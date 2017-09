Tres Cambios que la NFL debería hacer

James White anota el TD en la Prórroga de la SB Fuente: nfl.com

El partido de máxima audiencia del lunes, Monday Night Football, fue uno de los partidos más excitantes y emocionantes de la primera semana de la NFL. Los Ángeles Chargers se enfrentaban en el Mile High Stadium, hogar de los Denver Broncos.

El kicker de los Chargers, Younghoe Koo (cuarto surcoreano en jugar en la NFL) no fue capaz de conseguir los tres puntos que darían el empate a su equipo tras ser bloqueado por Shellby Harris. ¿El mérito de este bloqueo? El icing the kicker, una practica muy utilizada en la NFL pero su uso abre ciertos debates sobre lo "antideportivo" de esta práctica y algunas otras practicas/reglas absurdas implementadas por el comisionado, que en última instancia, acaban por afectar al juego.

Icing the kicker

Literalmente significa "enfriar al pateador", es una de las tácticas más comunes que utilizan los entrenadores en los partidos que se determinan por tres o menos puntos. Tomaremos como ejemplo el de esta semana en Denver:

Los Chargers estaban preparados para realizar un gol de campo a falta de ocho segundos para que finalizara el partido. Con el reloj de posesión funcionando pero con el juego detenido, Younhoe Koo tenía tiempo de sobra para terminar de calentar y concentrarse en colocar el balón entre los tres palos.

Sin embargo, y he aqui la sutileza del "icing", una vez que Koo se acercó a la linea de 44 yardas, distancia de donde se disponía a patear, los Broncos usaron uno de los dos tiempos muertos a su disposición. Obligando a que el kicker no tenga más tiempo para calentar y pierda su concentración.

De no ser por el bloqueo de Harris, el balón hubiera entrado igual, no existen datos ni estadísticas que comprueben sólidamente esta práctica, aunque si ha habido casos en los que ha podido afectar al sino de un partido. No obstante, la del icing the kicker es una estrategia muy popular y la creencia por parte de los entrenadores de que funciona sigue siendo bastante alta. Además, es una táctica poco "deportiva", por lo que se esperemos que en algunos años el comité y Roger Goodell de la NFL acaben por penalizarla.

Prórroga

Quien no recordará la final de la Super Bowl 51, el único partido de la historia en ir a la prórroga. Cabe aclarar, que por muy emocionante que fuera el partido y la épica remontada de los Patriots, la prórroga en la NFL sigue sin ser la correcta. Aunque cabe decir que esta no debería ser excusa para los seguidores de los Falcons y su derrota.

En la prórroga de la Super Bowl, el resultado del partido fue decidido simplemente por una moneda. La misma moneda que al caer en cara, dio la posesión a los Patriots y el resto es historia.

La única vez que Matt Ryan pisó el campo en el tiempo añadido fue a la hora de lanzar la moneda como capitán de los Falcons. ¿Y si hubieran empezado los Falcons? ¿Y si hubieran tenido la posibilidad de contrarrestar el TD de James White?

Son muchas opciones abiertas... y quizás, si se continúan repitiendo las prórrogas en la Super Bowl, se acabe por determinar unas nuevas reglas. Un partido tan importante tanto como para los equipos como para la NFL, no debería decidirse de una manera aparentemente tan "al azar".

Respecto a los partidos de temporada regular, el sistema funciona perfectamente, con un 60% de victorias para aquellos equipos que hayan acertado el lado de la moneda, una probabilidad no tan alta.

Algunos cambios se han implementado, y están dando grandes resultados.

Los PAT (puntos después de Touchdown)

En 2014, los equipos de la NFL, convirtieron un total del 99,3% de los puntos extras, con un acierto del 47,5% en las jugadas de dos puntos. Y estos datos han seguido así prácticamente todos los años. Por lo que era bastante suculenta la idea de probar a sumar puntos en el marcador.

Esto fue así hasta 2016.

Para un deporte en el que conseguir tres puntos tiene bastante dificultad, parece ser que la conversión de dos puntos debería ser una opción algo más difícil. La jugada arriesgada a la que se opta en momentos desesperados, o como mejorar la posición de anotación (si un equipo esta por debajo de 11, a la hora de anotar un touchdown lo más lógico es optar por la conversión de dos puntos, reduciendo la diferencia a tres puntos, es decir, un gol de campo).

Teniendo esto en cuenta, la NFL decidió cambiar de la linea de 2 yardas hasta la 15. Esto ha cambiado el juego en muchas maneras. No solo ha bajado el porcentaje de acierto del 99% al 94% sino que con esta nueva regla, se han dado situaciones mucho más espectaculares.

Las jugadas cobran mayor vida, ya que la defensa cobra mayor importancia en este tipo de jugadas, como poder retornar el balón de una conversión de dos puntos, es decir 100 yardas de retorno y dos puntos.