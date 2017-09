Festival en el hogar de los Raiders

Marshawn Lynch anotó un touchdown, Derek Carr realizó tres pases de touchdown a Michael Crabtree, y la aplastante victoria de los Raiders 45-20 en el primer partido en casa de los de Oakland supuso un momento histórico y de celebración para los aficionados y el equipo.

Su comienzo de la temporada es bastante envidiable por la mayoría de equipos, pero sobre todo para los mismísimos Raiders de hace unos años. Y es que empezar 2-0 es algo que los Raiders no lograban desde hace 15 años, lo que justificó el ambiente de júbilo en las gradas.

Hat-Trick de Crabtree

Derek Carr ha demostrado valer cada centavo de su elevado sueldo. El joven quarterback hizo alarde de su templanza y apenas cometió errores durante el partido. Tras un segundo drive fugaz, y en la línea de dos yardas, Carr pasó a su receptor favorito, Michael Crabtree que se convertiría en el protagonista del marcador con dos touchdowns más.

Así, y con el marcador 0-14, los de Nueva York supieron contestar, al menos esta vez, con McCown realizando un pase de 34 yardas a la reciente adquisición de los Jets, Jermaine Kearse.

Sin embargo, el ataque rápido y violento de los Raiders hizo que el equipo local se fuera distanciando en el marcador, mientras que la defensa de los Jets eran incapaces de detenerlos y su ataque de replicarlo.

Ya en el cuarto cuarto, y con el marcador a 13-41 el equipo de los Raiders estaban prácticamente celebrando la victoria junto con su afición, permitiendo que la conexión McCown-Kearse se volviera a repetir con otro touchdown, pero poco importaba ya en un partido tan desigualado y a poco de terminar.

Playoffs

Buenas vibraciones para un equipo que el año pasado se quedó a las puertas de los playoffs, y del que se espera que, si Carr se mantiene sano esta vez, consigan clasificarse esta temporada. Sin duda este comienzo es uno de los mejores de la liga, no solo por las dos victorias, sino también por la manera de ganar de estas. No obstante, y a pesar de ir con un récord de 2-0, la AFC Oeste se ha posicionado como la mejor división de la NFL. Con unos Broncos, Chiefs y los propios Raiders todavía sin conocer la derrota.

Por su parte, los New York Jets, se han marchado con una herida abierta y la moral tocada. Este 0-2 no solo les deja como últimos en la clasificación de la AFC Este, sino que reduce sus posibilidades-estadísticamente- de clasificarse para los playoffs. No obstante, con cada derrota, sus posibilidades de escoger los primeros en el draft van aumentando, ¿Momento para el "Scam for Sam"?