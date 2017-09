En el Universo Granada Sound brillaron Los Planetas y todas sus estrellas

Granada Sound 2017- Elvira Dámaris Martínez Teruel

El pasado fin de semana se celebró en Granada una de sus citas más importantes con la música, el festival Granada Sound, que encaraba con ilusión y grandes expectativas su sexto aniversario. Los días previos al festival hacían presagiar que esta edición sería todo un ‘pelotazo’. Y es que no había más que pasear por sus calles para encontrar lugares tan emblemáticos como El Bar de Eric (Los Planetas), Discos Bora Bora, Terra Bar, Pub Raimbow o Pub Patapalo, entre otros, llenos de gente calentando motores para el festival con la programación musical que organizaron por segundo año consecutivo Granada Ciudad del Rock, Granada Sound y el Ayuntamiento de la ciudad.

Los showcase sorpresa de La Habitación Roja, Iván Ferreiro o Viva Suecia, entre otros movían al público de un lado para otro de la ciudad y la fiesta de bienvenida del festival a cargo de Full y Guau hicieron irresistibles las ganas de Granada Sound.

'Nuestro baile del viernes'

Y casi sin darnos cuenta llegaron las cuatro de la tarde del viernes, el festival abría sus puertas, como no podía ser de otra manera, al ritmo de guitarra. Sobre el portón de entrada algunos grupos amenizaban la espera de las colas con su sonido en directo. Ya dentro del recinto la música sonaba a gusto de todos, al fondo del todo pegaditos uno con el otro estaban el escenario Negrita junto al debutante, el escenario Alhambra, que ha sido el stage principal de esta sexta edición. En mitad del Cortijo del Conde se encontraban el escenario Underwood y la carpa de DJs Defestivales, un cuarto y nuevo espacio musical que tuvo mucho éxito entre los asistentes que disfrutaban con el indie más dance.

El grupo granadino D’Baldomeros fue el encargado de inaugurar el ‘sarao’ festivalero. Después le siguieron las chicas de MOJO y Apartamentos Acapulco en diferentes escenarios. Y sobre las seis Toulouse, Julieta 21 y Joselito Ramone DJ. Acto seguido Dinero y Lost Tapes comenzaron a preparar los ánimos para los momentos estelares que vendrían con Iván Ferreriro, Sidonie, Lori Meyers y La Habitación Roja.

Mientras las guitarras sonaban en los escenarios, en la carpa Defestivales La Rubia Pincha, Manpop, Dingy y Lollypop no dejaron de girar los platos hasta las cuatro de la mañana.

Iván Ferreiro traía consigo el atardecer con canciones como la coreada 'El Equilibrio es Imposible', 'El Pensamiento Circular', 'El Dormilón', 'Turnedo' o 'Años 80', entre otras. Muchos esperaban 'Diecinueve' en colaboración con Maga. Pero los sevillanos acabaron interpretándola al día siguiente en solitario. Mientras las colas para recoger las entradas llegaban to the moon and back, The Milkiway Express saltaban al Underwood.

Sobre las nueve y media La Habitación Roja hacía acto de presencia en el escenario Negrita ante un público ansioso que coreaba todas y cada una de sus canciones. La banda regresaba a Granada Sound tras la edición de 2015. Entre los temas más esperados estaban 'Hoy es un Día Perfecto', 'La Moneda en el Aire', 'Indestructibles', 'Voy a Hacerte Recordar' o 'Ayer'. Al mismo tiempo en el Underwood, Shinova hacía de las suyas.

La Habitación Roja en Granada Sound 2017- Elvira Dámaris Martínez Teruel

Tras La Habitación Roja, Granada Sound ‘petó’ literalmente y es que no cabía ni un alfiler entre los más de 20000 asistentes que abarrotaban el recinto de punta a punta. Y ni podían, ni querían moverse porque se acercaba el momento más esperado de la noche, era el turno de Lori Meyers. Los cabezas de cartel del viernes actuaban en casa y conquistaron a su público con cada una de sus canciones, con su puesta en escena y con el sonido de su nuevo y esperado trabajo, tras cuatro años, 'En la Espiral'.

Una pantalla de luces móvil dejaba entrever a la banda mientras se escuchaban los primeros rasgueos de 'Vértigo I'. A partir de ahí la pantalla trasera jugaba con la ansiedad visual, formas, imágenes, luces y colores acompañaron a temas tan míticos como 'Mi Realidad', 'Emborracharme', 'Planilandia' o 'Alta Fidelidad'. También interpretaron sus nuevas 'Siempre Brilla el Sol', 'Zona de Confort' o 'Pierdo el Control'.

Lori Meyers en Granada Sound 2017- Elvira Dámaris Martínez Teruel

Siguieron sucediéndose los directos increíbles, era el turno de L.A que dejó el listón muy alto a Sidonie con la calidad vocal de Luis Alberto y su directo impecable. El grupo interpretó 'Leave it all behind', 'Stay' y 'The Keeper and the Rocket Man', dejando con ganas de más 'King of Beasts', su nuevo y quinto trabajo de estudio. También interpretaron la mítica 'Stop The Clocks', 'Dualize', 'Oh, Why?', 'In The Meadow', entre otras.

Pero el Peor Grupo del Mundo fue puro éxtasis sobre el stage y se ganaron el ‘otra, otra, otra’. El bis llegó y, como es habitual, Marc no pudo resistir las ganas de pasear entre el público a hombros del ‘pobre’ Victor, regalando apretones de manos, besos y abrazos a sus fans mientras cantaba: “Hoy será un día de mierda…”. Todo lo contrario de lo que estaba siendo el viernes en el Universo Granada Sound. Entre el set list destacaron canciones como 'Carreteras Infinitas', 'El Peor Grupo del Mundo', 'El Incendio', 'Os Queremos', 'Siglo XXI' y 'No se Dibujar un Perro'.

El Imperio del Perro y Grises continuaron con el guitarreo hasta dejar paso a los DJs de la noche Elyella DJs, Cristian Set Roc y Virginia Díaz que pusieron el broche al amanecer del sábado.

'Los Héroes del sábado'

El inicio de la segunda jornada lo protagonizaron Pianet, Ombra, The Saltitos y Lígula, quienes empezaron a despertar al público adormecido por la hora de la siesta. Sobre las seis llegó el turno de Arco, el granadino subía al escenario en solitario tras su andadura como líder del Puchero del Hortelano. El público esperaba con ganas su primer trabajo, Uno, y se hizo notar. Sonaron 'Un día perfecto', 'Mama' o 'Lo Difícil', entre otros.

Al mismo tiempo la carpa Dfestivales comenzó a sonar con We Make Friends DJs, Arturo Mondo, Don Fluor, Vicent Valera y Bitches Deejays que cerraron la fiesta.

Tras Arco, Viva Suecia subía al escenario Alhambra con temas como el 'Nudo y la Esperanza', 'Palos y Piedras', 'Hemos Ganado Tiempo' o 'Bien por ti', entre otros. Meridian Response actuaba al mismo tiempo en el escenario Underwood. Les siguieron Delafe, Villanueva y Ñeku que prepararon el ambiente para la llegada de los cabeza de cartel del sábado, Los Planetas. El momento más esperado del festival había llegado y todo estaba preparado para la gran cita entre Los Planetas y su Granada cuando comenzó a sonar 'Santos que yo pinté'. También tocaron 'Hierro y Níquel', 'Segundo Premio', 'Espíritu Olímpico' o 'Alegrías del incendio', entre otros. Se despedían de su público con 'Islamabad'.

Los Planetas en Granada Sound 2017- Elvira Dámaris Martínez Teruel

Acto seguido actuaba Maga en el escenario contiguo y aunque los anteriores le habían puesto muy difícil la noche, lo cierto es que los sevillanos guardaban dos ases bajo la manga. Era el turno de las sorpresas y la primera de ellas fue Javi, el cantante de Full con quien interpretaron 'Silencio'. La otra sorpresa también venía en forma de persona, Anni B Sweet con quien cantaron 'Por las tardes en el frío de las tiendas', y a la que, según Miguel, les llevó tiempo convencer para la actuación.

En el Underwood actuaban Supertennis y después los potentes Sexy Zebras que hicieron desmadrarse a más de uno.

La noche seguía in crescendo ya que era el turno de Dorian, abrían el concierto con 'Los Amigos que perdí' como himno, y desde el primer momento el público se entregó a ellos. 'A cualquier otra parte' cerraba su espectacular actuación en la que no faltaron los cañones de confetis, tampoco faltó 'Verte Amanecer', 'Hasta que caiga el sol' o 'Paraísos Artificiales', entre otras.

Dorian en Granada Sound 2017- Elvira Dámaris Martínez Teruel

Los cuerpos no dejaron de moverse al ritmo del electro dance más positivo de Was y acto seguido al de Kakkmaddafakka. Los noruegos eran pura adrenalina y entusiasmo sobre el escenario, sabían cómo sacar sonrisas y cómo mover al público. Además la increíble calidad instrumental de la banda se llevó de calle la ovación de los asistentes. Algunos de los temas que sonaron fueron 'Restless', 'Your Girl' o 'Young You'. Al mismo tiempo en el Underwood M40 Biagras preparaban el fin de fiesta que llegaría allí mismo con Don Gonzalo y con Les Castizos en el escenario Negrita.

Desde la organización del Granada Sound se trabaja más duro cada año con la intención de llevar el festival a lo más alto, y lo están consiguiendo. Según los datos oficiales el festival ha reunido cerca de 50.000 personas, dejando un gran impacto económico en la ciudad.

Además se aprecia una clara apuesta por el producto musical granadino, ya que como su propio director afirma: “Si no se apuesta por Granada la capital del indie español, mal vamos”. También brillan los grupos nacionales, para todo tipo de oídos musicales. Y por supuesto siempre con un toque foráneo.

El festival se consolida así como el mejor de Andalucía y uno de los más importantes a nivel nacional, de momento el formato que tiene parece agradar a todo el mundo, aunque a veces queden ganas de más, por ese motivo la cuenta atrás para comprar los abonos de Granada Sound 2018 ya ha comenzado, y es que hay fecha oficial, se celebrará el 21 y 22 de septiembre.