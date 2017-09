Kaepernick, sin equipo en semana dos y con un futuro incierto

(Foto: Getty)

Talentoso y habilidoso, con las características necesarias para ser titular en cualquier equipo de la NFL, sin embargo las diversas polémicas que ha tenido en su carrera deportiva y en su vida personal han dañado un poco su imagen; así, la vida del Quaterback salido de la universidad de Nevada, Colin Kaepernick, quien continúa sin equipo con la semana dos de la temporada 2017 ya iniciada.

El mariscal que llevó a los 49ers al Super Bowl de 2012, luego de que San Francisco no llegara ni por coincidencia desde 1994, ha enfrentado apoyos y críticas desde hace varias temporadas; pero sus protestas lo han llevado al punto de que ningún equipo de la National Football League no requiera de sus servicios, quizás como un correctivo a su supuesto "anti patriotismo", esto luego de que Kaepernick protestará hincado en el himno nacional de los Estados Unidos durante la pretemporada de 2016, por violencia racial.

También, aclaremos que su nivel deportivo venía de más a menos desde hace tiempo, donde San Francisco se convertiría en una de las defensas menos productivas de las últimas temporadas.

La carrera de Kaepernick

Colin vio por primera vez la luz del día el 3 de noviembre de 1987 en Milwaukee, Wisconsin; sin embargo, Heidi Russo, padre biológico, lo dio en adopción a Rick y Teresa Kaepernick, una pareja blanca que buscaba tener un quinto hijo, pero que había perdido a dos por problemas cardiacos.

Estudió en la Universidad de Nevada y gracias a sus cualidades fue seleccionado como cuarta selección en segunda ronda, Pick 36 global por parte de los 49ers de San Francisco. Para llegar al equipo y cubrir el puesto donde Joe Montana se hizo leyenda, los 49ers tuvieron que negociar la decimotercera posición en la segunda ronda (45º elección) del Draft 2011, además de los picks 108 y 141 con los Denver Broncos.

Fue ya a partir de su segundo año como profesional cuando logró grandes cosas, obteniendo dos títulos de división, un campeonato de la NFC y ha llegado a la Super Bowl XLVII, donde perdió frente a los Baltimore Ravens por 34-31, en la que logró un touchdown de carrera de 15 yardas.

Un QB talentoso y con una fuerte 'libertad de expresión'

Fue en un partido de la pretemporada 2016 cuando Kaepernick comenzaba a dar de qué hablar, pero no precisamente por su talento. Los 49ers enfrentaban a los Green Bay Packers y durante el ya conocido acto protocolario donde se entona el himno nacional de los Estados Unidos, Colin se arrodilló al momento de entonarlo, como protesta por la violencia racial, debido a los constantes ataques de la policía hacia la comunidad afroamericana. "No voy a levantarme para mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a la gente negra. Para mí, esto es más importante que el fútbol y sería egoísta por mi parte mirar a otro lado", mencionaba Kaepernick.

Fue desde ese entonces que el Quarterback recibió cientos de críticas por parte de los ciudadanos americanos, del presidente electo Donald Trump, aunque también apoyo de la mayoría de la comunidad estadounidense. En su equipo en ese entonces, los 49ers, perdió la titularidad con Blaine Gabbert, aunque mucho se piensa que fue más en castigo de Chip Kelly a Kaepernick por su protesta. El castigo duraría poco ya que regresaría después de la semana cinco de esa temporada.

Tras quedarse sin equipo en marzo pasado, Kaep no ha encontrado cabida en una nueva franquicia y cuanto estuvo a punto de llegar a una, las cosas se vinieron abajo. Según algunos directivos, contratarle sería contraproducente por el simbolismo de Colin.

Es una cuestión extraña, ya que a falta de una buena camada de Quarterbacks en la actualidad ningún equipo decidió darle una oportunidad, mirando que a varios clubes les hacía falta reforzar esta posición, tal es el caso de Cleveland luego de usar más de cinco QB la temporada pasada, Jacksonville, New York Jets con un Fitzpatrick perdiendo titularidad y nivel o Houston luego de ser prácticamente estafado con la contratación de Brock Osweiler, incluso quedarse en el mismo San Francisco, quienes tenían la problemática principal de un mariscal titular confiable; se hablaba incluso de los New York Giants o Indianápolis Colts, para generar una competencia con Andrew Luck luego del mal desempeño de Scott Tolzien, sin embargo su llegada a estos no se concretó."Lo estudiamos, hicimos la investigación y no estuvimos interesados", mencionaba Tom Coughlin, vicepresidente ejecutivo de Jaguars, omitiendo si es debido a las protestas de Kaepernick la razón por la cual no hubo un interés por el QB.

La carrera de Kaepernick corría peligro sin equipo, hasta que llegaron los Baltimore Ravens quienes se vieron obligados a buscar un sustituto de Joe Flacco por lesión. Sin embargo una fotografía publicada por su novia Nessa Diab en su cuenta oficial de Twitter echó para abajo la contratación.

En la fotografía se observa a Ray Lewis abrazando a Bisciotti, dueño de Baltimore, y la imagen siendo comparada con una escena del filme Django Unchanged, donde el sirviente interpretado por Samuel L. Jackson abraza a su 'dueño', interpretado por Leonardo DiCaprio. Lewis había confirmado el interés de que los Ravens contrataran a Kaepernick.

Apoyo del mundo deportivo

Son varios de sus colegas de profesión y aficionados quienes han manifestado su apoyo a Colin, incluso algunos fanáticos hicieron protesta en las oficinas de la NFL para que Kaepernick fuese contratado, sin embargo las peticiones han sido hasta el momento en vano.

Aaron Rodgers, QB de Green Bay Packers, manifestó: "Creo que (Kaepernick) debería estar en un equipo ahora mismo y creo que, por sus protestas, no lo está; creo que la mejor forma en que puedo decirlo. Yo no sé cómo es sentirse en esa situación, cómo es estar marginado, y toda la serie de cuestiones que han sido relacionadas a Colin, pero sí sé que es algo real que mis compañeros negros sufren y tienen que lidiar con ello".

El base de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, colgó en su cuenta de Instagram una fotografía en un encuentro donde los 49ers enfrentaban a los Carolina Panthers; dicha fotografía traía el mensaje "#freekaep", en apoyo a Colin.

Por su parte el safety de los Philadelphia Eagles, Malcolm Jenkins, calificó de "cobardes" a los equipos que renuncian a fichar a CK7: "Éste es otro de esos equipos (Ravens), siendo muy honestos, cobardes, por sentir temor a la hora de fichar a alguien que puede mejorar a tu plantilla, cuando la opinión de los aficionados jamás ha estado en la ecuación a la hora de firmar un contrato".