado la pelota a la defensa. Entre otros datos, el de Kansas es también el mariscal de campo con el pase más largo realizado por 78 yardas.

Si los números y el liderazgo de Alex Smith continúa por este camino es más que probable que el record de los Chiefs sea el mejor de la liga. Tan solo cabe esperar que las lesiones le permitan llevar su equipo una vez más a los playoffs, por lo que la ofensive linemen debe protegerle más y así evitar que siga siendo uno de los más sackeados de la Liga.

2º: Tom Brady

(New England Patriots) 133/195 11TD 1INT

Un habitual de cualquier ranking, Tom Brady tiene no solo el renombre sino los avales para figurar como uno de los mejores, sino el mejor de los quarterbacks. El hecho de que the G.O.A.T no esté en lo más alto se debe meramente al equipo en el que está. Puede que la defensa de los Patriots sea una de las peores de la historia, sin embargo, siguen siendo los Pats y tarde o temprano encontraran la solución. Eso resta algo de importancia a Brady cuyos datos son los mejores de toda la liga, pero es justo que de momento el mérito por ser una pieza más clave y el sobreesfuerzo que está realizando el nº1 se lo lleven otros (de momento).

Brady lleva un total de 1702 yardas lo que le sitúa como el mariscal de campo que más yardas ha conseguido, todo esto mientras que el ataque de los Patriots se ha trasnformado más hacia la carrera que nunca algo que parece no haber afectado a los números de TB12. Además, el promedio de yardas por pase es de un 8.7 un 0.1 menos que el primero que es Alex Smith.

Asimismo, Brady es el quarterback que más yardas consigue por partido con un total de 340.4 de media. Entre otros datos que le representan, se sitúa como el que más first downs ha conseguido, con un total de 79, es decir un porcentaje del 40.5% el segundo mejor de la liga tan sólo por detrás del 45.6 de Alex Smith.

Puede que en ciertos aspectos, los datos de Alex Smith y Tom Brady sean muy parecidos, sin embargo, no solo ha conseguido más yardas sino que ha distribuido más pases entre sus jugadores y por el campo. Algo a lo que se criticaba el ataque de los Patrios y sus pases cortos, en esta temporada Brady ha realizado un total de 24 pases de más de 20 yardas, gracias a Hogan, Amendola y sobre todo Cooks.

En definitiva, Brady es el quarterback más completo, quizás no más atlético (como Rodgers ) pero aún así esto es la NFL y lo importante son los resultados. El de New England ha batido varios records en lo que vamos de temporada, y ha protagonizado grandes actuaciones, tanto de manera colectiva como individual. De seguir así, y consiguiendo más de 300 yardas y 5 TD, cabe de esperar que tengamos a un nuevo MVP de la NFL pronto.

1º: Carson Wentz

(Philadelphia Eagles) 127/207 13 TD 3 INT

Carson Wentz no es una gran sorpresa, al menos no en su segundo año tras demostrar su valía en su campaña como rookie. De no ser por Dak Prescott, la historia de Carson Wentz hubiera ganado mayor relevancia que la que tuvo.

No obstante, y según lo que llevamos de temporada, la historia parece haber dado la vuelta: Prescott parece tener algunas dificultades con los Cowboys mientras que Wentz se ha puesto el equipo a sus espaldas.

Muchas le habían comparado con Manning en el pre-snap. Ahora todos le comparan con otro quarterback tambien de los Eagles, Michael Vick. Wentz es rápido a pesar de su altura, es dinámico y es preciso. De lo que llevamos de temporada, este mariscal de campo ha sido capaz de extender jugadas y acabar por extender el drive con pases más que asombrosos. Con un ratio de 127/207, es decir un 60.9% de los pases completados Wentz es un quarterback bastante preciso, a pesar de que haya realizado 3 intercepciones. Aunque también, es quien más TD ha conseguido.

No es tan solo las estadísticas que han hecho que Wentz esté en esta posición, segundo QB con más yardas con un total de 1584. Como bien habíamos dicho, de ser así Brady debería haber ocupado su lugar. Sin embargo, Wentz ha revolucionado a su equipo, a los Eagles. No es casualidad que el mejor TE actualmente en la liga sea Ertz,uno de los receptores favoritos de Wentz.

En definitiva, sin Wentz los Eagles nunca hubieran llegado a ser los primeros de la NFC Este con uno de los mejores records de la NFL con cinco victorias y tan solo una derrota. Aún queda mucha temporada y es algo que el sophomore debe tener en cuenta ( no hay que olvidar cómo su rendimiento bajó a finales de temporada), y algo que debemos de tener en cuenta nosotros es que estamos hablando de un quarterback que todavía no ha tocado techo y aún puede ser mejor.