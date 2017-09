Primer disco en directo de Manolo García

Google Plus

Foto: http://www.manolo-garcia.com

A través de Sony Music, Manolo García avanzó en un comunicado de prensa redactado por él mismo, el lanzamiento el próximo 6 de octubre de su primer disco en directo. En concreto el cantante anunció la publicación de los citados trabajos discográficos de la siguiente manera: "Del mencionado grupo sólo hemos publicado un disco en directo y eso ha sucedido no sé cuántos años después de su disolución. Con este mío sucede algo parecido. Por supuesto, no es que pretenda disolverme. Sólo quiero decir que, después de unos cuantos años de periplo musical personal, éste será mi primer disco en directo. Siempre necesito tiempo para ir componiendo canciones nuevas y publicando discos inéditos, que normalmente es lo que más ilusión me hace".

Una de las principales razones por las que Manolo García ha decidido lanzarse a la publicación de un trabajo en directo para concienciar a los seguidores del artista de la desleal competencia de internet, ese supuesto paraíso. No en vano por las redes circulan y se difunden imágenes sin ningún control de calidad ni consulta a los autores sobre la conveniencia o no de la publicación. De esta forma Manolo pretende entregar al público una creación en vivo con la calidad y la profesionalidad que todo artista merece, muy especialmente en el caso de un cantante con el carisma, el talento, la trayectoria y la altura artística del excomponente de Los Rápidos, Los Burros y, El Último de La Fila junto a Quimi Portet.

Manolo García posee una especial sensibilidad respecto al mundo del arte, de hecho aportará su creatividad en un exposición de pintura, Gótic-Sur, en la Sala Tat Art de Barcelona, en diciembre, realizada en equipo con la pintora Montse Clausells. En la misma se podrán contemplar obras tanto de Clausells en solitario como también únicamente de García.

Además ya ha anunciado que para febrero o marzo publicará un disco inédito fruto del trabajo de estudio de varios meses, para luego emprender una gira con la que espera cerrar un nuevo periodo de gran éxito. Un periodo que afronta con enorme fuerza, ilusión y un mensaje muy claro: "Salud, larga vida, justicia social y paz para todos".