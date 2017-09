El próximo 10 de noviembre tendrá lugar la 12ª edición de los 40 Music Awards 2017

Foto: Los 40 Principales

Los 40 Principales celebran su décimo segunda edición de los 40 Music Awards desde que fueran creados en 2006. Este año, como había sido hasta el 2016 con sus únicos premios celebrados en Barcelona, la gala tendrá lugar en el Wizink Center (antiguo Palacio de los Deportes) de Madrid el día 10 de noviembre. Y todos los beneficios recogidos en la gala irán destinados a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de la Asociación adEla

En la edición pasada, el número de espectadores alcanzó los 4 millones, cifra que los organizadores del evento esperan alcanzar e incluso superar. Y prometen, como en todas las ediciones, sorprender con las actuaciones que, a día de hoy, abarcan a artistas de la categoría de Thirty Seconds to Mars, Rag'n'Bone o Charlie Puth, entre otros.

De momento, os traemos la lista de artistas nominados y la categoría a la que se presenta cada uno, para que vayáis conociendo los premios más divertidos del panorama musical español.

Categorías Nacionales

Artista o Grupo del Año: David Bisbal, Dani Martín, Leiva, Vanesa Martín y Manuel Carrasco.

Artista Revelación del Año: Bombai, Blás Cantó, Taburete, C. Tangana y Bromas Aparte.

Grabación del Año: Hijos del Mar- David Bisbal; Munay- Vanesa Martín; David Otero- David Otero; Lo Niega Todo- Joaquín Sabina; Dr. Charas-Taburete.

Canción del Año: Solo si es contigo- Bombai, Bebe; La lluvia en los zapatos- Leiva; Yo contigo, tú conmigo (Gong Song) - Morat y Álvaro Soler; Complicidad- Vanesa Martin; Antes que no- David Bisbal.

Videoclip del Año: Antes que no- David Bisbal; La lluvia en los zapatos- Leiva; Mala mujer- C. Tangana; In your bed- Blas Cantó; Y si fuera ella- varios, homenaje a Alejandro Sanz.

Categorías Internacionales

Artistas o Grupo Internacional del Año: Ed Sheeran, Shawn Mendes, Kygo, Bruno Mars, Charlie Puth.

Artista o Grupo Revelación Internacional del Año: Rag'n'Bone Man, Kaleo, Julia Michaels, Harry Styles, Bebe Rexha.

Grabación Internacional del Año: Divide- Ed Sheeran; Harry Styles- Harry Styles; Funk Wav Bounces vol.1- Calvin Harris; 24k Magic- Bruno Mars; Evolve- Imagine Dragons.

Canción Internacional del Año: Shape of you- Ed Sheeran; Despacito- Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber; Rockabye- Clean Bandit, Anne-Mrie & Sean Paul; Human- Rag'n'Bone; Something just like this- The Chainsmokers ft. Coldplay.

Videoclip Internacional del Año: Chained to the Rhythm- Katty Perry ft. Marley; Shape of you- Ed Sheeran; It ain't me- Kygo ft. Selena Gomez; Despacito- Luis Fonsi & Daddy Yankee; That's what I like- Bruno Mars.

Artista o Grupo Latino: J Balvin, Shakira, Maluma, Luis Fonsi, Juanes.

Gira del Año: 24k Magic World Tour- Bruno Mars; Divide Tour- Ed Sheeran; Gira Monstruos- Leiva; The Joshua Tree- U2; Pretty Boy, Dirty Boy World Tour- Maluma.

Artista o Grupo de lo + 40: Ariana Grande, Charlie Puth, Harry Styles, Camila Cabello, Shawn Mendes.

Artista o Grupo los 40Trending: L.A, Arcade Fire, Rayden, Monarchy, The XX.

Golden Music Awards

U2; Alejandro Sanz; Canción "despacito"- Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber.

Votaciones

Por cierto, para aquellos que desconozcáis como funcionan estos premios, os explicamos: en la página web de los 40 Principales podréis encontrar una pestaña llamada Votaciones en la cual, una vez accedáis, seréis los encargados de elegir quiénes queréis que sean los ganadores de cada galardón en su respectiva categoría y finalmente, se llevará a cabo un recuento de los votos de todos los participantes para elegir al ganador.

Y si eres un seguidor de los 40 Principales o simplemente un apasionado de la música, puedes adquirir tus entradas a través de la pestaña de su página web "compra ya tus entradas" y disfrutar de una experiencia única de diversión non stop.