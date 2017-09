Horarios y canales para disfrutar de la semana 4 en España y México. Foto: La Vanguardia

Todos los partidos se pueden ver en el canal online de pago de la NFL www.nflgamepass.com :

Jueves, 28 Septiembre 2017

Chicago vs.Green Bay (2:25 AM)

Sábado, 1 Octubre 2017

New Orleans vs. Miami (3:30 PM)

Buffalo vs. Atlanta (7:00 PM)

Cincinnati vs. Cleveland (7:00 PM)

Los Angeles vs. Dallas (7:00 PM)

Detroit vs. Minnesota (7:00 PM)

Carolina vs. New England (7:00 PM)

Jacksonville vs. New York (7:00 PM)

Pittsburgh vs. Baltimore (7:00 PM)

Tennessee vs. Houston (7:00 PM)

San Francisco vs. Arizona (10:05 PM)

Philadelphia vs. Los Angeles (10:05 PM)

New York vs. Tampa Bay (10:05 PM)

Oakland vs. Denver (10:25 PM)

Indianapolis vs. Seattle (2:30 AM)

Lunes, 2 Octubre 2017

Washington vs. Kansas City (2:30 AM)

Pero si los aficionados españoles y méxicanos quieren disfrutar de los encuentros por televisión tienen gran variedad de partidos para elegir a lo largo de la jornada.

España:

A través de la plataforma de pago Movistar+:

Viernes, 29 Septiembre 2017

Green Bay vs Chicago (02:25h)

Domingo, 1 Octubre 2017

New England vs. Carolina (19:00h)

Denver Broncos vs. Oakland Raiders (22:25h)

Lunes, 2 Octubre 2017

Seattle vs. Indianapolis (02:30h)

Martes, 3 Octubre 2017

Kansas City vs. Washington (02:30h)

México:

Jueves, 28 Septiembre 2017

Chicago vs. Green Bay (8:25 PM ET) CBS

Domingo, 1 Octubre 2017

New Orleans vs. Miami (9:30 AM ET) FOX

Buffalo vs. Atlanta (1:00 PM ET) CBS

Pittsburgh vs. Baltimore (1:00 PM ET) CBS

Cincinnati vs. Cleveland (1:00 PM ET) CBS

LA Rams vs. Dallas (1:00 PM ET) FOX

Tennessee vs. Huston (1:00 PM ET) CBS

Detroit vs. Minnesota (1:00 PM ET) FOX

Carolina vs. New England (1:00 PM ET) FOX

Jacksonville vs. NY Yets (1:00 PM ET) CBS

San Francisco vs. Arizona (4:05 PM ET) FOX

Philadelphia vs. LA Chargers (4:05 PM ET) FOX

NY Giants vs. Tamapa Bay (4:05 PM ET) FOX

Oakland vs. Denver (4:25 PM ET) CBS

Indianapolis vs. Seattle (8:30 PM ET) NBC

Lunes, 2 Octubre 2017

Washington vs. Kansas City (8:30 PM ET) ESPN