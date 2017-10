Google Plus

Brandon Marshall anuncia que pasará por el quirófano y se perderá la temporada (Foto: B/R)

Si bien ayer se conocía la noticia de que Odell Beckham Jr. se perdería toda la temporada, el día de hoy no ha arrancado mucho mejor para la franquicia de la Gran Manzana. Brandon Marshall, también receptor, se retiró lesionado del encuentro ante los Chargers el domingo pasado. En una ruta vertical por la banda izquierda del terreno de juego se fue al suelo tras agarrar el balón con una mano. La jugada no contó, pues no consiguió plantar ambos pies dentro de los límites, pero al caer al césped lo hizo con evidentes gestos de dolor en el tobillo. En la mañana de hoy martes según hora española —noche del lunes en horario estadounidense— hizo público a través de su Instagram que pasará por el quirófano, poniendo de esa manera fin a su duodécima temporada.

En el propio post comenta que, a pesar del contratiempo, considera que se siente agradecido por todo lo que le ha enseñado este deporte, y cierra con un hashtag que invita a pensar que volverá a por todas en 2018, encarando su decimotercera temporada. Para este 2017, sin embargo, los New York Giants van a pasarlas canutas en ataque. Teniendo en cuenta que su ofensiva de por sí se atascaba por momentos, las numerosas pérdidas de jugadores importantes por lesión solo dificultan más las cosas.

Brandon Marshall acumulaba 18 recepciones para 156 yardas durante los cinco encuentros disputados, sin haber encontrado la zona de anotación como jugador de los Giants. El balance del equipo es de cinco derrotas por ninguna victoria.