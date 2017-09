Defensa vaquera con grandes contrastres

Google Plus

Foto: Boulder Daily Camera

Luego de que los Vaqueros de Dallas volvieran a iniciar una temporada con triunfo, tras dos temporadas de comenzar con el pie derecho; hace dos domingos por la noche en su casa pudieron acabar con la mala racha ante los Gigantes para comenzar su récord (1-0). La ilusión estaba muy elevada para todos los aficionados de la 'Estrella Solitaria' pero parece que en esta segunda semana les dieron un golpe de realidad con la derrota en Denver.

En VAVEL hacemos un análisis de los cambios tan drásticos que tuvo la defensa de permitir en un juego ningún touchdown ante el rival de la división y luego recibir 42 unidades. Todos estos movimientos tan contrastantes que se observó de semana uno a dos, no solo hizo hincapié en defensores, sino también la pobre cantidad de puntos anotados por la ofensiva de Dak Prescott y compañía.

Fue un gran aliciente en dejar al espectáculo aéreo de los Gigantes con apenas 198 yardas lanzadas por Eli Manning sin ningún pase de anotación y a la vez forzar un balón perdido, dejando que los neoyorquinos solo anotaran tres unidades por la vía del gol de campo. En buena medida, esta poca recaudación de puntos se debió a que faltó la gran estrella Odell Beckham Jr y la presión que se le hizo a la línea ofensiva.

La confianza era tan alta, que la dura visita a Mille High parecía ser un buen obstáculo para probar si era de verdad esta defensiva que se había renovado casi en su totalidad. Pero en tan solo la primera mitad Trevor Siemian demostró que hay varias grietas en la defensiva secundaria, llegaron 228 yardas del quarterback de segundo año de Denver Broncos, además de que se cayeron poco a poco como pinos de bolos los jugadores de la secundaria de los Vaqueros.

Ahora tendrán tiempo de recuperar, ya que su siguiente encuentro será hasta el tradicional Monday Night Football donde visitarán el University of Phoenix Stadium, casa de los Arizona Cardinals. Los entrenamientos en The Star iniciaron desde el lunes buscando que los jugadores defensivos se recuperen y vuelvan a la senda del triunfo. Arizona no la pasa bien, debido a la lesión de su corredor estrella David Johnson, por lo que Dallas tiene una oportunidad de regresar a la confianza de la victoria.