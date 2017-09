Se busca ataque en un duelo defensivo

Dicen que el mejor ataque es una buena defensa, ¿o era al contrario? Bueno, en este caso, pongamos que la defensa es lo más importante, o al menos eso es lo que han demostrado tanto los 49s como los Seahawks en el partido. Un auténtico duelo por cada milímetro del campo en el que avanzar costaba un mundo.

Para los amantes del juego ofensivo, vistoso, con muchos puntos e infinidad de alternativas, lo siento, no ha sido el mejor partido para disfrutar. Tan solo ha habido un touchdown en el partido, el primero de los Seahawks esta temporada. Para disfrutar del juego ofensivo, mejor el New Orleans Saints contra los New England Patriots. Ahora bien, para los amantes del juego táctico, defensivo y duro, ha sido un auténtico espectáculo.

La franquicia de Seattle no debe estar muy contenta. A pesar del resultado, las sensaciones contra un equipo que se encuentra en pleno proceso de renovación, no han sido buenas. Defensivamente no se puede decir nada negativo. Los 49s no les han anotado ningún touchdown, aunque tampoco es para colgarse una medalla, ya que aún no han conseguido convertir ninguno en las dos jornadas de liga que se han disputado. Eso sí, hay que destacar que los hawks no dejaron pasar a los 49s de la yarda 50 hasta que ya habían transcurrido 27 minutos de juego. Logró traspasar el medio del campo Hyde y de no ser por Earl Thomas, hubiera anotado el touchdown. Ahora bien, después de esta acción los de San Francisco anotaron seis puntos en dos field goals.

Después de una primera parte con empate a seis en el marcador, ambos conjuntos buscaban convertir el primer touchdown de la temporada. Pero fue el conjunto dirigido por Pete Carroll, después de un drive en el que Wilson volvió a mostrarse en su mejor estado de forma y volvió a enseñar lo peligroso que es fuera del pocket y en carrera, los de la ciudad esmeralda han celebrado su primer touchdown de la liga. 18 posesiones y cinco field goals después, Wilson soltó el balón cuando estaban apunto de hacerle un sack. Paul Richardson recogió el balón en la zona de anotación y… ¡bingo! Esa fue la actuación ofensiva más significativa del partido y la gota de esperanza que tienen en Seattle, ya que su quarterback y capitán, está recuperado al 100%.

Pero si en algo destacan los Seahawks es en la defensa. Uno de los mejores front-seven de la liga. Y qué decir de la famosa y temida Legion of Boom. En el partido contra San Francisco, Bobby Wagner ha conseguido interceptar una vez el balón a Hoyer. Además, Bennett y Clark le castigaron con un sack cada uno.

Eso sí, el mariscal de los 49s no ha sido el único que ha sufrido. Wilson no ha estado cómodo en ningún momento del partido. Ha tenido que salir continuamente del pocket y ha tenido que correr en varias ocasiones ante la imposibilidad de encontrar a algún compañero. Y ha caído al suelo en tres ocasiones. Quizá por estos motivos ha estado algo impreciso, lanzando algunos balones muy altos y estando a punto de lanzar un par de intercepciones, que no lo han sido por falta de comunicación en la secundaria de San Francisco.