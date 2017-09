Shakira y su nuevo 'tour' se acercan

España disfrutará de una de las mejores cantantes del mundo / Foto: Zimbio

Existen miles de artistas en todo el planeta, pero no todos ni todas levantan pasiones allá donde van. Shakira es una de las cantantes con más seguidores en todo el mundo, y debido al estreno de su nuevo álbum en mayo llamado El Dorado, la de Barranquilla podrá deleitar a millones de fans con su tour alrededor del mundo.

A sus 40 años Shakira ha ganado decenas de premios y en numerosas ocasiones ha sido reconocida como toda una inspiración por otros artistas. De ahí que El Dorado World Tour levante semejante pasión y entusiasmo. La ruta comenzará el 8 de noviembre en Colonia (Alemania). Durante aproximadamente un mes la colombiana se desplazará por diversas localizaciones europeas entre las que se encuentran cuatro ciudades de nuestro país. Bilbao (17 de noviembre), Madrid (19 de noviembre), La Coruña (23 de noviembre) y Barcelona (25 y 26 de noviembre) serán testigos directos del espectáculo musical y de baile que prepara Shakira.

La demanda de entradas ha sido tan alta que en algunas ciudades como es el caso de Barcelona, la artista realizará dos conciertos para que todos sus fans puedan disfrutar de ella en vivo. De cara al próximo año 2018, la superestrella latina planea seguir con su gira por Estados Unidos (a partir de enero) y por Latinoamérica.

La cantante es seguida en decenas de países / Foto: Zimbio

Novedades y viejos éxitos

El contacto de Shakira con sus fans es total, y la cantante a través de sus redes sociales animó a sus seguidores a que eligiesen sus canciones favoritas para el setlist de los shows. Loca, Antología y Underneath Your Clothes fueran las seleccionadas que acompañarán en los conciertos de la gira a las 13 nuevas canciones de El Dorado entre las que se encuentran colaboraciones con grandes artistas como Maluma (Chantaje y Trap), Nicky Jam (Perro Fiel), Black M (Comme moi), Carlos Vives (La Bicicleta), Prince Royce (Deja vu) y MAGIC! (What We Said - Comme moi English Version).

La cuenta atrás para disfrutar del espectáculo ya ha comenzado, y no se descartan aún más sorpresas en forma de nuevas fechas ó canciones que se incluirán en el setlist.