Bienvenido otra vez, Derek Carr

Oakland y Tennessee siguen caminos paralelos en los últimos años. Después de una época poco exitosa para ambas franquicias, las adquisiciones de Derek Carr y Marcus Mariota, respectivamente, han convertido a los dos conjuntos en nombres a tener en cuenta a la hora de considerar los aspirantes a playoffs en la AFC. Otra similitud, en la otra cara de la moneda, fue la manera en la que su temporada pasada terminó. Oakland marchaba con el segundo mejor balance de la conferencia, mientras que Tennessee tenía en la mano el ser campeón de su división. Sin embargo, la fatídica jornada 16 de la temporada 2016 vio a los dos talentosos quarterbacks caer lesionados con sendas lesiones en sus piernas, dando al traste con las aspiraciones ambos dos conjuntos.

Recuperados y con sueños aún más grandes para la temporada que comienza, ambos jugadores salieron al césped del Nissan Stadium dispuestos a llevar a su equipo a la victoria. Y en el primer drive de cada equipo se impusieron los ataques, en lo que fue un intercambio de golpes en toda regla. Los Titans quisieron empezar sorprendiendo e intentaron un onside kick que pone de manifiesto que este equipo quiere quitarse la etiqueta de promesa y convertirse en una realidad. No surtió efecto y los Raiders aprovecharon el campo corto para poner los primeros seis puntos en el marcador con un pase de Carr a Amari Cooper. La respuesta no se hizo esperar y Marcus Mariota anotó con una carrera para finalizar un gran drive en el que sacó a su equipo de situaciones de tercer down muy comprometidas.

Las defensas decidieron que era su momento y a partir de las dos secuencias iniciales marcaron el tempo del partido. La nota destacable del segundo cuarto se la apuntó el kicker de Oakland, el italiano Giorgio Tavecchio, que sustituye al habitual Sebastian Janikowski, lesionado de la espalda, y que anotó dos field goals, uno de ellos de más de 50 yardas. Succop sumó una patada a los Titans, llevando el partido al descanso con un marcador de 13-10.

La segunda parte fue negra y plateada casi de forma íntegra. Mariota, que llevaba todo el partido muy preciso en terceros downs, comenzó a encontrar muchísimas dificultades para conectar sus pases. La secundaria de Oakland apretaba, y el brazo de Carr y las piernas de un rejuvenecido Marshawn Lynch drenaban poco a poco el reloj, que jugaba en contra de los locales. Un pase de Carr a Roberts, en lo que fue la segunda anotación que se apuntó el joven líder de los Raiders, certificaba prácticamente la victoria ante unos Titans que no olieron la end zone desde que anotaran en el primer drive.

Un par de field goals de Succop fueron los únicos puntos que pudieron sumar los Titans en la segunda mitad. A pesar de contar con una línea ofensiva muy potente y un juego de carrera machacón, los de Tennessee se vieron como un equipo bastante potente, pero todavía un escalón por debajo de un conjunto como los Raiders, que certifican con esta actuación su estatus como uno de los equipos punteros de la conferencia. Derek Carr está de vuelta, y los Raiders continúan donde lo dejaron en diciembre del año pasado. La AFC queda avisada, Oakland ha venido a jugar.