Duelos de poder a poder en la actual temporada de la NFL

Google Plus

(Campo deportivo)

La actual temporada de la NFL, a pesar de sus pocas semanas (tre iniciadas este jueves), ha brindado partidos de gran análisis, ya sea porque en algunos enfrentamientos brillaron las defensivas, o quizás el ataque fue el que sobresalió y humilló al rival.

Es por ello que en VAVEL nos dimos a la tarea de enumerar dichos cotejos, al igual que analizaremos los probables marcos que se esperan en partidos de semanas próximas de la actual temporada de la NFL:

1. Chiefs vs Patriots

El kickoff de la actual temporada lo dieron el Campeón de la División AFC Oeste y el actual campeón del Super Bowl.

Éste fue un duelo de poder a poder, donde en un principio brillaron las ofensivas de ambos conjuntos; con un Tom Brady en plan grande durante gran parte de la primera mitad; asimismo un Alex Smith que hizo todo lo posible para hacer quedar mal a una tocada defensiva de los Patriots que se vio mermada con la baja de LB Dont'a Hightower.

Y no es para menos que Kansas City recordara que en la temporada pasada fuera una de las mejores defensivas presionando al QB rival, lo que hizo que Brady saliera anonadado.

Al final Smith dio cátedra y mostró que tiene nivel para comandar un equipo de la NFL y al lado del novato Kareem Hunt sacaron la victoria 42-27; el quarterback culminó el partido con ocho de 35 pases para 368 yardas de avance y cuatro pases que fueron de anotación, mientras que Hunt anotó tres touchdowns, asimismo el novato corredor pasará a los libros de historia al obtener 246 yardas desde la línea de golpeo, una nueva marca para un debut en la NFL.

2. Bengals vs Ravens

La temporada pasada no fue para menos y ésta tampoco para Baltimore, quien sigue sorprendiendo en cada cotejo el juego y la clase de jugadores con los que cuenta en su línea defensiva y ante los Bengals no fue la excepción.

Baltimore prácticamente anuló e hizo ver en ridículo a la ofensiva comandada por Andy Dalton blanqueándolos con un 0-20 en el marcador; además que este enfrentamiento fue el hincapié para abrir las dudas hacía el actual mariscal de Cincinnati y su nivel que ha venido, claro está, de más a menos en los últimos años, lo cual ya es preocupante.

56,75 millones de dólares gastó Baltimore para mejorar su defensa, misma que generó cinco pérdidas de balón durante este encuentro y el haber hecho inoperante a Andy Dalton y compañía.

3. Colts vs Rams

Los ahora oriundos de Los Ángeles no se despeinaron y terminaron por brindar una de las humilladas más grandes de la actual temporada, nada más y nada menos que a los Colts, que parece que sin Andrew Luck el equipo de Indianápolis es prácticamente nada.

Y es que los Rams han ido de menos a más y en este partido todas sus líneas tuvieron una tarde increíble. La defensiva de Los Ángeles interceptó en dos ocasiones a Scott Tolzien, QB suplente de Andrew Luck y en ambas dieron regreso con touchdown; además de que lo anulara durante todo el cotejo e hiciera que HC Chuck Pagano lo mandara a la banca para darle oportunidad al exQB de los Patriots, Jacoby Brissett en el último cuarto.

Además de un Jared Goff quien terminaría la semana como líder pasador de la liga en este cotejo.

4. Seahawks vs Packers

Lo que la temporada pasada padecieron debido a constantes lesiones, pareciera ser que este año dará de que hablar -para bien- y es que los Packers mostraron solidez defensiva en su primer partido recibiendo a los Seattle Seahawks al evitar que Russell Wilson y compañía llegaran hasta zona prometida en todo el partido las veces que quisieran.

Green Bay fue más durante todo el partido, y su línea defensiva realizó una excelente labor al presionar a Wilson las veces que ellos quisieran, lo cual hizo que el equipo de Seattle no consiguiera su primer down hasta casi la mitad del segundo cuarto; además de que no lograron convertir mediante TD en todo el cotejo. El marcador lo refleja, 9-17 con tres FG para Seattle.

6. Cowboys vs Broncos

Ni una tormenta eléctrica pudo detener a los Campeones del Super Bowl L, los Broncos de Denver dieron cátedra del poderío de su defensiva al parar en seco a Dak Prescott, Ezekiel Elliott y compañía. Dak sería interceptado en dos ocasiones, una de ellas generó un regreso con TD incluido de 100 yardas de Aqib Talib, mientras que Elliott solo sumó ocho yardas en nueve acarreos.

Errores por parte del conjunto de Dallas llevaron a perder su invicto y alargar el de su rival, quienes también mostraron poderío ofensivo con un Trevor Siemian inspirado, fijando un total de 4 pases de touchdown.

7. Patriots vs Saints

El campeón tendría que resurgir luego de caer en su debut en la temporada ante los Kansas City Chiefs, y serían los New Orleans Saints quienes pagarían los platos rotos.

Brady y compañía arrancaron el cotejo con el pie derecho, logrando tres anotaciones en el primer cuarto y, aunque los comandados por Drew Brees trataron de acercarse con la finalidad de remontar el resultado, los actuales campeones, con todo y bajas sensibles, se despacharon con la cuchara grande para terminar 36-20.

Semana 3

Para esta nueva semana uno de los partidos que llamará la atención en especial es el Falcons vs Lions, donde ambos conjuntos mostrarán el poderío de sus ofensivas y terminar con el invicto de su adversario, ya que ambos equipos llegan a este partido con marca 2-0.

Será interesante ver el duelo Matt Ryan-Matthew Stafford y ver cómo manejan los hilos de sus respectivas ofensivas, sobre todo la de los Lions quienes pueden encontrar en la defensiva joven de Atlanta un punto del cual sacarle una buena cantidad de jugo.

Se espera que sea un partido que rebase los 30 puntos.