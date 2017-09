Cuarto 'down': ¿puntear o jugársela?

El punter de los Jets, Conley, centésimas antes de realizar un punt. Fuente: nfl.com

El pasado domingo estaba viendo el partido de los Steelers contra los Vikings en un bar. Acababa de finalizar el partido del Manchester United - Everton, lo que explicaba el abarrotamiento del lugar. A pesar de la congestión se respiraba un ambiente de alegría, quizás porque las camisetas en su mayoría eran rojas, y un montón de aficionados del soccer pretendían alargar la celebración con un poco de esto que llamamos fútbol americano.

Ahí es cuando le toca a uno -(suspiro)- compartir las reglas y objetivos de este deporte a las personas que lo desconocen. Da igual lo mucho que conozcas de fútbol, hay una faceta que es difícil de explicar sobre la NFL: el punt.​

El arte de puntear

Explicar en qué consiste, cuando se da y de que trata la mecánica del punt pasa lo mismo como con el fuera de juego en fútbol, es tan difícil comprenderlo como de explicarlo. Y, ¿si no hubiera que recurrir al punt?

Puede sonar a una idea algo radical. Es una característica propia de la NFL, no solo se ha intentado promocionar la figura del punter los últimos años, quién no recuerda el lema Punters Are People Too (los punters también son personas) que ha funcionado tan bien: Pat McAfee, de los Colts; Marquette King, de los Raiders o Thomas Morstead de los Saints son jugadores con millones de seguidores en Instagram. Nombres que nos suenan a todos, ¿verdad?, pues todos ellos son punters.

Ir a por el primer down

Mientras tanto en el bar: los Minnesota Vikings no eran capaces de penetrar la defensa de los Steelers, sobre todo por la ineficacia de Case Keenum. Ante tan poca acción, lo único que pudieron ver los aficionados de la pelota esférica era como en un deporte en el que supuestamente no se usa el pie, no paraban de dar patadas y más patadas al ovoide.

Cuanto más explicaba el por qué se hacía, menos sentido le encontraba. ¿Cómo de eficaz es el punt? Nada. En cuarto down debe irse -casi- siempre a por el primer down.

La Academia Pulanski Bruins juega con esta idea en mente

Una vez finalizado el partido me puse a indagar sobre esta alocada teoría, y me alegra decir que no soy al único que se le haya ocurrido lo de que puntear es algo innecesario. En Arkansas, la Academia Pulanski Bruins juegan con esta idea en mente. Su entrenador, Kevin Kelley no permite que se puntee en su equipo además para él, las posesiones empiezan con una patada corta (onside kick) además de ir siempre a por dos puntos. Quizás sea demasiada información de una vez, pero es su filosofía sobre el punt lo que realmente interesa aquí.

Más riesgo pero mejores resultados

La razón por la que sostengo esta idea, y sobre todo lo hace Kevin Kelley, es la pura estadística y lógica. David Romer, profesor de la Universidad de California en Berkeley, empleó los datos sampleados durante tres años de fútbol americano en todos los niveles (colegial, profesional...) y al analizados a través del ordenador, los resultados mostraron que siempre había que ir en cuarto down.

Los números aseguran que jugársela en el cuarto down ofrece mejores resultados que el punt

Puede sonar alocado, pero hay que pensar en lo siguiente: los números aseguran que jugársela en el cuarto down ofrece mejores resultados que el punt. Sin embargo en la NFL, un deporte en el que se analiza cada rasgo del mismo, cada yarda, cada carrera incluso las estadísticas más aleatorias, ¿cómo puede ser que ir en el cuarto down se llame "jugársela"?

Un claro ejemplo, son los New England Patriots, quienes en la Super Bowl lograron transformar sus dos intentos de conversión por dos puntos. Algo que quizás si Dan Quinn hubiera recurrido también hubiéramos visto una final distinta.

Por último, también hay que pensar en lo siguiente. ¿Cuantas veces habéis jugado al Madden y habéis intentado jugárosla en el cuarto down independientemente de donde estuvierais en el campo? Y es que en última instancia, a nadie le gusta tener que recurrir al punt, ni tan siquiera a los entrenadores tal y como han alegado en más de una ocasión en sus entrevistas.

Pensamiento vertical

Puede que sea algo característico de la NFL, pero no es realmente lo más llamativo de este deporte. Incluso se podría decir que cambia la dinámica del juego y la identidad del fútbol americano. Estamos lejos de que esta idea no solo se implemente, sino que comience a verse en la liga profesional. Demasiados empleos en juego, sobre todo el de los propios entrenadores. Nadie quiere jugársela en la máxima categoría cuando su trabajo está en juego.

No obstante, si esta ideología comienza a contagiarse en las categorías inferiores, con el tiempo, esto irá atravesando las diferentes capas. Primero será en los colegios, después universidades y finalmente, acabará llegando a la NFL.