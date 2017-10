Una leyenda en activo; Vinatieri y sus patadas rumbo al salón de la fama

Adam Vinateri | Foto: NFL

El ser pateador en el fútbol americano es un arma de doble filo, puesto que las miradas estarán concentradas en que se realice el gol de campo satisfactoriamente; de lo contrario, se convertirá en el villano del juego.

Hoy en día, pateadores buenos en la NFL resultan muy escasos y si no lo creen, pregúntenle a los Tampa Bay Buccaneers, tras su dolorosa derrota el pasado jueves contra los New England Patriots; es por ello, que cobra más importancia el tener un buen kicker que sea capaz de no fallar en el momento clave y, ¿por qué no? ganar campeonatos desde sus pies.

Adam Vinatieri pese a tener 44 años, es una leyenda que sigue en activo y no baja el nivel de productividad. La jornada pasada volvió a definir un partido en tiempos extras y darle la victoria a los Indianápolis Colts, producto de cuatro goles de campo y así llegar a 539 anotaciones en su carrera de la NFL.

Inicios triunfales

Surgido de la Universidad Estatal de Dakota del Sur, Adam se convirtió en el líder histórico de su universidad con 185 puntos; razón suficiente para convertirlo años después, en jugador de los New England Patriots en 1996. Equipo con el que pudo llegar a cuatro Super Bowls, de los cuales ganó tres y perdió uno.

Sueño hecho realidad

El Super Bowl XXXVI frente a los Saint Louis Rams, será un partido que quedará siempre en la memoria del pateador. Faltando unos segundos para concluir el cotejo, los de Foxboro, decidieron ir por el gol de campo que les diera su primer campeonato, por ello decidieron llamar al campo a Adam que, conectó certeramente la patada de 48 yardas, y lograr los anhelados tres puntos, para consagrarse campeones de la NFL.

Además, en esa misma postemporada, anotó el gol de campo del triunfo en el juego del tuck rule, uno de los partidos más memorables del nuevo siglo, en el que los Patriotas se impusieron a los Oakland Raiders, tras la polémica acción de si fue o no balón suelto de Tom Brady.

Por si fuera poco, en la edición XXXVIII de nueva cuenta Vinatieri se convirtió en leyenda al conseguir un gol de campo clave que le diera la victoria a New England por 32-29 ante Carolina Panthers.

Aunque esta vez no hizo la patada del triunfo en la última jugada del Super Bowl XXXIX, Vinatieri colaboró con tres puntos extras y un gol de campo, para ser campeón, de nueva cuenta, con New England al imponerse 24-21 a Philadelphia Eagles.

Cambio de aires y batida de récords

En la temporada de 2006, el veterano jugador se fue a los Indianápolis Colts, escuadra con la que juega en la actualidad y con los cuales, ganó un anillo más, en la Super Bowl XLI al aplastar a los Chicago Bears; además de poseer el récord de la liga con más goles de campo consecutivos, con un total de 43.

Después de 22 años de carrera, Vinatieri ostenta grandes números y récords en la NFL: de 639 intentos de gol de campo, ha conseguido 539, con una eficacia del 84.4%; en puntos extras de 808 posibilidades, concretó en 794 con el 98.3% de efectividad; además, es el primer pateador en conseguir 4 anillos de la Super Bowl.

También es el kicker con más puntos en postemporada con 234, lograr hacer más de 1.000 puntos con dos equipos distintos, tener el récord con más goles de campo hechos en tiempos extras con 11 y, no cualquiera tiene el privilegio de estar en los equipos ganadores de Tom Brady y Peyton Manning.

Por todo lo anterior, dentro de unos años Adam Vinatieri estará indudablemente en el salón de la fama, por todos sus logros y campeonatos como jugador profesional.