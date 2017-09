Esto es una película de terror

Los Angeles es la gran ciudad del cine occidental por excelencia. Un lugar donde todas las ideas son bien recibidas. Los Chargers, después de su polémico traslado, debutaban en su nueva casa y como no podrían ser de otro modo, algo de esa magia cinematográfica se debía pegar. Todo esto sumado al debut retrasado de los Dolphins por el huracán Irma que hizo que se suspendiera su partido de la semana pasada. Además, con las limitaciones a la hora de entrenarse y preparar el partido. Y como colofón con el regreso de Jay Cutler después de haberse retirado, y fichado por CBS, hace apenas siete meses.

Aunque el partido tuviera los suficientes alicientes como para resultar interesante, los 30 primeros minutos dejaron que desear. Las defensas tomaron el pulso del partido, minimizando al máximo las secuencias de los equipos y dejando a los RBs muy limitados. Melvin Gordon se fue al descanso con 17 yardas y un TD. Ajayi se iba con 53 yardas pero sin mucha transcendencia en el juego. Los primeros quince minutos dejaban un 3-0 de los Dolphins empatado poco después por los Chargers. El electrónico no se iba a mover hasta el final del segundo cuarto. Fue en ese momento cuando los Chargers encontraron a Rivers en el partido y consiguieron avanzar. Empezaron atacar la zona media de los Dolphins y sacaron siete puntos. Los visitantes con 30 segundos intentaron lanzar profundo pero no funciono. El descanso llegó con 10-3 para los nuevos inquilinos de Los Angeles.

Jay Cutler slinging a Hail Mary 20 yards out of bounds cracked me up pic.twitter.com/erbIPVVkQf— Mike Renner (@PFF_Mike) 17 de septiembre de 2017