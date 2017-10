Taylor Swift y Shawn Mendes lideran la lista de nominados de los EMAs 2017

Los años pasan y Swift sigue cosechando éxitos / Foto: Zimbio

Cada año miles y miles de seguidores esperan con ansia y felicidad el último trimestre del año ya que, como es habitual, la gala de los MTV Europe Music Awards cobra protagonismo. La noche de los premios es, de largo, la jornada más espectacular del año del panorama musical en Europa.

En esta edición que tendrá lugar en The SSE Arena de Wembley, la artista Rita Ora ha sido seleccionada para presentar el show y ofrecer mucho más que espectáculo a los seguidores. Se entregarán numerosos galardones, pero no cabe duda que las categorías de Mejor Canción y Mejor Artista son las más importantes del certamen.

Por un lado, el Rockabye de Clean Bandit en colaboración con Sean Paul y Anne-Marie, Wild Thoughts de DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller, Shape of You de Ed Sheeran, Despacito (Remix) de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber y There's Nothing Holdin' Me Back de Shawn Mendes aspiran a ser el tema del año. Por otro, Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Miley Cyrus, Shawn Mendes y Taylor Swift son los nominados a coronarse como artista número uno.

Espectáculo global y muchas sorpresas

Entre los nominados de las distintas categorías destaca la nominación de Camila Cabello como Mejor Artista Pop, poco después de separarse de Fifth Harmony. Sus antiguas compañeras de escenario por su parte, optan a Mejor Artista de Estados Unidos. En cuanto a la música española se refiere, C. Tangana, Kase.O, Lori Meyers, Miguel Bosé y Viva Suecia compiten por hacerse con el galardón de Mejor Artista Español. Todos los ganadores se darán a conocer en poco más de un mes, y se prevé que en los próximos días se vayan revelando los nombres de los artistas que actuarán durante la gala del 12 de noviembre.

El joven Mendes será uno de los protagonistas de los EMAs 2017 / Foto: Zimbio

Lista completa de nominados:

Mejor Artista Español (algunos países como España tienen una categoría para premiar a un artista local)

C. Tangana

Kase O

Lori Meyers

Miguel Bosé

Viva Suecia

Mejor Canción

Clean Bandit - Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled - Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran - Shape of You

Luis Fonsi & Daddy Yankee - Despacito (Remix) Ft. Justin Bieber

Shawn Mendes - There´s Nothing Holdin´ Me Back

Mejor Artista

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor Artista Revelación

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag`n´Bone Man

Mejor Artista Pop

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor Directo

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

Mejor Artista de Electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

Mejor Artista Rock

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

Mejor Artista de Hip Hop

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

Mejor Artista Alternativo

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

Mejor Push

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

Kyle

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag`n´Bone Man

Sza

The Head And The Heart

Mejor World Stage

DNCE - En directo desde Isla de MTV Malta 2017

Foo Fighters - En directo desde Barcelona, España 2017

Kings of Leon - En directo desde Oude Luxor Theatre, Rotterdam, Países Bajos 2016

Steve Aoki - En directo desde Isla de MTV Malta 2016

The Chainsmokers - En directo desde Isla de MTV Malta 2017

Tomorrowland 2017

Mejor Vídeo (El equipo editorial musical de MTV elige al ganador de esta categoría)

Foo Fighters - Run

Katy Perry - Bon Appétit Ft. Migos

Kendrick Lamar - Humble

Kyle - iSpy Ft. Lil Yachty

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

A través de las redes sociales se puede votar en las siguientes categorías:

Mejor Look

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

Zayn

Mayores Fans

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

Todas las personas que lo deseen pueden votar por sus favoritos en la web oficial de MTV en España.