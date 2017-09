Carlos Ares lanza el vídeo de 'No me mezcles más con él'

Google Plus

Foto: http://www.sonymusic.es

Nacido en A Coruña, Carlos Ares pertenece a una inquieta y talentosa generación de chavales que manejan con soltura el mundo de las comunicaciones e intentan volcar en la red su talento, creando tendencia tanto en moda como en la música. En esencia es uno de esos chicos que sienten la necesidad de que a través de su arte pueden intentar cambiar el mundo. El análisis más extendido de la prensa especializada le ha colgado el cartel de ‘millennial’ y en cierto sentido se adapta al concepto actual del joven que intenta hacerse valer tras la crisis y demostrar que de Galicia o cualquier otro punto de España puede surgir una estrella musical. De hecho y aunque mucha gente pueda pensar que lo único que le importa a una gran mayoría de los jóvenes es el número de likes, comentarios y seguidores en redes sociales, el talento abunda y solo hay que proporcionar a los artistas los medios necesarios para que puedan brillar.

Ares es un joven artista multidisciplinar que convive con la música desde que tenía dos años, aquel que creció teniendo como referentes a Coldplay, U2, Earth Wind and Fire, Justin Timberlake Rihanna … y al que ya se le considera como uno de los Wonderboys del futuro del pop español. De hecho Sony Music decidió apostar por el gallego desde el año 2014 porque detectó ese toque renacentista de sus letras, su capacidad para tocar varios instrumentos, una imagen muy cuidada y una precocidad sorprendente en la producción. Es coproductor de su primer EP compuesto por cinco canciones: Tiemblo, Hechizo, Vuelve, Mi realidad y No me mezcles más con él. Cinco temas en los que ha volcado vivencias personales que nacieron en su estudio casero y acabaron estructurándose para cobrar todo su sentido como un todo, pues se puede considerar un tema como consecuencia del otro. Es un relato musical que va regalando al público poco a poco con el lanzamiento de un nuevo vídeo. El público se sentirá sin duda identificado con las canciones porque tratan del día a día, del amor y el desamor.

En su primer videoclip, Tiemblo, ya dejó su carta de presentación, la de un chico de 19 años con una voz característica, una melodía pop y muchas cosas por cantar, contar y tocar en directo. El lanzamiento de No me mezcles más con él, vídeo dirigido por Laura Martinova es la continuación de Hechizo, tema en el que Carlos Ares fue hechizado por una mujer misteriosa en un ambiente nocturno y glamuroso, que queda resuelto con el duelo con un rival desconocido que hace que la magia del hechizo desaparezca y brote una sensación de engaño y desilusión. Sensaciones vívidas y personales que regala el artista, pero que van en la dirección opuesta hacia la que apunta este chaval al que no habrá que perder de vista en los próximos años.