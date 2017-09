Críticas en 60 segundos: 'Concrete and Gold' de Foo Fighters

Fotografía: Brantley Gutiérrez (fotógrafo de Foo Fighters)

"Es la versión que Motörhead harían de 'Sgt.Pepper' de los Beatles", así fue como el líder de la banda y exbatería de Nirvana Dave Grohl se refirió a su nuevo álbum 'Concrete and Gold' en una entrevista donde afirmaba que quería que este "fuera el disco de Foo Fighters más grande de todos los tiempos". Y donde habló de él como de "un disco en el que los extremos del hard rock y la sensibilidad del pop chocan", alejándose (aunque no por completo) de el tradicional sonido de rock alternativo al que nos tienen acostumbrados.

Hasta hace poco, muchos habían sido los rumores que habían rodeado al grupo después de que Grohl tuviera un accidente que supusiese, en primer lugar, una pierna rota para el artista y un poco más tarde la pausa aparentemente indefinida del grupo. Por lo que no es difícil imaginar la sorpresa que se llevaron todos sus seguidores cuando el pasado 21 de junio el que fuera exbatería de Nirvana publicaba en su cuenta oficial: "¿Se acuerdan de aquel descanso que nos habíamos tomado? Bueno, mentíamos. Hemos pasado los últimos seis meses preparando de manera secreta un enorme y nuevo disco de Foo Fighters". ¡Y vaya si lo han hecho!

El grupo ha traído bajo el brazo nada más y nada menos que once temas con los que no solo unen la fuerza del hard rock y del pop, sino que se empapan de las influencias del rock de los años 60 y 70, dejando un muy buen sabor de boca con las sorpresas que ocultan la mayoría de sus canciones.

El disco comienza con un tema de poco más de un minuto T-Shirt, en el que Grohl nos deja ver su voz más delicada con un principio acústico de la canción, que termina desembocando en un intenso rock lleno de fuerza.

Y cabe destacar de entre todos el tema Run, una canción que salió a la luz como el single de este LP y que no deja indiferente a nadie desde principio a fin. Con aproximadamente 5 minutos de duración, la canción abarca una montaña rusa de emociones que despuntan en los tonos más metal que hayamos podido escuchar del grupo y que la posicionan entre uno de los mejores temas del disco.

Otros temas como Arrows, The Line o Make it Right presentan tal vez un sonido más flojo de lo que ofrece este gran disco y que posiblemente por eso mismo queden en un segundo plano frente a otros como The Sky is a Neighborhood, nominada a ser una de las canciones más alucinantes de este disco y en la que, aunque vuelve a aflorar el aire a rock alternativo, sorprenden con una temática "cósmica" donde buscan reflejar el equilibrio entre los seres vivos y el universo utilizando al big bang como la metáfora de los conflictos de nuestro mundo.

La Dee Daa recuerda a temas anteriores con un estilo alternativo y más familiar en el que sin embargo resalta un sonido más hard rock de lo que podría encontrarse en cualquiera de sus discos antiguos. Y Dirty Water sorprende con grandes despuntes psicodélicos que consigue bajar las pulsaciones dejando fluir el aire más espiritual del grupo.

Aunque de todos, la mayor de las sorpresas nos llega con Sunday Rain y no sólo porque tenga un estribillo que engancha desde la primera vez que suena, sino porque si prestamos un poco de atención en el disco y nos fijamos en el nombre del batería encontraremos a nada más y nada menos que a Paul McCartney, sí, Sir Paul McCartney amigo de Grohl y uno de los grandes partícipes de este disco. ¿Y dónde se encuentra mientras tanto el batería oficial Taylor Hawkins? Pues poniendo voz a esta gran canción que resulta un tema muy relajante y agradable de escuchar.

Precisamente a los Beatles recuerda Happy Ever After, concretamente a su tema Blackbird con grandes notas melódicas que dejan ver la cara más suave de Foo Fighters.

Y finalmente nos encontramos Concrete and Gold, canción que da nombre al álbum y que supone el cierre perfecto para este LP cargado de profundidad y connotaciones positivas que el mismo Grohl ha descrito como la fusión de Black Sabbath y Pink Floyd, comparación que tal vez resulte un poco exagerada pero que no desmejora el final del disco.

En definitiva, 'Concrete and Gold' ha resultado reflejar finalmente la grandilocuencia de Foo Fighters siendo un álbum en el que muestran el gran abanico de música que todavía pueden ofrecer a sus seguidores y a todos aquellos que se atrevan a bañarse y sumergirse en su mejor rock.

Título: 'Concrete and Gold'

Artista: Foo Fighters

Discográfica: Rosswell Records (Capitol Records)

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2017

Género: Rock alternativo, hard rock, post grunge

Puntuación del autor: 9/10