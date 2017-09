Pittsburgh se rinde ante Jordan Howard

El juego comenzó accidentado para Pittsburgh. Tras un despeje de Chicago, Rogers perdió el ovoide, dándole la chance a los Bears para que puedan poner puntos en la pizarra. Tras una breve serie de acarreos, Howard llegó al endzone y puso los primeros puntos en la pizarra. Las cosas no seguirían bien para los Steelers, ya que en la siguiente marcha, tras un tackle de Callahan, Big Ben suelta el ovoide que es recuperado por la defensiva local. Si bien los osos no pudieron poner más puntos en la pizarra, esa jugada le serviría de aviso a los Steelers, este no sería un partido fácil. No fue sino hasta finales del segundo cuarto cuando los visitantes emparejaron las cosas tras una larga marcha y un pase de casi diez yardas a Antonio Brown. Con el juego empatado en siete, Glennon mantuvo la estrategia que más le está sirviendo a los Bears: darle el balón a los corredores. Lograron hacer correr el reloj y a menos de un minuto para el final del cuarto, el QB local encontró en un pase corto a Shaheem.

Con pocos segundos para que termine el segundo cuarto, los Steelers lograron llegar a distancia de gol de campo, pero éste fue bloqueado y devuelto hasta la yarda 1 por la defensiva de los Bears. Desde allí, Barth sumó otros tres puntos para que Chicago se fuera al entretiempo ganando 17-7. Si bien los corredores de Chicago tuvieron un muy buen encuentro, cabe señalar que un error de Howard logró repercutir en el marcador a favor de los visitantes. Cuando corrían los primeros minutos del tercer cuarto, el apoyador Shazier forzó y recuperó un balón suelto portado por Howard, lo que le dió la chance a Pittsburgh para comenzar una ofensiva en zona roja. Pocas jugadas después, Bell ingresó al endzone rival acortó las distancias a 17-14. No conforme con eso, a falta de 10 minutos para el final, el safety Wilcox lograría interceptar un pase de Glennon, lo que le abrió la chance a los visitantes para que Boswell empatase el juego en 17 puntos para cada uno.

El partido continuó en empate, lo que llevó al tiempo extra. La chance del primer avance para Chicago. Lejos de vestirse de héroe, Glennon hizo lo mejor que podría hacer: cederle el balón al tandem de corredores. Con un acarreo de casi 35 yardas, el novato Cohen puso a los Bears del otro lado del campo. En el down siguiente, Howard sumó otras 18 yardas por tierra. Dentro de zona roja, el antes mencionado Jordan Howards, se escapó 19 yardas para darle el triunfo definitivo a los Bears. La defensiva de Pittsburgh no está en su mejor momento, jugadores como Mitchell o James Harrison ya son veteranos que están en sus últimos años. TJ Watt, Artie Burns y el profundo Davis son el futuro de ésta defensiva, pero Mike Tomlin necesita que den un paso al frente.