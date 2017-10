Los Panthers enmudecen Detroit

Google Plus

Carolina Panthers: C. NEWTON: 26/33, 355 YDS, 3 TD // J. STEWART: 18 CARR, 21 YDS; C. MCCAFREY: 3 CARR, 7 YDS // D. FUNCHESS: 7 REC, 53 YDS, TD; E. DICKSON: 5 REC, 175 YDS; K. BENJAMIN: 4 REC, 58 YDS, TD.

Los Carolina Panthers van lanzados. Tras cinco partidos, los de Charlotte se sitúan con un balance de 4-1 y con un partido jugado más que los Atlanta Falcons, comandan la clasificación de la NFC Sur. Esta vez vencieron a los Detroit Lions por 24-27 y de esta forma, encadenan dos victorias fuera de casa de mucho prestigio, ya que en la anterior jornada, los Panthers derrotaron a los New England Patriots.

Todo ello tras una semana en la cual se habló poco de football en Carolina, tras las polémicas declaraciones sexistas que hizo su quarterback Cam Newton ante una periodista. Tras una infinita presión mediática (perdiendo anunciantes) e incluso del entrenador Ron Rivera, Newton pidió finalmente disculpas. Aun así, ‘Cam’ no se dejó afectar por eso y cuajó un gran partido, con tres touchdowns y 355 yardas de pase. Aunque parezca difícil de creer, solamente es la segunda vez que es capaz de encadenar dos encuentros consecutivos con más de 300 yardas de pase. La otra vez que lo consiguió fue en sus dos partidos de debut en la NFL.

Un espejismo de inicio

Los Lions comenzaron con un buen drive, y de hecho, abrieron el marcador con un field goal. Carolina reaccionó, todavía en el primer cuarto, con otro field goal. La primera gran jugada fue una recepción del tight end Ed Dickson de 64 yardas, que permitió a los visitantes empatar a tres. Dickson hizo olvidar al lesionado Greg Olsen con una espectacular actuación: solo con cinco recepciones, totalizó 175 yardas. Detroit empezó el segundo cuarto con otro drive con buenas sensaciones, que acabó rematando Zack Zenner.

A partir de entonces, los Panthers se hicieron con el partido. De nuevo Dickson apareció con otro big play (57 yardas) para facilitar el primer touchdown de los de Rivera, logrado por el runningback Christian McCaffrey. De hecho, el juego aéreo fue el protagonista del día, ya que el juego de carrera, en ambos equipos, fue anulado casi por completo. Detroit no encontraba la fluidez de los primeros minutos y Carolina cada vez tenía más el balón. Devin Funchess hacía el segundo touchdown para darle la vuelta en el marcador. Los Panthers ya no se dejarían adelantar.

Demasiada desventaja

Las cosas no mejoraron en la segunda parte para los Lions. La posesión correspondía a Carolina y Kelvin Benjamin hizo el tercero de la tarde para poner el 24-10. En la primera ofensiva de los Lions de la segunda mitad, Matthew Stafford cometió un fumble ante la gran presión de Kawann Short. Thomas Davis recuperó el esférico y Graham Gano convirtió otro field goal. El Ford Field enmudecía y los Panthers prácticamente sentenciaban el partido. Stafford, por cierto, terminó con 229 yardas y dos pases de touchdown.

Prácticamente pero no del todo, porque los hombres de Jim Caldwell tuvieron una buena capacidad de reacción. Dos touchdowns del tight end Darren Fells dieron opciones a los locales. Carolina necesitaba un primer down para dejar sin posibilidades a Detroit. En ‘3rd & 9’ y a poco más de dos minutos, Newton conectó con Benjamin (cuatro recepciones, 58 yardas) y la victoria se fue para Charlotte. Los Panthers tendrán poco tiempo para descansar, ya que se verán las caras con otro equipo con un registro de 4-1 el jueves: los Philadelphia Eagles. Detroit jugará en New Orleans contra los Saints.