Palmer tiró de veteranía en el momento decisivo

Palmer no estuvo nada acertado en la primera mitad. No logró encontrarse cómodo en ningún momento gracias a la buena defensa que estaban ejerciendo los Colts. Le obligaban a salir del pocket y, allí, no era capaz de realizar su juego. Cuatro intentos y fuera. Cuatro intentos y otra vez a despejar la bola.

El que sí que estuvo acertado en la primera mitad fue Brissett. Brilló en el primer drive del partido. Los Cardinals le presionaban y le obligaban a salir del pocket. Cerca estuvieron los defensas de cazarle en un par de ocasiones, pero gracias a su movilidad, consiguió evitarlos. Aún así, el drive hubiese acabado en tres puntos para los de Indianapolis, pero un error infantil de los Cardinals le regaló otra oportunidad a los Colts. Vinateri ya había convertido el field goal que no subió al marcador. Pero ahora sí, balón a Frank Gore y touchdown. Vinateri de nuevo volvió a colar el balón entre los palos para convertir el punto extra.

Después de los primeros puntos del partido, la defensa de los Colts siguió a lo suyo. Presión en el pocket para inutilizar el juego de Palmer. Tras el ataque fallido de los Cardinals, volvió a salir el ataque liderado por un Brissett inspirado, aunque esta vez, terminó en un field goal de Vinateri que sí subió al marcador. El primer cuarto terminó con diez puntos de ventaja del equipo liderado por un Brissett que salió enchufado.

El segundo cuarto comenzó con los Cards en la red zone. Lo tenían todo para anotar, pero el drive acabó como los anteriores, sin suerte para los de Arizona. Tercera y gol. Recepción a dos yardas de la línea de anotación y fue parado el ataque. Bruce Arians, el head coach decidió jugársela. Palmer buscó a Fitzgerald en el cuarto intento pero no encontró premio.

Y otra vez más, los de Arizona llegaron a la red zone después de un gran drive de Carson Palmer. Y por medio pie no lograron el touchdown. Sí, medio pie literalmente. El pie derecho de J. J. Nelson para ser más concretos. Finalmente sólo pudieron sumar tres puntos.

Un monólogo se repetía, de nuevo llegaron a la red zone los Cardinals, y una vez más se le volvieron a apagar las luces al veterano mariscal de campo. Quinta intercepción de la temporada. Segunda en la primera parte del partido.

El descansó apagó a los dos equipos y a los aficionados, que eran testigos de un partido en el que no sucedía absolutamente nada hasta el principio del último cuarto cuando despertó el marcador. Brissett gestionó bien un drive que acabó en un field goal anotado por Vinateri. Hasta entonces los espectadores sólo veían el balón pasar de las manos de Palmer a las de Brissett. Así una y otra vez en un intercambio de posesiones en las que ningún equipo lograba sacar provecho.

Tras sufrir el golpe de los Colts, Palmer sacó su orgullo y su veteranía y lideró a su equipo hacia el touchdown en el siguiente drive. Tres puntos separaban a ambos equipos. El field goal de Vinateri no sólo despertó al marcador y a algunos aficionados, también a su rival que, no contentos con recortar distancias, pararon a los colts en el siguiente drive. Y seis jugadas y 40 yardas después para la franquicia de Arizona, Phil Dawson empató el partido a falta de tres minutos para el final, que se iría a la prórroga.

En el tiempo extra la suerte cayó del lado de los Colts a los que les tocó recibir el balón. Esta fortuna se transformó en desgracia ante la incredulidad de Chuck Pagano que vio como a Brissett le interceptaban el balón en su propio campo. Palmer acercó un poco el balón para que Dawson, con un una patada cercana a los tres palos, diera el triunfo definitivo a los Arizona Cardinals.