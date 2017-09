Baltimore fue un dolor de cabeza para Cleveland

Las actuaciones de DeShone Kizer en pretemporada pusieron de muy buen humor a los aficionados de Cleveland. A pocos minutos de iniciado el juego, dentro de su propio campo, Kizer perdería el ovoide, producto de un tackle de Suggs. Joe Flacco tendría una inmejorable chance de empezar a ponerle puntos a la pizarra. Le tomó sólo siete jugadas a los locales llegar al endzone rival. West, excorredor de Kansas City, acarreó el ovoide cuatro yardas para poner a su equipo al frente. En la siguiente marcha, pudimos ver buenos pases de Kizer, pero llegando a zona roja, la defensiva de los Ravens forzó una intercepción, a manos del profundo Weddle. Devolvería gentilezas McCourty, luego de un pase profundo de Flacco, para devolverle la posesión a los Browns dentro de sus diez yardas. Pocos minutos después, tras un buen drive de los locales, llegaría otra anotación, esta vez producto de una conexión de casi 10 yardas entre Flacco y el running back Allen. Tras el punto extra, Baltimore se puso en ventaja 14-0 y aún faltaban diez minutos para que finalice la primera mitad.

El próximo en salir al campo no fue Kizer. Otro ex Kansas City, el QB Hogan, tomó las riendas de la ofensiva de Cleveland. He aquí 2 cosas que deben aclararse: en primer lugar, Hue Jackson no mandó a la banca a Kizer, sinó que el egresado de Notre Dame se marginó unos minutos del encuentro acusando tener migraña. Lo segundo que hay que aclarar es, que generalmente, cuando el mariscal suplente entra al campo, el equipo trata de correr más el ovoide. Éste no es el caso. Hogan entró para apoyarse en sus corredores, pero no para dejarles la responsabilidad de la ofensiva, sino para proyectarlos fuera del backfield y usarlos como receptores secundarios o válvulas de escape. Cabe decir también que que al regresar Kizer al campo, en el último cuarto, se manejó de manera similar a su reemplazante. Hogan mostró una buena puntería, primero encontrando a DeValve para casi 50 yardas y algunas jugadas más tarde, ubicó en el endzone rival al novato Njoku con un pase de 23 yardas. Juego 14-7 con los Browns acortando distancias.

A pocos segundos de terminar el segundo cuarto Hogan sería interceptado por Bowser. Tras tres jugadas, Flacco logró ubicar a Maclin en el endzone rival para ponerse 21-7. La mejor parte del encuentro había terminado. Poco después de iniciado el tercer cuarto, el novato Gonzalez sumó los últimos 3 puntos de los Browns en el encuentro, acortando distancias a 21-10. A minutos de iniciado el último cuarto Justin Tucker pondría los puntos finales en el marcador para Baltimore, lo que dejaba el 24-10 que se mantedría hasta el final del encuentro. Kizer completaría el encuentro, pese a ser interceptado 2 veces más, cortesía de Ladarius Webb y Brandon Carr respectivamente. Es muy pronto para pensarlo pero, ¿es Kizer la respuesta a largo plazo?