Google Plus

Alejandro Villanueva pide perdón a los Steelers (foto: Post-Gazette)

Alejandro Villanueva fue el protagonista de un acalorado debate en las horas posteriores al encuentro de la tercera jornada ante los Chicago Bears. Sin embargo, esto no tuvo nada que ver con ningún tipo de suceso ocurrido en el terreno de juego. Lo que encendió la polémica fue que Alejandro, que sirvió en el ejército estadounidense, fue visto fuera del túnel de vestuarios presenciando la interpretación del himno estadounidense mientras sus compañeros, tras haberlo hablado y haber tomado la decisión colectivamente, permanecían dentro como acto de protesta ante las declaraciones de Donald Trump la semana pasada.

La imagen de Alejandro presenciando el himno corrió como la pólvora y rápidamente se convirtió en el poster boy de muchos partidarios del presidente estadounidense. Alejandro, además, ha visto cómo su camiseta ascendía rápidamente en la lista de las más vendidas de toda la liga, colocándose dentro del top diez y solo por detrás de todo un Antonio Brown dentro de los propios Steelers.

Tras el partido, el propio Mike Tomlin manifestó su disconformidad con la situación alegando que esperaba que todos sus jugadores permanecieran en el vestuario. Otros compañeros, como es el caso de James Harrison, se mostraron confusos con los actos del jugador. Chris Hubbard, socio de 'Ali' en la línea ofensiva, rompió una lanza en favor del '78' declarando que sabe que Villanueva los apoya y que es un buen compañero.

El propio Alejandro salió a la palestra en la mañana del martes para, primero de todo, disculparse tanto con su entrenador como con sus compañeros y con la organización de los Steelers: "He hecho quedar mal a mis compañeros y la culpa es mía y solamente mía; y he hecho quedar mal a los Steelers y la culpa es mía y solamente mía". Quiso desmarcarse de toda la polémica declarando también que cometió un error, habló con sus compañeros y que espera que estos puedan entenderlo. "La naturaleza de este debate está causando acaloradas reacciones de muchos jugadores y aficionados y es algo que los entrenadores y miembros de la organización no se merecen", declaró Villanueva.

Las declaraciones del presidente Trump no han hecho más que intensificar un tema que traía de cabeza a gran parte de la fanaticada de la NFL en los Estados Unidos. Con la intervención pública, Alejandro espera poder dejar todo el tema atrás y centrarse en lo importante: el fútbol americano. Y más aún teniendo en cuenta que el fin de semana que viene se enfrentan a los Baltimore Ravens en un partido importantísimo entre dos franquicias con una rivalidad histórica.