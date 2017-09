¿Resolverá Deshaun Watson la crisis de los Texans?

Google Plus

Deshaun Watson, QB, Clemson/ fuente: NFL.com

El quarterback de los Texans, Deshaun Watson, tiene un gran reto por delante que decidirá su futuro. Este domingo se enfrentará contra los New England Patriots, un rival muy complicado. Será en este partido en el que el mariscal de campo demostrará su valia, tiene dos grandes retos por delante. Primero su habilidad se medirá contra la de uno de los mejores jugadores de la historia, el quarterback de los Patriots, Tom Brady. Y tambien se enfrenta a una de las mejores defensas de la temporada pasada. En este partido se verá si Deshaun tiene lo que hace falta para solucionar el drama de los Texans.

Sí, por increíble que parezca los Cleveland Browns ya no son el equipo con la peor situación con lo que a quarterbacks respecta. Es bien sabido que los Browns no llevan bien eso de mantener a sus mariscales de campo, pero silenciosamente otro equipo se ha hecho con ese honor en los últimos años. Hablamos de los Texans, que desde 2014 han usado a nueve quarterbacks titulares distintos.

El roockie Deshaun Watson ha sido el último en sumarse a la lista, ya que el jueves pasado entró como titular al campo contra los Bengals. Esto hace que si miramos solo lo reciente, los Texans se encuentran en una peor posición que los Browns.

Todo esto está sucediendo bajo las órdenes del entrenador O´Brien. Durante la offseason Bill O´Brien se centró en el mariscal de campo Tom Savage, ya que alegó que no creía que Watson estuviera preparado. Sin embargo en el partido contra los Jaguars el entrenador de los Texans decidió sentar a Savage tras una mala actuación, dejando entrar a Deshaun. Lo que ocurrió a continuación es una de las razones que el jueves Watson fuese el titular. Poco después de saltar al campo contra los Jaguars, Deshaun dio un pase a DeAndre Hopkins que se transformó en touchdown, el primero del partido para los Texans.

Savage no ha sido el único que hemos visto sufrir bajo O´brien, y la lista de damnificados no es pequeña. Repasemos rápidamente los nombres de esta lista.

1.Ryan Fizpatrick

2.Ryan Mallet

3.Tom Savage

4.Case Keenum

5.Brian Hoyer

6.T.J. Yates

7.Brandon Weeden

8.Brock Osweiler

9.Deshaun Watson

Esta lista deja ver la falta de gestión de los Texans y su necesidad de encontrar ya un quarterback. En comparación los famosos Browns solo tienen ocho nombres en su lista. Pero la pregunta que todos se hacen es si Deshaun Watson es realmente la solución al problema del equipo.

Todavía es pronto para decirlo pero lo que sí sabemos es que el jueves hizo una espectacular actuación, llevando a su equipo a la victoria en un momento muy complicado. Deshaun anotó un touchdown encontrando un hueco en la defensa de los Bengal cuando estos le estaban presionando, y corriendo hasta la end zone en un abrir y cerrar de ojos. Demostrando así que tiene cabeza a parte de buenos pases. Por ahora parece que el primer pick de los Texans en el Draft puede ser la respuesta a una abrumadora situación que a nadie le gusta.