Críticas en 60 segundos: 'La Calma' de Pastora Soler

Dejar pasar el tiempo en determinadas situaciones no es perderlo pues tras La Tormenta siempre llega La Calma y la tan reconocida como apreciada Pastora Soler -por parte del público y el resto de la profesión- le ha llegado el citado momento tras un periodo de dos años iniciado con un evento de duda y tristeza que ha superado gracias en gran medida a la experiencia personal de ser madre y formar una familia. A esa luz en forma de Estrella que ha iluminado su vida y le hizo recuperar la ilusión por volver a cantar, pues logró enfrentarse a ‘sus miedos’ cantándole a ese pequeño ser que le ha dado la fortaleza necesaria para regresar de la forma y manera tan brillante como lo ha hecho.

Con el primer sencillo La Tormenta, ya marcó las pautas iniciales del que es su nuevo trabajo, La Calma, en el que con el apoyo profesional y personal de Francis Viñolo –marido y director escénico y artístico- vuelve a la escena del panorama musical. Con la ilusión como casi del principio, una vez recuperada esa magia siente que tiene muchas cosas por contar y cantar. Se la ha echado mucho en falta durante este tiempo y su regreso es motivo de alegría para mucha gente. De hecho, el anuncio de su nueva gira por escenarios como el Teatro Real de Madrid, el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, El Liceo de la Música de Barcelona o El palacio de las Artes y las ciencias de Valencia, constituye la mayor demostración de que la de Coria del Río regresa con mucha fuerza.

Hay varios temas especiales en el disco, uno de ellos es Perdóname compuesto especialmente por Vanesa Martín para Pastora, que lo considera uno de los grandes regalos que le han hecho en su vida profesional, un tema que lo borda y en el que se restauran las heridas de un alma abierta por desamor, aprendiendo a dejarse escapar, haciéndose más fuerte cuidando el dolor y haciéndose valiente. Y el otro como no podía ser de otra manera es Estrella, escrito por ella misma y dedicado a su hija. Como canta Pastora de repente la vida le cambió para siempre, sentirla dentro la hizo más fuerte y valiente, por ello le dedica cada nota, cada palabra, de repente la vida se encendió para ella y con ella los sueños queridos. No cabe duda, Estrella alumbra su camino y llena su vida de Calma. El disco producido por Pablo Cebrián está compuesto por once temas, a los ya mencionados hay que sumar Vuelves a la vida, Ni una más, Si tú me abrazas, Será mejor, Contigo, No te atrevas a olvidarme, Ya no siento nada e Invencible. Pastora Soler ya está aquí de nuevo, demostrando que lo que no te mata te hace más fuerte, por eso regresa rebosante de ilusión e imponente, como nunca y como siempre con ese sonido que la define.

Título: ‘La Calma’

Artista: Pastora Soler

Discográfica: Warner Music

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2017

Género: pop

Puntuación del autor: 9