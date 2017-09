Brissett gana el duelo de mariscales jóvenes frente a un Kizer con poca suerte

Google Plus

El juego comenzó con las defensivas imponiéndose. No tanto por su oficio, si no por impericias de las ofensivas contrarias. Hubo que esperar hasta 1 minuto antes del final del primer cuarto para ver los primeros puntos. Tras hilvanar una buena serie de pases cortos, Brissett logró escapar 5 yardas luego de una jugada rota, para poner el juego 7-0 tras el punto extra. La respuesta no tardó en llegar, ya que en el siguiente drive, Kizer encontró a Britt en un pase largo, dejando a los Browns cerca de la zona roja. Segundos después, el running back Johnson, acarrearía el balón casi 20 yardas para poner el marcador empatado en 7.

Brissett volvería a ser factor para su equipo. Nuevo pase profundo a Hilton, nueva chance de escape hasta la zona roja y, otra vez, Indianapolis al frente por 7 puntos. Con el juego 14-7 para los Colts, la defensiva de Chuck Pagano se armó de coraje y mantuvo a raya a Kizer y compañía. Brissett, entrado en ritmo, aprovechó su siguiente marcha para lanzar profundo hacia Moncrief y luego, tras recibir un pase corto, Hilton se escapó más de 50 yardas para poner las cosas 21-7. Tras una marcha infructuosa del novato egresado de Notre Dame, el ex New England volvió a tomar el ovoide. Lanzo profundo y, buscando a Hilton, encontró una falta a su favor provocado por el safety de los Browns, que dejó el ovoide a 10 yardas del endzone. Frank Gore sólo necesitó 2 acarreos para lograr poner el juego 28-7 para los dirigidos por Pagano.

La respuesta de Cleveland llegó tarde pero llegó al fin. Tras un largo drive, Kizer pudo finalmente conectarse en un pase corto con otro novato, el ala cerrada Njoku. Los Browns se fueron al medio tiempo perdiendo 28-14 pero empezaban a entrar en ritmo. El tercer cuarto transcurrió sin puntos, y a principios del último período, Vinatieri sumó otros 3 puntos para los Colts con un gol de campo de poco más de 30 yardas. Con 10 minutos por jugarse y un marcador de 31-14, los Colts se relajaron y dejaron que Cleveland se acerque en el marcador. Primero con una conexión entre Kizer y Britt de 11 yardas (poniendo el encuentro 31-21) y luego Kizer pudo escaparse 1 yarda para el touchdown faltando 2 minutos para el final. Con el buen rendimiento de Brissett, Luck puede descansar unas semanas más pero, ¿podrá ponerse en ritmo para sumar más victorias para su equipo?