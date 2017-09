Vanesa Martín, artista y estrella del pop en Murcia

Vanesa Martín llena hasta la bandera el Cuartel de Artillería de Murcia | Foto: Rubén Bonmatí

Vanesa Martín es actualmente la artista por excelencia en la música nacional. La malagueña está triunfando por todo el país en la gira presentación de Munay, su nuevo trabajo que incluye éxitos como Complicidad y Te has perdido quién soy, y Murcia no podía ser una de las ciudades donde realiza parada. Vanesa Martín regresaba a la Región, tras su paso por el Auditorio Víctor Villegas y Águilas entre otros, pero esto no era excusa para que la gente no accediera al concierto para repetir o disfrutar por primera vez. El Cuartel de Artillería se llenó para la ocasión, con miles de almas cantando cada una de las canciones y bailando con cada uno de los ritmos de la artista.

"No es un invento prefabricado, es el mejor pop nacional"

Vanesa Martín es el fiel reflejo de que la música de autor, ya sea pop o independiente, está en un momento de salud envidiable. Ella no es un invento prefabricado de una gran multinacional, ni tampoco cuatro canciones con fecha de caducidad. La malagueña es una artista, de las que nacen cada cierto tiempo y nunca sabes cuando va a volver a ocurrir.

Tiene el conocimiento suficiente para convertir sus canciones en obras de arte, por su letra directa, melodía que se introduce y no sale de la cabeza y una gran puesta en escena. Especialmente esto es lo que más sorprende en sus conciertos, con un escenario de grandes alturas, músicos de primer nivel y un sonido digno de la reina del pop nacional.

Espectáculo y sonido de altura para la malagueña | Foto: Rubén Bonmatí

Todo ello cobra sentido con una perfecta selección de canciones que mantienen al público entregado de principio a final. No faltan temas atemporales y de discos anteriores, como Nueve días, No te pude retener o Arráncame, perfectamente combinados con los éxitos actuales Te hablarán de ti y de mi y Ya.

Un espectáculo cada vez más valorado y al alza entre el público, incluyendo personas de todas las edades, familias completas, parejas y grupos de amigos reunidos para la ocasión que se dieron cita en Murcia, la que también podría ser la capital de los conciertos en verano tras las celebración de infinidad en estos últimos años. Parte de responsabilidad cae en la empresa organizadora, Silbato Producciones, y en particular de un Pepe Sevilla que fue reconocido por la propia Vanesa Martín en pleno espectáculo y dándole las gracias por arriesgarse en este tipo de eventos donde se apuesta tanto y tan bien por la música de calidad en el país.