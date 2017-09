¡Este fin de semana llega Granada Sound 2017!

Foto: Granada Sound Oficial

Mañana da comienza la edición 2017 del Granada Sound. Este festival calienta motores para la celebración de su sexto aniversario en la ciudad. La cita musical, convertida ya en una de las más esperadas del año festivalero, reunirá en este cumpleaños a una gran selección de grupos nacionales que pondrán la banda sonora al fin de semana en Granada. El cartel está encabezado por dos grupos de la tierra, Los Planetas y Lori Meyers, Granada Sound brindará así a todos sus asistentes el privilegio de ver a dos de los grupos más importantes del indie nacional actuar en su ciudad. Los de Loja regresan con nuevo disco, En la espiral, su sexto álbum. Vuelven pletóricos, optimistas y dispuestos a arrasar con un nuevo arsenal de melodías rotundas y estribillos definitivos. Con 25 años de carrera, Los Planetas es sin duda el grupo más popular e influyente de la historia del pop independiente nacional, y la oportunidad de verlos en un festival de gran formato en su ciudad es todo un acontecimiento para sus miles de seguidores.

Desde Gondomar, Iván Ferreiro vuelve a Granada y lo hará con su nuevo disco CASA, para hacer vibrar a los asistentes de la 6ª edición con su exitoso cancionero. La pincelada internacional llegará desde Noruega con Kakkmaddafakka y su maleta repleta de hits como Restless, Forever Alone y Touching para revolucionar de nuevo uno de los escenarios. Marc, Axel y Jesús , más conocidos como Sidonie, también estarán en Granada con El Peor Grupo Del Mundo bajo el brazo. Acaban de cumplir dos décadas sobre los escenarios y vendrán para celebrarlo en el 6º aniversario del festival. Otro de los imprescindibles vuelven tras seis años de parón, la banda sevillana Maga, vuelve cargada de energía convencidos de que este nuevo trabajo Salto Horizontal es uno de los mejores y lo presentarán ante todos los asistentes con la tremenda emoción que desbordan sus canciones y la sobrecogedora música que tanto caracteriza su estilo. Además Dorian, La Habitación Roja, L.A, ElyElla Djs, Dinero, Grises, Polock, Shinova, Toulouse, Virginia Díaz DJ, Kuve, Apartamentos Acapulco, El Imperio del Perro, Julieta 21, The Milkyway Express, Lost Tapes, Moj0, Cristian SET- ROC, Delafé, WAS, Sexy Zebras, Viva Suecia, Pianet, Arco, Villanueva, Supertennis, Les Castizos , Lígula , Don Gonzalo, The Saltitos, Meridian Response, Ñeku, M-40 Biagras, Joselito Ramone Dj, La Rubia Pincha, ManPop, Dingy, Lollypop, We make friends DJS, Arturo Mondo, Don Fluor, Vincent Valera y Bitches Deejays.

Una selecta equipación que actuará en los cuatro escenarios del festival: Escenario Alhambra, Escenario Negrita, Escenario Underwood y como novedad, un cuarto espacio musical dedicado a la electrónica, la Carpa Dj´s Defestivales. El evento cuenta con un amplio horario donde todos los públicos podrán disfrutar de la música en directo. La apertura de puertas se llevará a cabo a las 16:00 horas y el cierre se producirá a las 05:00 horas, más de 10 horas ininterrumpidas diarias que disfrutarán los miles de asistentes del festival granadino.

Se trata de uno de los festivales urbanos más importantes

Granada Sound sigue creciendo y se consolida como uno de los festivales urbanos más importantes de la temporada. Durante los días del festival, las calles de Granada se trasforman en un hervidero de música indie. Como en 2016, Granada Ciudad del Rock, Granada Sound Festival y el Ayuntamiento de Granada unen sinergias para convertir toda la ciudad en un festival prácticamente sin descanso desde el miércoles 20 de septiembre. La música tomará muchos de los restaurantes de la ciudad, bares y pubs más emblemáticos e inquietos aportando opciones de ocio, cultura, gastronomía y ofertas específicas para todos los asistentes al festival y como no, para todo el público granadino que así lo desee.

Más de 30 eventos musicales (sesiones Dj y conciertos de pequeño formato) repartidos entre catorce negocios musicales y hosteleros de la ciudad durante cuatro jornadas. En la que es, por segundo año consecutivo, una actividad pionera entre los festivales españoles.