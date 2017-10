Marc Márquez: “Puede que probar los compuestos lisos fuera un error, pero aprendimos cosas que nos pueden servir"

Google Plus

Marc Márquez. | Foto:; VAVEL.

El tiempo que le ha dado a Marc Márquez, la tercera posición de cara a la carrera de mañana, lo hizo en su primer intento de vuelta rápida, y se distanció en un segundo y medio del siguiente, con susto incluido.

Después de obtener el mejor tiempo, el piloto español, se metía en boxes y que Valentino Rossi saliera con neumáticos slicks, fue decisivo para que Marc se decidiera intentarlo. No le salió del todo bien la estrategia, ya que la pista aún estaba mojada y no pudo rebajar su tiempo. Aun así, no está del todo disgustado con su tercera posición, ya que sus principales perseguidores en el campeonato, han quedado en puestos retrasados, Dovizioso ha sido 9º y Viñales 14º. También dice que haber rodado con slicks le sirve por si mañana la pista acabara secándose en carrera.

“Puede que probar los compuestos lisos fuera un error, pero aprendimos cosas que nos pueden servir en según qué circunstancias. A estas alturas de campeonato, lo importante es la primera línea, la pole me importa mucho menos”, comentó el piloto de Honda, que ha sido muy rápido en todas las condiciones de la pista.

“En todas las sesiones me mantuve entre los tres primeros y eso es lo que intento: ser constante y estar siempre allí”

Con cuatro carreras aún por disputar, Marc Márquez aventaja a sus rivales en 16 puntos a Andrea Dovizioso y en 28 a Maverick Viñales, por ello, Marc dice vigilar a sus rivales más directos.

“En la situación en la que estamos, seguramente tienes que vigilar un poco más al rival que en otras. Para conseguir un título no tienes que tener prisa sino paciencia. Solo me fijo en Dovizioso y Viñales”.

“Estamos en una situación en la que no se puede fallar, y está claro que si puedo ganar lo intentaré, pero si no, tratar de quedar delante de los dos rivales con los que peleas por el campeonato”, concluyó el ilerdense, aunque cuenta con la ventaja de que si el fallara, sus puntos por encima de sus rivales, lo mantendrían en la lucha por el título. Mientras que si Andrea Dovizioso o Maverick Viñales, lo hicieran, se descolgarían totalmente.